Единственный образец российского военного самолета Ил-112В разбился на испытаниях

Три летчика-испытателя сгорели заживо, пытаясь увести от жилых домов самолет, на разработку которого ушло 20 лет. Трагедия произошла накануне военно-технического форума «Армия-2021». ВИДЕО

Единственный летный образец Ил-112В 17 августа потерпел крушение в Подмосковье по время тренировочного полета. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из членов экипажа не выжил.

Один из самых продолжительных отечественных «долгостроев», Ил-112В, прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский пять дней назад для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Трагедия была зафиксирована на видео:

Перед смертью члены экипажа успели доложить о пожаре на борту: загорелся двигатель, сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники. После возгорания самолет накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. От появления дыма из правого двигателя до падения на землю в 11:18 мск прошло немногим больше минуты. Известно, что в последние минуты пилоты пытались увести самолет от жилых домов. На земле, по информации властей, никто не пострадал, разрушений нет.

Самолет Ил-112В грузоподъемностью 5 тонн и дальностью 1200 км был необходим российской военно-транспортной авиации для замены стареющего парка Ан-24 и Ан-26: потребности оцениваются в 200 самолетов. Программа стартовала еще в 1990-х гг., но создание машины шло тяжело.

В 2003 году Ил-112 победил в конкурсе Минобороны РФ на лучший проект легкого военно-транспортного самолета, но в 2010-2011 годах военные отказались от реализации программы в пользу Ан-140, разработанного на Украине. В 2014 году активные работы по Ил-112 были возобновлены по госконтракту на 8 млрд рублей за два опытных самолета. Никак не удавалось решить вопросы «перетяжеленности» конструкции на 2 тонны и проблемы с двигателями — к 2021 году, предположительно, решенных. Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. В июле уже этого года вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы конструкции постепенно удается решать, но целевые характеристики типа не подтверждены.

Бывший главный конструктор «Ильюшин» Николай Таликов исключил вину летчиков в катастрофе. Предварительная версия: причиной возгорания двигателя самолета могло стать масло, попавшее в камеру сгорания. До расследования комиссии говорить о причинах крушения нельзя, но если подтвердится, что причина катастрофы в двигателе, ее последствия могут распространиться за пределы программы, пишет The Bell. Дело в том, что адаптированный вертолетный двигатель ТВ7-117СТ используется и на взлетевшем только в прошлом году региональном турбовинтовом лайнере Ил-114-300.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Сегодня следователи проводят следственные действия на летно-испытательной станции в Жуковском. В госкорпорации «Ростех» сообщили, что будет создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов.

Напомним, на прошлой неделе на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет «Витязь-Аэро». На борту было 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Спастись сумели только восемь человек, сообщал DK.RU.