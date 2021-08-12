Туристический вертолет «Витязь-Аэро» потерпел крушение на Камчатке

Российский вертолет Ми-8 депутата-миллиардера Игоря Редькина с туристами на борту в четверг утром разбился в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Среди пропавших без вести пассажиров есть дети.

По данным МЧС 12 августа около 10:00 по местному времени летательный аппарат стартовал из поселка Николаевка и при заходе на посадку упал в Курильское озеро. Пассажиры, которым удалось спастись, рассказали, что выплыли с глубины девять метров, так как Ми-8 начал тонуть носовой частью вниз, а от удара о воду у него открылись задние створки. На борту находились 16 человек, включая 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и троих членов экипажа. В результате крушения тела восьми человек все еще ищут сотрудники МЧС. В поисково-спасательной операции задействовали 45 человек и 8 единиц техники.

Поисково-спасательные работы на озере продолжаются, однако водолазы не могут добраться до вертолета. «Витязь-Аэро» затонул на глубине 137 метров, а оборудование МЧС водолазов позволяет опуститься только на 20 метров, отмечает Лента.ру.

Специалист в области безопасности полетов Алексей Власов назвал спасение восьмерых россиян настоящим чудом:

Обычно выплыть с глубины восемь-девять метров тяжело даже профессиональным пилотам, не то что обычным пассажирам. Так же модель Ми-8 не предусмотрена для аварийной посадки на воду.

Один из туристов рассказал, что ему потребовалось около 40 секунд и очень много гребков, поскольку вертолет очень стремительно уходил на дно. Путешественник из Санкт-Петербурга, отметил, что спастись ему помогли навыки фридайвинга, которым он занимался раньше. Спастись выжившим помогли сотрудники Кроноцкого заповедника, которые подплыли на к пострадавшим на лодках пять минут спустя и помогли добраться до суши. Иначе люди бы начали тонуть из-за переохлаждения: температура воды в озере примерно пять-шесть градусов и долго находиться в ней невозможно.

Как сообщили в экстренных службах, причин крушения может быть несколько. В качестве основных версий рассматривается отказ двигателей и ошибка пилотирования. Заместитель директора авиаперевозчика «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных утверждает, что вертолет был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт год назад, перед вылетом Ми-8 не имел технических неполадок.

Владельцем турфирмы «Витязь-Аэро», которая организует для туристов экскурсии по региону, оказался депутат-миллиардер Игорь Редькин, известный в местных СМИ тем, что ранее убил человека недалеко от поселка Озерновский, перепутав его с медведем.

Для «Витязь-Аэро» это не первое ЧС в воздухе. Шесть лет назад вертолет компании, которым на тот момент управлял тот же командир Николай Сорокин, разбился в районе верховья реки Уксичан. Пилот отделался штрафом в 1000 руб. за нарушение регламента транспортировки. При этом в 2019 г. МЧС и Ространснадзор выявили неоднократные нарушения мер безопасности у авиакомпании. Среди них перечислялось отсутствие у одного из командиров подтверждения прохождения аварийно-спасательной подготовки.

Установлено, что доступ к аварийным выходам в летательном аппарате во время ЧС был перегорожен багажом, а на посадочной площадке Николаевка отсутствовало санитарное транспортное средство. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Губернатор Камчатского края Владимир Солодов утверждает, что вероятность найти живыми пропавших туристов практически отсутствует.

Добавим, что это вторая с начала лета авиакатастрофа на Камчатке. 6 июля разбился пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, сообщал DK.RU.