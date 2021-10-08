Как собрать сильную команду на старте бизнеса. Понятная инструкция из трех пунктов

«Многие привыкли думать, что главное для стартапа — финансирование и личный профессионализм. Однако не менее важно найти свою команду — именно от нее будет зависеть успех вашего старта».

Согласно статистике, только один из десяти стартапов становится бизнесом и приносит стабильный доход. Причин множество — от сложностей с поиском инвестора и маркетинговых просчетов до неправильно подобранных сотрудников, которые загорелись идеей, но быстро перегорели. Как правило, возраст команд, создающих стартапы, чаще всего студенческий. Не зря стартапы зачастую называют «гаражным бизнесом»: многие проекты начинаются на голом энтузиазме в самых неприглядных помещениях, даже история Apple начиналась с гаража.

Источник: vc.ru

Как собрать команду мечты и вместе с ней заработать первый миллион — об этом DK.RU рассказала Алеста Милая, бизнес-консультант в сфере командообразования, преподаватель образовательного центра для предпринимателей Like Центр.

1. Берите в команду только тех, кто реально нужен сейчас

— Если представить, что будущая команда — это племя, в ней будет два типа сотрудников: охотники и фермеры.

Охотники — люди, которые видят цель, а не препятствие, и с нетерпением ждут новых задач. Для них важен факт добычи, а не процесс охоты. Они амбициозны и готовы идти на риск ради результата.

Фермеры — работники, которые мыслят процессами, просчитывают риски и ищут варианты, как выстроить работу на длительный период, чтобы прийти к стабильному результату.

Для старта важнее охотник, потому что результат и деньги нужны сразу. Такой человек с готовностью примет любые вызовы и вложится в дело по максимуму. Охотника легко можно узнать в человеке: он легко мотивируется, берется за любую цель и бьется за результат до конца.

На старте, когда обороты не превышают 100 тыс. руб., в команде нужны только двое: собственно стартапер как главный охотник, и ассистент — человек с таким же типом мышления. Остальное в первое время сделают подрядчики на аутсорсе. Фермеры же подтянутся позже, когда оборот превысит 100 тыс. руб., появятся стабильно повторяющиеся процессы и в каждый отдел придет как минимум три сотрудника.

Ассистент — правая рука стартапера и первый сотрудник в любой команде. Это человек, который найдет помещение, договорится с подрядчиками или наберет сотрудников. Он заберет 80% ваших задач и сделает то, что вы делать не умеете или просто физически не успеваете. Наняв такого помощника, вы сможете сузить свой круг дел до трех:

выбор канал продаж,

продажи,

анализ итогов.

Чтобы позволить себе такое «расширение штата», достаточно бюджета в 5-10 тыс. руб. В некоторых случаях ассистент может работать совершенно бесплатно или за процент с дохода. Главное — заинтересовать его. Для многих людей самореализация иногда принципиальнее заработка. Честолюбие и желание показать себя позволяют решать самые нестандартные задачи с огнем в глазах. А для этого вы как лидер и главный охотник должны вдохновить и превратить любые трудности в вызовы.

2. Платите только за результат и требуйте его

Руководствуйтесь правилом «запиши-заверши-покажи».

«Запиши»: все задачи вашего сотрудника должны быть зафиксированы. На первое время можно использовать чат в одном из мессенджеров — это самый популярный и удобный способ связи. Важное правило: никаких других переписок в этом чате быть не должно, только одно сообщение утром — список задач и дедлайн.

«Заверши» : любая задача должна быть сделана. Пусть будет результат, который надо доработать — главное, чтобы он был сделан в срок. Например, информативно подготовленная на 100% презентация формата «белый фон — черные буквы», будет куда полезнее, чем пара идеальных слайдов.

«Покажи»: любому охотнику важно показать результат, поэтому он тоже должен быть зафиксирован в чате, где вы пишете задачи. Это может быть формат «план-факт», когда человек прописывает, что ему нужно сделать, а на следующий день дает отчет о факте выполнения.

Используя это правило, вы сможете отслеживать не только бизнес-результаты, но и прогресс своего сотрудника.

3. Внимательно следите за поставленными целями

После первых финансовых успехов станет казаться, что все стало труднее, но на самом деле это на так. Прийти к первой прибыли куда сложнее, чем к миллиону.

Для первого миллиона вам в команде будут нужны еще три сотрудника — менеджер по продажам, таргетолог или маркетолог и менеджер контроля (продаж или финансов). Правило распределения финансов здесь будет самое простое — больше всех зарабатывает тот, кто приносит деньги в компанию. Ваш сотрудник должен понимать, что его собственный финансовый успех будет зависеть от успеха компании.

Привяжите зарплату к конкретным показателям, которых необходимо достичь: количеству продаж, стоимость привлеченного клиента и т.д.

Каждый сотрудник должен знать конкретную цель. Если ее не поставите вы, он будет создавать иллюзию деятельности или сам придумает себе цель. Только не факт, что это будет то, что сейчас нужно компании. На этом этапе введите цифры — пусть все отчеты начинаются с них. Это позволит проанализировать данные и увидеть успехи или кризисы компании.

Наблюдайте за сотрудниками в сложных ситуациях: как они их решают? Идут сразу к вам или проявляют самостоятельность?

Если вы хотите, чтобы сотрудники принимали решения сами, а не приходили к вам по каждому вопросу, введите правило: столкнулся с трудностью — предложи три решения.

Все представленные эффективные решения — сохраняйте. Пусть у вас будет отдельный чат с полезными инструкциями от каждого сотрудника. Так человек сможет быстро вспомнить, каким образом он решил эту задачу в прошлый раз, а вы легко обучите нового сотрудника сразу делать правильно. Таким образом, все члены команды будут взаимозаменяемы и вы сохраните различные кейсы, даже если сотрудник от вас уйдет.

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DK.RU благодарит за содействие в подготовке текста технологическую образовательную компанию для предпринимателей Like Центр.