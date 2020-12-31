«Предпринимательство — риск, который человек берет добровольно. Причем тут господдержка?»

«Если бы предприниматели всегда считали цифры, отслеживали ключевые метрики и контролировали финансы, то реально управляли бы своим бизнесом, готовясь заранее к различным вариантам развития событий».

С начала года количество предпринимателей в России сократилось на 5,9%. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на январь 2020 г. было зарегистрировано 5,9 млн бизнесов. В августе общая численность субъектов предпринимательства упала ниже 5,5 млн, а количество создаваемых бизнесов сократилось более чем в два раза от средних значений по году — до 527 тыс. Затем наблюдалось постепенное восстановление. К декабрю количество созданных за месяц бизнесов достигло отметки 762 тыс., а общее количество субъектов МСП — 5,7 млн. Но показателей начала года пока достичь не удалось.

Василий Алексеев, генеральный директор образовательной компании Like Центр, уверен, что настоящий предприниматель в закрытии бизнеса должен винить исключительно себя. «Многие говорят об отсутствии господдержки, но при этом не используют инструменты, которые позволили бы бизнесу удержаться на плаву даже в таких сложных условиях», — считает он. Каких ошибок следует избегать предпринимателям, он рассказал DK.RU.

— Пандемия сработала как фактор естественного отбора в эволюции российских предпринимателей. Непрерывное изменение — это естественный процесс живой природы. Виды, неспособные адаптироваться, погибают. Так же и в бизнесе. Если предприниматель или бизнес меняются медленнее, чем другие, то его «сожрут» более сильные особи. Поэтому я абсолютно уверен, что пандемия позитивно скажется на эволюции предпринимателей. Слабый и неэффективный бизнес уже покинул рынок, остальные — станут сильнее.

Вопрос в том, кто приходит на смену ушедшим бизнесам. Смогут ли они учесть ошибки предшественников? Безусловно, пандемия как форс-мажорная ситуация «обескровила» некоторые сегменты. Но в большинстве случаев сложившаяся ситуация лишь высветила структурные проблемы бизнеса, обусловленные откровенной недоработкой предпринимателей.

В чем же «проседает» малый бизнес и каких компетенций не хватает предпринимателям для устойчивости?

Во-первых, отсутствует привычка беспрерывно тестировать идеи и искать новые пути развития. Например, предприниматель привык, что клиентов стабильно приводит наружная реклама. Но в пандемию все изменилось, наружная реклама резко перестала работать. Тупик. Однако если бы кроме основного канала, который обеспечивал пусть даже 90% трафика, у предпринимателя были задействованы или как минимум заготовлены другие, то при изменении внешних обстоятельств ситуация не стала бы критичной.

Второй момент — невнимание к тенденциям рынка. Регулярный анализ конкурентов дает возможность не упустить момент, когда кто-то из игроков запустил новое решение, продукт или начал интенсивно расти. Это позволяет вовремя сориентироваться, перенять успешный опыт, не отстать или даже вырваться вперед — если смотреть шире и оперативно внедрять лучшие практики бизнеса.

Третий и абсолютно парадоксальный момент в том, что представители микробизнеса не умеют считать и не стремятся оцифровать бизнес.

Тех, кто внедрил систему сквозной системы аналитики или сводит юнит-экономику, можно пересчитать по пальцам. Но если бы предприниматели всегда считали цифры, отслеживали ключевые метрики и контролировали финансы, то реально управляли бы своим бизнесом, делали прогнозы и готовились к различным вариантам развития событий заранее.

И последнее — работа с командой. Например, в компании несколько ключевых сотрудников, на которых завязаны основные бизнес-процессы. Все было хорошо, но вдруг кто-то уходит на больничный, а кто-то увольняется. Людей не хватает, оперативно найти достойную замену не получается, сроки горят и все рушится.

Но если бы в компании была выстроена система непрерывного найма и адаптации, то в подобной ситуации предприниматель мог бы перестраховаться или оперативно вывести недостающего специалиста из резерва.

При соблюдении вышеназванных пунктов вопрос о достаточности государственных мер поддержки бизнесу и их необходимости во вторую волну решается сам собой. В последнюю очередь предприниматель имеет моральное право рассчитывать на помощь. Бизнес — это всегда риск. Предприниматель идет на него добровольно, а значит, отвечает за свое дело на каждом этапе и при любых обстоятельствах.

Со стороны властей объективно можно ожидать мер нефинансовой поддержки, подразумевающей создание благоприятных условий и формирование стимулов развития. Я выделяю три ключевых вектора: открытость, снижение давления и формирование предпринимательских сообществ.

Открытость подразумевает, что бизнес и власть существуют в едином информационном пространстве. Важна открытость в том, что делается и планируется предпринимать в борьбе с пандемией. Нужно вести диалог между бизнесом и властью, учитывать мнения предпринимателей и быстро реагировать на потрясения. Открытость влияет и на клиентов.

Если люди боятся выходить из дома и тратить деньги из-за неопределенности, то в первую очередь страдает бизнес. Прозрачность действий властей оказывает терапевтический эффект на покупательскую активность населения.

Пятая часть в структуре ВВП страны приходится на малый бизнес. Бюджеты всех уровней заинтересованы в налоговых поступлениях. Но сейчас именно то время, когда предпринимателям нужно дать возможность спасти бизнес, максимально снизив административное давление. Понятно, что требования Роспотребнадзора, которые влияют на ситуацию с пандемией, выходят на первый план. Но точно есть возможность «смягчить» некоторые моменты, контролировать только в минимально необходимом объеме и не давить в остальном.

Еще одно направление — кластеризация или формирование сообщества предпринимателей на местах. Власти могут быть катализатором объединения предпринимателей, формирования практики обмена опытом и успешными кейсами. Таким образом, у предпринимателей сформируется чувство общности и ощущение поддержки, а также появятся условия для совместной работы над той или иной проблемой и, как следствие, нарастания темпов развития бизнеса.

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