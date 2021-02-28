Как начинающему предпринимателю найти идею для бизнеса. Инструкция

Предприниматели знают: получать хороший доход можно и с небольшого дела. Главное — правильно нащупать нишу. Как это сделать, рассказывают эксперты DK.RU.

Почти треть россиян готовы попробовать себя в предпринимательстве, 7% планируют стать предпринимателями в ближайшие три года. Причем за сложный для бизнеса пандемийный 2020-й год доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% с 77% в 2019 г. Таковы результаты совместного исследования Министерства экономического развития Российской Федерации и Аналитического центра НАФИ.

Есть и другие цифры: за время пандемии в России исчезло около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. При этом многократно усилился спрос на некоторые продукты и услуги, и бизнес едва успевал его удовлетворить. В 2020 г. в топе оказались одноразовые перчатки (+672%), хлебопечки (+652%), таблетки от кашля (+535%), супы (+397%) и крупы (+386%) — те, кто предлагал подобный товар, выручили неплохие деньги.

— Заработать можно даже в кризис. Важно поймать тренд и с умом подойти к выбору ниши, — уверен Василий Алексеев, генеральный директор школы для предпринимателей Like Центр.

Специально для DK.RU Василий рассказал об одной из самых простых технологий поиска свободной ниши, чтобы определиться с направлением бизнеса.

Шаг первый: генерация бизнес-идей

Есть пять способов придумать направление будущего бизнеса.

Выпишите все идеи, которые есть в голове. Спиннеры? Шапочки для душа или секс-шоп? Вспомните все, что однажды показалось интересным с точки зрения бизнеса.

Проанализируйте свои сильные стороны. За что вам уже платили деньги?

Присмотретесь к бизнес-идеям, на которых зарабатывают родственники, друзья и знакомые.

Изучите новые франшизы.

Проштудируйте идеи, которые выиграли премии и номинации в бизнес-конкурсах. Про какие успешные стартапы писал журнал Forbes в последний год?

По результатам «мозгового штурма» у вас должно получиться не менее 50 бизнес-идей. Не бойтесь такого списка: далее он сократится.

Шаг второй: фильтрование бизнес-идей

Есть несколько фильтров, которые помогут отобрать перспективную бизнес-идею. Один из них — объем рынка продукта или услуги. Если вы рассчитываете развиваться в выбранном направлении (расширять штат персонала и открывать новые точки, встав на путь к первому миллиарду рублей), обратите внимание на рынок объемом не менее $10 млрд в год.

Емкость рынка можно рассчитать самостоятельно или взять данные из интернета. Например, вы решили продавать хлебобулочные изделия в собственной пекарне. Проверим, сколько денег люди оставляют за год в подобных точках. По информации ФГБУ «Центр Аналитики», объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России составляет около 800 млрд руб. По текущему курсу, это примерно $10,7 млрд — значит, сфера подходящая. Такой показатель, к слову, характерен для многих массовых рынков.

С помощью открытых интернет-источников проанализируйте тренды продаж интересующих товаров или услуг. Например, в 2021 году будут расти такие сегменты, как онлайн-обучение, товары для «умного дома» или ноутбуки.

Сделайте анализ конкурентов. Их наличие говорит о том, что ниша растет и в ней есть деньги, можно заходить. А вот на рынок, захваченный парой крупных игроков — не стоит. Так, маленькому частному продуктовому магазину сложно противостоять сети «Пятерочек» или «Магнитов», масштаб которых позволяет закупать продукты по низким оптовым ценам.

Шаг третий: тест спроса

Попробуйте сделать первые 100 тыс. руб., создав MVP — минимально жизнеспособный продукт. Это то, что вы можете продать, вложив минимальные ресурсы. Например, необязательно сразу арендовать большое помещение для маникюрного салона, вкладывать деньги в дорогой ремонт и закупку оборудования. Попробуйте снять одно-два рабочих места — этого будет достаточно, чтобы оценить спрос. В идеале на запуск MVP не должно уходить больше недели.

Чтобы проверить жизнеспособность продукта, создайте сайт интернет-магазина и проведите тестовую рекламную кампанию: выделите небольшой бюджет и разместите таргетированную рекламу в соцсетях. Для этого можно привлечь таргетолога с кейсами по вашей нише.

Попросите у специалиста отчет о проделанной работе. Этот документ должен содержать информацию о конверсии рекламы (отношении количества кликов к количеству показов объявления) и продаж (отношение числа заявок к общему числу пользователей, пришедших на сайт). Сравните полученные результаты со средними показателями в своей нише. В целом, в таргетированной рекламе ВКонтакте и Facebook хорошей принято считать конверсию рекламы в размере 0,5-1%. О приемлемой конверсии продаж можно говорить, когда 25-30% человек из всех, посетивших сайт, совершили покупку. Если результат не устраивает, то смените таргетолога или вернитесь к шагу №1.

Тест ниши показал хороший спрос? Поздравляем! После первых продаж не забудьте попросить отзывы у клиентов. Теперь вы готовы к постановке целей по развитию бизнеса и покорению новых вершин.

Соберите команду, которая будет «гореть» своим делом так же, как и вы. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. По статистике Росстата, 92% новых компаний закрываются в первый год своего существования, 96% — в первые два года. Не получилось сразу, попробуйте еще.

Успешный предприниматель состоит из 1% таланта и 99% упорства. Увеличить шансы на то, что ваш бизнес выстоит и «выстрелит», позволит саморазвитие. Предпринимателю важно постоянно учиться. Только не забывайте применять теоретические знания на практике.

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Инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU