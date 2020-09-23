«Ни разу не жалела, что ушла из найма в бизнес». Стоит ли сегодня идти в предприниматели

Пандемия значительно изменила сферу малого и среднего предпринимательства в России. По данным компании Seldon, которая занимается разработкой информационных систем, за прошедшие месяцы 2020 г. новых предпринимателей зарегистрировалось на 34,4% меньше, чем в тот же период 2019-го. Однако новые компании появляются. Какие страхи приходится преодолевать тем, кто решил заняться собственным делом и стоит ли «идти в предприниматели» сегодня?

«Боялась прогореть из-за отсутствия опыта. Но надежда на самореализацию взяла верх»

Ксения Зверева собственник свадебного онлайн-бутика NOVELS

Компания основана в 2019 г. Выручка за 7 месяцев 2020 г: 1,79 млн руб. Собственный проект я запустила параллельно с основной работой в найме. Все закрутилось быстро: в марте я поняла, что хочу открыть собственный свадебный бутик, в апреле уже подписала договор аренды помещения. Через пять месяцев встал вопрос о дальнейшем развитии проекта. На тот момент за спиной уже было несколько бизнес-курсов, я размышляла о том, чтобы пройти специальную наставническую программу, которая, возможно, позволит моему проекту вырваться на новый уровень. Это был переломный момент, потому что нужно было решить: уходить из найма и развивать свой проект, или оставлять так, как есть. На размышление у меня было две недели. И, поверьте мне, это были самые мучительные две недели в моей жизни.

С одной стороны — новые горизонты и возможность реализоваться. Бизнес для меня был воплощением личной свободы. Деньги стояли далеко не на первом месте. На наемной работе у меня была нормальная зарплата и в целом я была довольна всем, кроме того, что не могла реализовать все свои идеи, полностью раскрыть свой потенциал.

С другой — это значило, что никакой стабильности больше не будет. Не будет зарплаты, а за все принятые решения ответственность будет только на мне.

А еще были глубинные ограничивающие установки, которые не отпускали даже тогда, когда магазин уже работал: да я же ничего не знаю, у меня нет опыта, у меня ничего не получится, я ничего не знаю, не понимаю, я прогорю и потеряю деньги.

Если бы ничего не мешало, то, наверное, я бы свой проект начала развивать ещё во время учёбы в институте. А так мне потребовалось пять лет, чтобы прийти к тому, что свой бизнес можно делать здесь и сейчас.

Потом поняла, что есть только два варианта: наблюдать и жить. Наблюдать — безопасно, легко. Но тут ты лишь смотришь, как другие люди чего-то достигли. Жить — значит делать. Да, это опасно, нужно принимать решения и нести за них ответственность. Возможно, по этой причине многие мечтают, но ничего не делают. Человеку для того, чтобы решиться, как бы банально это ни звучало, нужно понять чего он хочет. Если мечтает о собственном деле, значит нужно просто взять и сделать.

Конечно, случаются ошибки, бывает трудно, непонятно и страшно. Этой весной так и было. Только представьте: пандемия, ввели режим самоизоляции, стали отменяться свадьбы, всё буквально рухнуло. Но мы быстро сориентировались, заменили основной продукт — свадебные платья — дополнительным: стали шить халатики на утро невесты, постепенно расширив ассортимент до пижам. В тот момент я на себе убедилась, как недооценивала домашнюю одежду. Мы все стремимся хорошо выглядеть во вне, но дома тоже нужно быть красивой. В период самоизоляции сотни девушек находясь дома 24/7, очевидно, поняли то же самое.

Продажи выросли, но стали выявляться и ошибки. Главная заключалась в том, что мы пытались продолжать работать в том же формате, в котором работали в свадебной сфере. Однако пошив свадебных платьев и пошив более массового продукта, такого, как домашняя одежда — это две разных истории. Количество заявок и продаж не соответствовало мощностям производства. Модельная линейка пребывала в полнейшем хаосе. Пошли возвраты, обмены из-за несоответствия и ошибок производства. К тому же мы не заключили договор с исполнителем, что в итоге вылилось в дополнительную статью расходов.

Но как бы то ни было мы не сдались. Много и упорно работали, сумели вырулить, отладить процессы. И я ещё ни разу не пожалела и не сказала: «Омайгад, вернусь обратно в найм, бизнес — это не для меня».

«Думал, что бизнес — для людей из высшей касты»

Сергей Мирошников основатель мебельного бренда MODERNIST

Компания основана в 2019 г. Выручка за 7 месяцев 2020 г.: 80,7 млн руб. О собственном бизнесе я мечтал с юных лет. В 14 лет рубил дрова, чтобы топить печку у нас дома в Туапсе, и представлял, как у меня когда-нибудь будет свой бизнес, я буду очень богатым. Но свой бизнес я открыл уже после 25 лет. Долго время считал, что бизнесмены — особая каста людей, у которых есть связи, деньги и без всего этого запустить свое дело просто невозможно.



Вначале решил развиваться в карьере, работая наемным рабочим, хотя идею о собственном бизнесе всегда держал в голове и осознанно выбирал такую работу, чтобы получить навыки, которые потом могли бы пригодиться для запуска бизнеса. За 10 лет дослужился до директора по развитию в одной крупной мебельной организации. Хорошая должность и вроде бы все хорошо. Но в какой-то момент понял, что иду не туда. Когда долг на моей кредитке достиг 700 тыс. руб., я решил уволиться. Несмотря на противоречивость ситуации, внутреннего сопротивления не было.

Первым собственном делом стала строительная фирма: у меня был небольшой опыт в этой сфере, я набрал мелких подрядов и начал работать. Но понял, что и эта дорога ведет в тупик: по сути, я так же работал на кого-то, просто в роли субподрядчика. Тем более работа была каторжная, но серьезного дохода не приносила.

Для меня главным стимулом заняться бизнесом были деньги. Но начать именно бизнес мне мешал страх их потерять. К тому же я чувствовал, что мне не хватает понимания, как все работает, за счет чего бизнес растет, откуда берутся клиенты, как распределять доходы.

Прошел курсы развития предпринимательства одной из бизнес-школ. Только тогда я понял, что бизнес запустить намного проще, чем я думал. Затем произошло удачное стечение обстоятельств: мне позвонили из банка и предложили кредит: 700 тыс. руб. Эти деньги и стали стартовым капиталом для MODERNIST.

Подробно историю мебельного бренда читайте здесь: Как мебельщики заработали на замершем рынке больше 10 млн руб. невзирая на коронакризис

Вот так раньше 10 лет я мечтал, а тут мне представилась возможность сделать. Из всего этого я вынес для себя, что не нужно самонадеянно шагать в неизвестность, как я делал раньше.

Если человек решил прыгнуть с парашютом, то он должен пройти минимальный инструктаж. Так же и в случае с бизнесом: чтобы не разбиться, нужно обратиться к опыту других людей. Когда знаешь, как — делать не страшно, и с большой долей вероятности все получится.

«Не могут найти правильную нишу и доверяют не себе, а окружению»

Василий Алексеев генеральный директор EdTech-компании Like Центр Почему люди не идут в бизнес, хотя вроде бы на словах готовы к этому — такой вопрос мы задали резидентам Like Центра. Самым популярным ответом стало не отсутствие стартового капитала или знаний. Чаще всего проблема возникает с выбором ниши, упаковкой продукта или вовсе отсутствием идей для бизнеса.

* опрашиваемые могли выбирать несколько вариантов ответов

Ко всем объективным причинам добавляются также и внутренние страхи: прогореть, не справиться с финансовой нагрузкой, не найти практических инструментов запуска и ведения бизнеса. Справляться приходится и с внешними факторами. Каждый третий из опрошенных признавался, что окружение сомневалось в его предпринимательском потенциале и не одобряло уход из найма.

Отработка внешних возражений и внутренние блоки растрачивают энергию, кратно снижая шансы на то, что человек когда-либо решится реализовать задуманное. Кто-то сдается уже на этом этапе, у других начинается поиск стимулов к действию.

Если в этот момент человек получит поддержку — я говорю не о финансах, а прежде всего о моральной, мотивационной поддержке, это может сдвинуть часу весов «найм/бизнес» в сторону последнего.

В кризис освобождаются ниши, давая возможность зайти новым игрокам. Для многих людей, потерявших работу из-за пандемии, занятие собственным бизнесом может стать полноценным продолжением карьеры. Начинающим предпринимателям советую обратить внимание на ниши со стоимостью входа до 500 тыс. руб. Наиболее актуальными сегодня можно назвать такие направления:

онлайн-образование в сфере hard skills;

консультанты по подготовке к собеседованиям;

юридический консалтинг;

обучающие детские лагеря;

химчистки для автомобилей.

Стоит рассматривать также сферу производства экопродуктов, экокосметики. Этот сегмент пользуется спросом и не настолько заполнен, как остальные.

Еще одной сферой, которая в ближайшее время будет расти, станет региональный туризм. Люди, потерявшие из-за пандемии возможность выехать на отдых за рубеж, начали изучать свою страну. И оказалось, что у нас немало мест, где можно неплохо отдохнуть. Надо только дотянуть сервис и предложить рынку хорошие программы — это и есть ниша, в которую сегодня можно и нужно заходить.