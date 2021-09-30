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Facebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировка

Facebook и Instagram в России ждет штраф в 1 млрд рублей или блокировка
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Администрация соцсетей не оплатила штрафы Роскомнадзора. При повторном нарушении сумма взыскания может существенно вырасти — от 1/20 до 1/10 годового оборота. В чем обвиняют компании Марка Цукерберга?

#СОЦСЕТИ#НОВОСТИ

Корпорация Facebook (США) может заплатить России беспрецендентно высокий штраф за неудаление запрещенной информации, сообщают Ведомости. С начала 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 19 протоколов (по ст. 13.41 КоАП РФ). Как отмечают представители ведомства, всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный контент, а также призывы к экстремизму и информацию о способах получения наркотиков».

Суд назначил Facebook штрафы на общую сумму порядка 70 млн руб., из которых судебные решения на 43 млн руб. уже вступили в законную силу. «Администрация Facebook штрафы не оплатила», — отметили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства. В дальнейшем документ будет направлен в суд, который определит размер штрафа. Поскольку речь идет о повторном нарушении российского законодательства в части удаления запрещенных сведений, Facebook могут обязать выплатить штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота», уточнил представитель ведомства.

Согласно годовой отчетности по US GAAP, выручка корпорации в 2020 г. по всему миру составила $85,9 млрд. Доходы отдельно по странам Facebook не раскрывает, однако, по оценкам аналитиков, российская выручка может составлять порядка 8-12 млрд руб. Таким образом, сумма штрафа может составить от 0,4-0,6 млрд руб. (в случае если судом будет применена ставка в размере 1/20 оборота в России) до 0,8-1,2 млрд руб. (если суд оштрафует по максимально возможной ставке). 

Каким бы ни был штраф, взыскать его в России будет непросто, отмечают эксперты. Основная проблема в том, что Facebook не имеет официального представительства в стране, поэтому приставам затруднительно осуществить взыскание.

Эти сложности должен снять принятый недавно закон «о приземлении», согласно которому с начала 2022 г. иностранные ИТ-компании должны будут иметь полноценные представительства в РФ. В противном случае по отношению к ним предусмотрен «целый комплекс мер воздействия», включая ограничение и полное или частичное ограничение доступа к ресурсу.

Зарубежные интернет-сервисы стали часто подвергаться штрафным санкциям. Месяц назад WhatsApp, Twitter и Facebook были оштрафованы в России на общую сумму 36 млн руб. — за отказ в «локализации» данных россиян на территории РФ. Тогда же время Федеральная антимонопольная служба наложила оборотный штраф на сервис онлайн-бронирования Booking в размере на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В середине сентября в СМИ попали данные внутреннего расследования Facebook о влиянии Instagram на молодых людей. Согласно результатам, соцсеть плохо влияет на психологическое благополучие и может привести к суициду. Топ-менеджеры копорации, включая ее основателя Марка Цукерберга, решили засекретить исследования. После обнародования данных Конгресс США инициировал проверку, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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