WhatsApp, Facebook и Twitter оштрафованы на 36 млн. Минцифры готовит для них альтернативу

Популярные соцсети и мессенджер нарушили законодательство РФ в области персональных данных. Ранее сообщалось, что с 2022 г. иностранными сервисами могут запретить пользоваться госслужащим и врачам.

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 млн руб. за отказ в «локализации» данных россиян на территории РФ. Постановление вынесено по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Социальные сети Twitter и Facebook, в свою очередь, оштрафованы на 17 и 15 млн руб. соответственно. В феврале 2020 г. они уже получали штрафы по 4 млн руб. за отказ переносить на территорию Россию серверы с данными российских пользователей.

Ранее по этой же статье была оштрафована компания Google. Решение вынесли 29 июля, штраф составил 3 млн руб.

Добавим, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн руб., а за повторное нарушение — до 18 млн руб.

В мае 2021 г. Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных до 1 июля. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России.

В начале августа появилась информация о намерении ввести запрет на использование средств связи WhatsApp, Zoom и Skype. Планируется, что ограничение затронет чиновников, служащих госучреждений и госкомпаний, а также школьных учителей и врачей. Вместо них Минцифры готовится предложить отечественные альтернативы — уже к февралю 2022 г.

Конкретных названий пока нет, но из имеющихся на рынке разработок речь может идти о системе «Сферум», разработанной «Ростелекомом» и Mail.ru Group. Зарегистрироваться в ней можно будет через сервис соцсети «ВКонтакте» VK Connect или через портал «Госуслуги», сообщал DK.RU.

О повсеместном запрете на иностранные сервисы для общения речи на данный момент не идет.