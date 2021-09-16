«Зависимость, анорексия, суицид». В Instagram узнали о влиянии на детей — и скрыли данные

Топ-менеджеры Facebook, включая Марка Цукерберга, решили засекретить исследования о негативном влиянии Instagram на молодых людей. Но информация просочилась в прессу. Кому и чем угрожает соцсеть?

Соцсеть Instagram (входит в корпорацию Facebook Марка Цукерберга) может негативно влиять на молодых людей, в особенности девушек, подталкивая их к суицидальным и депрессивным мыслям. Об этом пишет The Wall Street Journal, в распоряжение которой попали результаты исследований, проведенных для топ-менеджмента Facebook и не предназначенные для обнародования, сообщает РБК. Facebook изучала проблему последние три года, в опросах участвовали «десятки тысяч пользователей». Некоторые данные показали тревожную тенденцию: например, среди подростков, жаловавшихся на суицидальные мысли, 13% пользователей из Британии и 6% из США связали желание покончить с собой с влиянием Instagram.

32% девочек заявили, что, когда они переживали из-за своего тела, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. Что касается мужской половины, в США 14% мальчиков отметили, что Instagram ухудшает их самооценку.

В исследованиях говорится, что приложение также может вызывать расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия).

Часто подростки ощущают себя зависимыми и понимают, что Instagram плохо влияет на их психологическое благополучие, но не могут себя остановить, — подчеркнули журналисты.

Сейчас более 40% пользователей Instagram по всему миру — это люди младше 22 лет. По некоторым данным, в настоящее время Facebook разрабатывает версию Instagram для детей младше 13 лет (чтобы конкурировать с китайским приложением TikTok, ориентированным на эту аудиторную группу).

В Instagram ответили на расследование The Wall Street Journal: сообщение появилось в блоге соцсети. В нем указывается, что подобные исследования действительно проводились, но журналисты «фокусируются на ограниченном наборе результатов и выставляют их в негативном свете».

Многие размышляют над вопросом, хороши или плохи социальные сети для людей. Исследования по этому поводу неоднозначны; может быть и то, и другое. В Instagram мы оцениваем как преимущества, так и риски того, что мы делаем, — говорится в блоге компании.

В соцсети считают возможное негативное влияние на моральное состояние неизбежным:

Такие проблемы, как негативное социальное сравнение и тревожность, существуют в мире, поэтому они будут существовать и в социальных сетях. [Мы] прилагаем много усилий, чтобы пользователи получали положительный опыт от приложения.

Между тем Конгресс США инициировал проверку по фактам, описанным в статье The Wall Street Journal, пишет 3dnews. О начале расследовании заявили сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн. Конгрессмен Кен Бак напрямую обвинил компанию во лжи. Еще три парламентария подписали совместное письмо к Facebook, призвав компанию отказаться от планов выпустить специальную версию Instagram для детей.

О реакции официальных представителей других стран, включая Россию, на данный момент не сообщается.

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