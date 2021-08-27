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ФАС оштрафовала сервис онлайн-бронирования Booking на 1,3 млрд руб. за доминирование

ФАС оштрафовала сервис онлайн-бронирования Booking на 1,3 млрд руб. за доминирование
Иллюстрация: pixabay.com

Условия договора с агрегатором предполагают, что гостиницы не могут устанавливать цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking. У отельеров накопились вопросы и к начислению НДС.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила оборотный штраф на Booking.com в размере 1,3 млрд руб. за нарушение части 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Ведомство посчитало, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, пишет Коммерсант.

Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, — говорится в сообщении ФАС.

Как сообщает ведомство, условия договора с агрегатором предполагают, что гостиницы не могут устанавливать цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Записанное в договорах с отелями требование о паритете цен позволяет Booking.com предоставлять пользователям гарантию лучшей цены, подразумевающую, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может. При единичных нарушениях этого правила платформа понижает средство размещения в рейтинге ранжирования, при постоянных — прекращает сотрудничество.

Но отказаться от сотрудничества с Booking.com самим российским отельерам сложно: по данным ФАС, в 2018 году на сервис пришлось 83,4% в структуре всех бронирований. Против условия по паритету цен так же выступили регуляторы Италии, Бельгии, Чехии, Франции и Швеции, Грузии удалось добиться законодательно запрета и вывести пункт о паритете цен из договоров.

Также у отельеров накопились претензии к системе налогов. Отельеры ежемесячно платят сервису за совершенные через него бронирования (размер комиссии участники рынка оценивают в 15-35%). В эту же сумму включается НДС за эти услуги. До 2019 года система бронирования платили налог сама, затем стала включать средства в счет. ФАС считает, что это ограничивает конкуренцию на рынке и приводит «к ущемлению интересов гостиниц».

Booking.com заявили, что разочарованы решением: установление паритета цен там считают справедливым, так как присутствие на платформе обеспечивает отелям продвижение. Решение суда сервис может обжаловать в течении трех месяцев.

Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства было заведено после обращения «Опоры России». Отельеры обратились к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой проработать вопрос о совершенствовании порядка налогообложения операций по оказанию иностранными организациями электронных услуг в РФ. В декабре 2020 года регулятор решил, что сервис злоупотребил доминирующим положением. Booking.com получил предписание, но не исполнил его.

Накануне стало известно о санкциях к другим иностранным сервисам. Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 млн руб. за отказ в «локализации» данных россиян на территории РФ. Социальные сети Twitter и Facebook, в свою очередь, оштрафованы на 17 и 15 млн руб. соответственно. В феврале 2020 г. они уже получали штрафы по 4 млн руб. за отказ переносить на территорию Россию серверы с данными российских пользователей, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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