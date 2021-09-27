Дисконт — больше 100 млн руб. В Екатеринбурге ищут покупателя помещений в ЦМТЕ

Помещения Центра международной торговли (ЦМТЕ) общей площадью около 18 тыс. кв. м выставили на продажу в рамках банкротства предприятия, подконтрольного депутату областного Заксобрания.

Центр международной торговли Екатеринбург объявил повторный аукцион на 17 из 24 этажей своего здания. Имущество выставляется на торги в рамках дела о банкротстве собственника бизнес-центра — ООО «Гранит XXI век». Учредители юридического лица — Александр Серебренников, Владимир Титов и покойный Анатолий Сысоев — с 2015 г. судятся между собой из-за долгов и займов компании на сумму более 1,4 млрд руб.

Сейчас имущество находится в залоге у ООО «МедСервисУрал», связанном с Александром Серебренниковым. Первые торги на помещения в ЦМТЕ должны были пройти 15 сентября. Как сообщал DK.RU, тогда цена лота составила 1,125 млрд руб.

В новом объявлении, размещенном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за помещения запросили меньшую сумму.

Начальная цена продажи —1012500000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. Задаток — 5% от начальной цены продажи. Шаг аукциона (на повышение) — 5% от начальной цены, — говорится в объявлении.

Заявки будут принимать с 27 сентября по 29 октября 2021 года. 3 ноября подведут итоги.

Напомним, ЦМТЕ представляет собой бизнес-центр класса «А», который входит в состав крупнейшей сети деловых центров World Trade Centers Association, включающей 330 Центров в более 100 странах мира.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о корпоративных спорах между учредителями бизнес-центра. Заявление о банкротстве было подано самим ЦМТЕ в ноябре прошлого года. Причиной стала невозможность погасить долги организации, которые на тот момент составляли 323 млн руб. Как заявили представители ЦМТЕ, речь идет о займах на 51,7 млн руб. (с учетом процентов), о долгах по налогам в размере 16,3 млн руб. Кроме того, есть долги в размере около 255 млн руб. перед другими кредиторами.