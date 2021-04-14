Налоговики банкротят Екатеринбургский Центр международной торговли

В феврале этого года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве делового комплекса. Тогда сам ЦМТЕ просил признать себя несостоятельным. Кажется, теперь мечты собственников сбываются.

В течение нескольких лет «Центр международной торговли Екатеринбург» постоянно фигурирует в судебных разбирательствах, в том числе связанных с банкротствами.

В апреле Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области подала иск о банкротстве ООО «ЦМТЕ». Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Дата заседания пока не назначена, информации о сумме долга также нет.

В состав ЦМТЕ входит 24-этажный бизнес-центр (в том числе отель Panorama) и трехэтажный конгресс-центр.

ООО «ЦМТЕ» — юридическое лицо делового комплекса — принадлежит ООО «Гранит — ХХI век», которое контролировали депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников и бизнесмен Анатолий Сысоев.

В ноябре прошлого года сам ЦМТЕ подал заявление о банкротстве, поскольку не мог погасить долг в сумме 323 млн руб. Как заявляли представители ЦМТЕ, речь шла о займах на 51,7 млн руб. (с учетом процентов), о долгах по налогам в размере 16,3 млн руб. и долгах на 255 млн руб. перед другими кредиторами. По словам представителей ЦМТЕ, внести платежи было невозможно из-за ареста счетов по корпоративному спору с совладельцем центра Владимиром Титовым.

25 февраля 2021 г. Свердловский арбитражный суд отказался признать «Центр международной торговли Екатеринбург» банкротом, посчитав, что требования о финансовой несостоятельности носят «управленческий и корпоративный характер». То есть, счел, что заявление ЦМТЕ о банкротстве — продолжение корпоративного конфликта.

Ранее DK.RU рассказывал о корпоративных разборках между депутатом Заксобрания Свердловской области Александром Серебренниковым и Владимиром Титовым, которые длятся уже не один год. В 2015 г. компания «Эссет Менеджмент», которая принадлежит Серебренникову, потребовала через суд взыскать с Титова 380 млн руб. Представители истца утверждали, что кредитные средства, выданные на строительство второй очереди ЦМТЕ, частично были переведены г-ном Титовым на счета компании «Бастион-2000».

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил это заявление и постановил взыскать с бизнесмена около 380 млн руб. Однако апелляционная инстанция данное решение изменила, взыскав с Владимира Титова всего 51,7 млн руб. убытков.

Сам же г-н Титов через суд потребовал взыскать с ГК «Радуга», которое подконтрольно Александру Серебренникову, 236 млн руб. Затем последовало дело о банкротстве Владимира Титова. В рамках разбирательств суд арестовал 100% акций принадлежавшей ему компании ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Недавно это дело о банкротстве было прекращено.