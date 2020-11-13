Крупный отель и бизнес-центр в Екатеринбурге подали иски о банкростве

В арбитражный суд за последние несколько дней поступило два иска о банкротстве. Один связан с «Центром международной торговли Екатеринбург» и спором учредителей. Второй касается отеля Angelо.

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Центр международной торговли Екатеринбург», который расположен на улице Куйбышева, 44 д в Екатеринбурге. Как следует из картотеки дел, иск подала сама компания. Долг составляет 92,8 млн руб.

Также в арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве АО «ХОРЕКА КОЛЬЦОВО», которое выступает юридическим лицом отеля Angelo. Генеральный менеджер Angelo Ольга Акимова рассказала ЕАН, что заявление о банкротстве — юридическая формальность, отель закрываться не будет:

У нас самый загруженный отель в городе, 65%. Это очень хороший показатель. Плюс к этому мы продолжаем проводить различные мероприятия — конференции и прочее.

Что касается «Центра международной торговли Екатеринбург» (ЦМТЕ), он включает 24-этажный бизнес-центр, бизнес-отель «Panorama» и трехэтажный конгресс-центр.

ЦМТЕ принадлежит ООО «Гранит — ХХI век», учредителями которого являются депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников, Анатолий Сысоев и Владимир Титов. Последний утверждает, что вышел из состава учредителей несколько лет назад. ООО «Гранит — ХХI век» находится в состоянии банкротства, суд пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам в размере почти 1,4 млрд руб. всех учредителей компании. Сами предприниматели последние несколько лет судятся друг с другом.

DK.RU рассказывал, что корпоративные разборки между депутатом Заксобрания Свердловской области Александром Серебренниковым и Владимиром Титовым длятся не первый год.

В 2015 г. компания «Эссет Менеджмент», которая принадлежит Серебренникову, потребовала через суд взыскать с Титова 380 млн руб. Представители истца утверждали, что кредитные средства, выданные на строительство второй очереди ЦМТЕ, частично были переведены г-ном Титовым на счета компании «Бастион-2000».

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил это заявление и постановил взыскать с бизнесмена около 380 млн руб. Однако апелляционная инстанция данное решение изменила, взыскав с Владимира Титова всего 51,7 млн руб. убытков.

Сам же г-н Титов через суд потребовал взыскать с ГК «Радуга» 236 млн руб. Затем последовало дело о банкротстве Владимира Титова. В рамках разбирательств суд арестовал 100% акций принадлежавшей ему компании ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Недавно дело о банкротстве было прекращено.

Александр Серебренников рассказал «Коммерсант-Уралу», что банкротство ЦМТЕ связано исключительно со спорами между акционерами, а сам центр продолжит работу в прежнем режиме.