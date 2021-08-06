Екатеринбургский Центр международной торговли продает часть здания из-за долгов

Все из-за дела о банкротстве компании-собственника Центра международной торговли. Начальная цена лота — 1,125 млрд руб, а торги состоятся 15 сентября.

Центр международной торговли Екатеринбург (ЦМТЕ) выставил на продажу помещения площадью более 17,5 тыс. кв. м. (17 из 24 этажей). Здание представляет собой бизнес-центр класса «А», который входит в состав крупнейшей сети деловых центров World Trade Centers Association, включающей 330 Центров в более 100 странах мира.

Имущество выставляется на аукцион в рамках дела о банкротстве собственника бизнес-центра — ООО «Гранит XXI век». Учредители юридического лица: Александр Серебренников, Владимир Титов и покойный Анатолий Сысоев с 2015 г. судятся между собой из-за долгов и займов компании на сумму более 1,4 млрд руб.

Сейчас имущество находится в залоге у ООО «МедСервисУрал», связанном с Александром Серебренниковым. Начальная цена продажи помещений бизнес-центра — 1,125 млрд руб., заявки на участие в торгах начнут принимать с 9 августа, а сами торги пройдут 15 сентября. Из дела о банкротстве компании следует, что ЦМТЕ не может выплатить долг в размере 323 млн руб..

Ранее DK.RU подробно рассказывал о корпоративных спорах между учредителями бизнес-центра. Заявление о банкротстве было подано самим ЦМТЕ в ноябре прошлого года. Причиной стала невозможность погасить долги организации, которые на тот момент составляли 323 млн руб. Как заявили представители ЦМТЕ, речь идет о займах на 51,7 млн руб. (с учетом процентов), о долгах по налогам в размере 16,3 млн руб. Кроме того, есть долги в размере около 255 млн руб. перед другими кредиторами.