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«Власти не нужны неподконтрольные медиа». VTimes закроется после признания иноагентом

«Власти не нужны неподконтрольные медиа». VTimes закроется после признания иноагентом
Иллюстрация: Скриншот сайта VTimes

«Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», и мы не можем их за это осуждать». Издание, которое меньше года назад создала бывшая команда «Ведомостей», объявило о закрытии.

#МЕДИА#ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ#НОВОСТИ

Команда VTimes сообщила, что после того как Минюст включил его в список СМИ-иноагентов, не видит возможности продолжать издание. За три недели с момента решения сотрудники изучили семь сценариев продолжения деятельности — со статусом иноагента или без такового, но в каждом случае был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы.

Начиная в прошлом году VTimes, мы объявили, что создаем не инструмент пропаганды, а качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. Мы заявили, что хотим находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества. Естественно, не закрывая глаза на существующие проблемы и не уходя от острых тем. И сегодня мы с гордостью можем сказать: у нас получилось! Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа, — говорится в заявлении редакции. 
Ярлык «иноагента» разрушил бизнес-модель VTimes: «рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать», — пояснили создатели. Добровольных пожертвований читателей для финансирования работы недостаточно, кроме того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии. «По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа», — уточнила команда проекта. Издание прекратит работу 12 июня, но его закрытие не означает отказа от принципов и ухода из профессии, отметили основатели.
 
Голландский фонд Stichting 2 Oktober (издатель VTimes) и администратор домена издания внесли в список СМИ-иноагентов 14 мая. Ранее Минюст внес в этот же список «Медузу», которая объявила сбор средств и решила продолжать работу. Согласно ст. 25.1 закона о СМИ, все материалы «СМИ-иноагентов» должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана «информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», пояснял Роскомнадзор.

 

Автор: Андрей Пермяков
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