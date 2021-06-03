«Власти не нужны неподконтрольные медиа». VTimes закроется после признания иноагентом

«Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», и мы не можем их за это осуждать». Издание, которое меньше года назад создала бывшая команда «Ведомостей», объявило о закрытии.

Команда VTimes сообщила, что после того как Минюст включил его в список СМИ-иноагентов, не видит возможности продолжать издание. За три недели с момента решения сотрудники изучили семь сценариев продолжения деятельности — со статусом иноагента или без такового, но в каждом случае был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы.

Начиная в прошлом году VTimes, мы объявили, что создаем не инструмент пропаганды, а качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. Мы заявили, что хотим находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества. Естественно, не закрывая глаза на существующие проблемы и не уходя от острых тем. И сегодня мы с гордостью можем сказать: у нас получилось! Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа, — говорится в заявлении редакции.

Ярлык «иноагента» разрушил бизнес-модель VTimes: «рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать», — пояснили создатели. Добровольных пожертвований читателей для финансирования работы недостаточно, кроме того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии. «По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа», — уточнила команда проекта. Издание прекратит работу 12 июня, но его закрытие не означает отказа от принципов и ухода из профессии, отметили основатели.