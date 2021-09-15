По трассе Москва — Санкт-Петербург пустят коммерческие беспилотные грузовики

Предполагается, что в первое время за рулем фур будут находиться инженеры. Если эксперимент пройдет успешно, уже через пять лет можно будет полностью отказаться от человека в кабине грузовика.

В конце 2021 года первый в истории грузовой беспилотный автомобиль может выполнить коммерческий заказ на трассе M11 между Москвой и Санкт-Петербургом. В этом уверен основатель отечественного стартапа по автоматизации движения для фур BaseTracK Logistics SF Андрей Вавилин. Его компания BaseTracK уже заказала девять грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros 1845 для коммерческих грузоперевозок и сейчас переоснащает их беспилотной системой управления, сообщает Forbes. По его словам, первый грузовик в начале ноября передадут на сертификацию в НАМИ (ведущий научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр) — пройти эту процедуру нужно, чтобы получить возможность выпустить беспилотный автомобиль на трассу. Остальные восемь грузовиков поставят BaseTracK во втором квартале 2022 года.

Разработки системы BaseTracK начались всего полгода назад. Она не подразумевает отсутствия или бездействия водителя, но позволяет повысить безопасность движения и уменьшить расход топлива. Для фуры вместимостью 20 тонн экономия топлива составляет до 20%. Планируется, что в первое время на водительском сиденье расположатся инженеры-испытатели, а в перспективе пяти лет можно будет полностью отказаться от человека в кабине грузовика. «Если автоматизировать управление и полностью исключить из него человека, экономия составит до 30%. Оборудование на одно транспортное средство стоит не более $1000», — утверждает Андрей Вавилин.

В конце мая 2021 года BaseTracK привлек $1 млн от клуба венчурных инвесторов Angelsdeck на масштабирование. Благодаря этому и текущим продажам BaseTracK Logistics SF смог позволить себе начать «трюки с автомобилями» — то есть купить девять грузовиков стоимостью €120 000 каждый. Вавилин планирует договориться с одной из крупных логистических компаний о том, чтобы начать перевозить реальные грузы на беспилотном грузовике на коммерческой основе в качестве подрядчика. Предприниматель оговаривается, что грузоперевозки — не его бизнес, но его цель — показать рынку экономику процесса: пока автономность может быть частичной, все равно «эффект получается огромнейший».

В тех автомобилях, куда внедрен BaseTracK Logistics SF, уже стоит блок управления, который может позволить грузовику двигаться автоматически. BaseTracK Logistics SF позволяет производить трекинг машины по GPS, подсказывает водителю точки ускорения и торможения по рельефу и пробкам, но не подразумевает вмешательства в работу системы управления грузовика. «Он стоит в режиме прослушивания и не отправляет никакие сигналы в автомобиль, — утверждает Вавилин. — Сейчас мы начнем подключать его».

Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств компании Cognitive Pilot Юрий Минкин считает, что, если грузовик действительно сможет полностью автономно двигаться по трассе, это станет «очень большим достижением»:

В тестовом режиме грузовики на «хайвеях» гоняли в разных местах. Но это всегда была очень дорогая история, напичканная сенсорами. Прорыв будет, когда мы увидим коммерческую историю, когда беспилотность станет экономически оправданной. Когда эксплуатант поймет, что замена человека на такую систему вполне оправдана, — это изменит рынок. Запуск беспилотного грузовика на трассе до конца 2021 года — это крайне маловероятная история. Такого, чтобы нажал на кнопку и поехал из пункта А в пункт Б, не будет еще долго.

Законодательная база использования беспилотного транспорта в России только формируется, что может затормозить запуск беспилотника. Сейчас BaseTracK может решить проблему с неготовностью законодательства двумя способами. Во-первых, включить в эксперимент по тестированию беспилотников Тверскую область (Новгородская, Ленинградская, Московская области, Москва и Санкт-Петербург уже участвуют в эксперименте). Во-вторых, установить полноценный экспериментально-правовой режим с выпуском необходимого закона для организации беспилотных коммерческих грузоперевозок. В любом случае, на законодательные новшества потребуется время, поэтому запустить проект в 2021 году не получится, считают эксперты.

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