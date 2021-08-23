Михаил Мишустин за 10 лет пересадит Россию на электрокары

Принятая на днях концепция по развитию электрокаров предполагает создание в стране сети зарядных станций и прочей инфраструктуры. А их выпуск в РФ к концу 30-х гг. должен достичь 10% от общего объема.

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин со ссылкой на новую концепцию по развитию электромобилей от правительства России. Документ касается практически всех категорий автомобилей — от легковых машин и автобусов до «больших тягачей».

До 2024 года специалисты подготовят базу для массового производства автомобилей. К 2025-2030 годам выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объема производства транспорта в стране, пишет Коммерсант.

Концепция, утвержденная кабмином, определяет ключевые направления в этой сфере. «Развитие электротранспорта будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды», — сказал Мишустин в интервью ТАСС:

Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Ряд государств уже заявил о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), — подчеркнул он.

Одной из таких стран стала Норвегия, где электрокары уже более конкурентоспособны, чем модели с ДВС. Статистика показывает, что рыночная доля автомобиля с дизельными или бензиновыми моторами в Норвегии сократилась в два раза в сравнении с прошлым годом. Сейчас она составляет лишь 10%. Это говорит о том, что из 20 проданных автомобилей только два приходятся на модели с ДВС. Для достижения этого результата правительство ввело крупные налоги на ископаемое топливо и открыла развитую инфраструктуру зарядок.

Оправившиеся от пандемии страны Европы кратно увеличивают регистрации машин на электрической тяге. К примеру, в Германии по итогам 2020 года было поставлено на учет 194 163 электромобиля, что более чем в три раза превышает уровень 2019 года. Уже за 6 месяцев 2021 года число поставленных на учет электромобилей составило 148 716 штук. Рост продаж за аналогичный период составил около 50%. С учетом всегда более активной второй половины года эксперты допускают, что впервые в Германии будет продано свыше 300 тысяч электромобилей. Рост на уровне 140% (по оценке агентства IEA) фиксируется и в мире в целом. Наиболее емкие рынки показывает Китай — 500 тыс. машин.

Ранее «Автостат» сообщал, что в мае 2021 года жители России купили 148 новых электромобилей. Это почти в 10 раз больше, чем в мае 2020 года (15 шт.).

Мишустин так же сообщил, что на очереди находится разработка порядка строительства парковок для электромобилей, которые будут включены в программы льготного кредитования. Необходимым условием для активного использования электротранспорта, по мнению авторов концепции, является создание сети зарядных устройств. Для этого уже осенью определят список территорий, на которых будут находится зарядки.

Как сообщал DK.RU, развитием сети заправок для электрокаров в России занимается Enel X Rus.