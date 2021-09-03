Беспилотное такси от Yandex.Go запустят в Москве, Сочи и «Иннополисе»

Каждый беспилотник получит знак «Автономное управление» и страховку за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в размере 10 млн рублей. Заказывать инновационное такси будут в приложении.

Беспилотные такси от группы Yandex появятся в Москве и Иннополисе (Республика Татарстан) уже в 2022 году. Соответствующее постановление — «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» накануне подписало правительство РФ. Согласно проекту, 10 беспилотных машин с водителем-испытателем или без него будут курсировать в разных районах Москвы, а 8 — в Иннополисе. Испытания пройдут и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи, однако о количестве машин на этой площадке не сообщается. Беспилотники снабдят отличительным знаком «Автономное управление» в виде белого треугольника с чёрной буквой «А». Наращивание парка такси без водителей будет происходить постепенно, отмечается в документе.

Точная дата запуска перевозок пассажиров на беспилотном такси в Москве зависит от того, сколько времени займет процесс согласования программы, пишет РБК. Доход от поездок «Яндекс» планирует получать с первого дня: поездки на беспилотном транспорте будут оплачиваться через приложение Yandex.Go. Тарифы установит компания, но ожидается, что они будут ощутимо выше поездок на обычном такси.

На каждую машину будет оформлено ОСАГО и страховка в размере 10 млн рублей на весь срок эксперимента за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Для безопасности поездок беспилотные авто смогут останавливать сотрудники ГИБДД. Для этого им нужно будет позвонить оператору, который проводит удалённый мониторинг.

Всего в рамках эксперимента планируется внедрить до 1 тыс. подобных автомобилей. Это менее 1% от общего числа участников дорожного движения в каждом регионе России, из чего авторы проекта делают вывод, что эксплуатация технологии «не окажет ощутимый социальный или экономический эффект, однако позволит полноценно испытать технологию, сделать вывод о перспективе ее масштабного внедрения».

За предложение допустить беспилотники до коммерческих перевозок выступили несколько компаний, разрабатывающих технологии автономного вождения: «Яндекс», КамАЗ, Сбербанк и группа ГАЗ. Компании просят к октябрю 2021 года разрешить тестирование авто в том числе для коммерческих целей, и полностью снять запрет на использование машин без водителя к декабрю 2023 года.

По словам представителя Минэкономразвития, скоро программу направят на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент. Сейчас тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах, но, согласно постановлению правительства № 1415, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации.

Гендиректор агрегатора «Ситимобил» Виталий Бедарев говорит, что прогнозировать, когда именно подобные беспилотники будут приносить реальную прибыль, пока невозможно:

Технология находится на начальном этапе, и поездка на беспилотнике с учетом стоимости автомобиля, оборудования и их эксплуатации будет стоить дороже поездки с обычным водителем. Очевидно, что на текущий момент мы еще далеки от того, чтобы беспилотное такси как сервис стало массовым. Мы верим, что за беспилотным такси — будущее агрегаторов и сервисов городской мобильности, поэтому работаем со «СберАвтоТех» («дочка» Сбербанка, которая занимается разработкой беспилотников), чтобы со временем воспользоваться их разработками.

Параллельно с беспилотниками в России развивается направление электромобилей. Принятая в конце августа по развитию электрокаров предполагает создание в стране сети зарядных станций и прочей инфраструктуры. А их выпуск в РФ к концу 30-х гг. должен достичь 10% от общего объема, сообщал DK.RU.