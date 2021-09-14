«30% для «Единой России» — хорошо, но на чем держится рейтинг, непонятно» — Илья Гращенков

«Вы посмотрите на программу единороссов — срок без техосмотра до 8 лет, 10 тыс. руб. пенсионерам, «борщевой набор» людям. Это образ будущего? При таком подходе что может дать партия власти людям?»

DK.RU продолжает цикл бесед с экспертами о состоянии дел у ведущих политических сил накануне выборов. Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал, можно ли в нынешних условиях рассчитывать на очередной успех «Единой России».

«По Шойгу единства нет»

По мнению Ильи Гращенкова, выборы-2021, несмотря на их важность для «Единой России» (ЕР) и Кремля, не снимут серьезных вопросов для власти даже после благоприятного исхода кампании.

Илья, «Единая Россия», которой, кстати, в декабре исполняется 20 лет, это некий департамент Кремля, профсоюз чиновников или какая-никакая, но партия?

— В привычном смысле «Единая Россия» — это даже больший наследник КПСС, чем КПРФ: коммунисты унаследовали у КПСС дух социализма, а ЕР — функцию. Я напомню, что при Советском Союзе было философское понятие «базис», то есть экономика и правительство, и понятие «надстройка», то есть партийное руководство. Фактически в лице ЕР нынешние власти восстановили эту марксистскую модель, где ЕР является не столько политической силой, сколько надстройкой над тем же правительством. Поэтому неудивительно, что ЕР — партия власти в России.

Другой вопрос, что власть часто пытается сгрузить на партию какие-то негативные моменты — скажем, если провели раздачу денег, то это сделало правительство, а вот принятие пенсионной реформы — это уже ЕР. И получается, что ЕР является неким буфером между избирателями и самой властью.

Если говорить о политическом аспекте, то есть о том, какие идеологию и образ будущего проповедует ЕР, то тут все не очень понятно. Как политическая сила ЕР очень разношерстна — недаром еще в нулевых было и либеральное крыло, и консервативное крыло ЕР. Поэтому это по большому счету не одна партия, а несколько, засунутых в одну политическую оболочку.

Как вы думаете, эти выборы важны для Кремля и ЕР и нужно ли действительно держать Госдуму под жестким контролем?

— Думу часто называют «бешеным принтером» — мол, мозг находится в Кремле, а Дума лишь «распечатывает» принятые там законы и лишь иногда «сходит с ума» и принимает какие-то недоработанные проекты.

Почему же на самом деле Кремль так бьется за конституционное большинство в Думе? Дело в том, что Госдума — это единственный орган, который в случае чего может породить в стране некий конфликт и расшатать президентскую власть. Такое мы видели в 1991 г., когда ГКЧП решил в своих действиях опираться на народных депутатов.

В наше время Дума вполне может выйти из режима «бешеного принтера» и вновь стать полноценным органом — объявлять импичмент президенту, недоверие правительству и т.п. Собрать необходимое число депутатов для этого вполне можно — сегодня они все лояльны Кремлю, а завтра могут устроить демарш, как это сделала КПРФ в истории с поправками в Конституцию и с пенсионной реформой.

Власть же хочет, чтобы в Думе была нужная ей модель управления, поэтому я бы не сказал, что Кремль — это только ЕР. Все парламентские партии так или иначе подконтрольны администрации президента, но, конечно, проще опираться на понятную силу, поэтому Кремль в первую очередь опирается на ЕР.

С другой стороны, в Кремле опасаются и усиления ЕР: многим непонятно, что за конгломерат политических сил собран в партии власти. Взглянем — во главе Дмитрий Медведев, в списках — Сергей Шойгу с Сергеем Лавровым и куча региональных тяжеловесов. Опора на такую партию может вполне ослабить президентскую власть. Да, пока Владимир Путин у руля, все в ЕР хорошо, но если начнется трансфер власти от Путина к кому-то другому, то как поведет себя партия власти?

Конечно, в свое время передача поста президента Медведеву прошла как по маслу, но это были «мирные» времена, а вот когда в стране много внутренних конфликтов, в круге потенциальных преемников может возникнуть конфликт: кто-то может быть ближе к Путину, кто-то — дальше, и ЕР вполне может разделиться по этому принципу.

Трудно поверить, что в списках ЕР могут быть люди, которым Кремль не доверяет, которые могут образовывать лагеря из-за трансфера.

— Смотрите — часто преемником Путина называют Сергея Шойгу. Это и понятно: Шойгу — один из самых популярных министров, основатель партии «Единство», человек с колоссальным ресурсом Минобороны и, вероятно, МЧС. Но всех ли в Кремле Шойгу устраивает в качестве возможного преемника? Нет, далеко не всех — Шойгу из партии так называемых «ястребов», если мы говорим о международной сфере, а это может не нравиться тем, кто в окружении президента завязан на внешнюю политику, а особенно на финансы, технологии, банковский сектор, связанные с зарубежными контактами. Налицо конфликт.

Ранее та же ЕР обеспечивала баланс между всеми «внутренними» партиями, и Медведев был эдаким консенсусным премьером, который всех балансировал — вроде и либерал, но и не совсем либерал, а вот положение Шойгу диаметрально изменилось, что вызывает вопросы относительно единого к нему отношения внутри ЕР.

Далее в списке ЕР идут люди не того порядка, как Шойгу — Лавров: врач Проценко, две дамы — директор центра для одаренных детей Шмелева и детский омбудсмен Кузнецова. Это некие аватары добродетели, которые избиратель воспринимает весьма позитивно. А если мы посмотрим на губернаторов, которые вошли в предвыборные списки ЕР, то увидим, что все они приписаны к какой-то условной башне Кремля и контролируют территорию так, как им скажут.

Но когда начнутся разбалансировка или разнотык, как говорил Медведев, то картина может стать иной. Вспомните пандемию 2020 г. — когда в Кремле сказали губернаторам, чтобы вопросы с коронавирусом они решали сами, они пошли кто во что горазд: в Ивановской области, например, на въезде поставили блок-посты. Где гарантия, что не случится политический разнотык?

Согласен, при передаче власти другому человеку может случится разнотык, но пока больше говорят о трансфере от Путина к Путину. Получается, единороссов в ближайшие пять лет не дадут Кремлю повода для волнений?

— В этом году в рядах ЕР уже были внутренние конфликты. Есть единоросс и спикер Госдумы Вячеслав Володин со своим мнением относительно ЕР, которое разошлось с мнением зама по внутренней политике администрации Президента Сергей Кириенко. Есть внутренний блок ЕР — Турчак, Медведев — они вроде бы и подчиняются воле Кремля, но имеют свои соображения о том, как вести предвыборную кампанию, кого выдвигать в депутаты. Есть и обиженные депутаты типа Натальи Поклонской, которую удалили из депутатов за нарушение партдисциплины. Последняя, кстати, не сама устроила протест против пенсионной реформы — есть группы в ЕР, которые ей в этом помогали.

Да, Путин всех их объединяет, но он выступает в роли некоего баланса — то одних усилит, то других, ему постоянно приходится сглаживать разногласия внутри ЕР. Но в какой-то момент кто-то в ЕР выходит вперед и против него начинает образовываться некий «союз». К примеру, когда мэр Москвы Сергей Собянин усилился вовремя коронакризиса за счет данных ему полномочий главы антикризисного штаба, против него в ЕР начали выстраиваться коалиции. Потом всю историю с коронавирусными запретами пришлось сворачивать и Собянин как бы ослаб. Но теперь усилился Шойгу — номер один в списке ЕР, и против него тоже образуются коалиции в рядах ЕР.

Политолог Дмитрий Фетисов сказал, что в случае ухода Зюганова та же КПРФ распадется на несколько партий. А что будет с ЕР, если Путин окончательно уйдет с политической арены?

— Относительно КПРФ не соглашусь — с точки зрения внутреннего устройства это одна из самых демократических партий в России. Зюганов там не является вождем типа Жириновского: в КПРФ есть разные по своей силе региональные отделения, а Зюганов просто балансирует между ними и Кремлем: Зюганов — это этакий мини-Путин внутри компартии. Поэтому ничего уход Зюганова не развалит — просто найдется новый консенсусный руководитель, в КПРФ это может произойти.

Что касается ЕР, то она не может развалиться, поскольку нет ЕР как идеологической партии. С КПРФ понятно — она оппозиция, группа, представляющая иной подход к организации государства, а ЕР — это политическая функция, которую могут исполнять абсолютно любые люди, даже если «Единую Россию» обновить на 100%.

Даже если завтра к власти придет КПРФ, она станет той же ЕР — просто функционал партии власти поменяется, и КПРФ станет новой КПСС. Как говорят, в России что ни собирай, получается автомат Калашникова, так и в политике: какую партию ни создавай, все равно возвращаемся к модели КПСС, то есть доминирующей партии власти. Поэтому ЕР развалить тяжело — с Путиным или без него ЕР решает другие задачи.

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«Сюрпризы возможны»

Илья Гращенков полагает, что предвыборный рейтинг «Единой России» даже в 30% весьма высок, а неприятных неожиданностей для Кремля все же можно ожидать, несмотря на сложившееся в последние годы равнодушие граждан к выборным процессам.

Часто слышу, что рейтинг Путина в два раза выше рейтинга ЕР — сейчас рейтинг последней колеблется от 25 до 30%. Что мешает ЕР иметь рейтинг как у Путина? Возможно, дело в плохой коммуникации единороссов с народом?

— Возьмем эти 30% — это много или мало? Учитывая, что остальные партии тоже дают в сумме примерно 30%, а еще 40% — это неопределившиеся и те, кто на выборы не ходит, то 30% — это треть населения страны. Но то, что рейтинг ЕР упал с 50% до 30% (а где-то, как в Хабаровске или Москве, до 12-15%), говорит о том, что люди не доверяют власти и ЕР для них — не партия.

Понимаете, для граждан губернаторы, мэры, главы муниципалитетов — это одна каша, это люди, которые воруют и параллельно что-то делают незначительное — ну там, лавочки красят. Но недовольство жизнью растет: цены поднялись не на 8%, а на 30%, людям говорят, что работы завались, а они ее не видят. Кто виноват во всем? Власть. А ЕР — это партия власти.

Да, при этом рейтинги президента держатся, но тут дело в психологии — человек думает, что если он будет считать, что вся власть плохая, то сойдет с ума, поэтому проще думать, что есть плохие бояре — мэры, губернаторы — и есть мудрый царь Соломон, который осаждает своих вассалов.

Вот вы спросили о коммуникации. Единороссы часто говорили о какой-то новой искренности, о чиновнике, который радеет за людей. Недавно один чиновник говорит: «Вы думали, что я тут фокусами занимаюсь? Нет — я и так делаю все, что возможно, поэтому молитесь на меня!» — конечно, люди от этого офигевают. И о каком рейтинге можно говорить при такой коммуникации? Одни чиновники общаются так, другие просто молчат, и их тоже, естественно, ненавидят. Поэтому 30% для ЕР при таком отношении к власти — это очень даже хорошо.

К тому же вы посмотрите на программу единороссов — увеличим срок вождения автомобиля без прохождения техосмотра с 4 до 8 лет, дадим дополнительно пенсионерам по 10 тыс. руб., обеспечим «борщевой набор»… Это то, ради чего ты живешь, это образ будущего? Тебе же хочется хорошую машину, частный дом, учить детей в престижной школе — хочется бюргерского образа жизни, а ЕР навязывает социально ответственный образ из серии «Мы вам ничего не обещаем, будем жить бедненько, но стабильно». При таком подходе что может дать ЕР людям?

Как эксперт вы видите, что Кремль и ЕР уверены в победе (там, я слышал, мечтают даже о 45% голосов по спискам) или есть сомнения?

— Скорее всего, почти все единороссы и аффилированные с ними самовыдвиженцы победят во всех одномандатных округах — скажем, из 225 мандатов ЕР достанутся 200, для конституционного большинства ЕР нужен еще 101 человек по партспискам. При разной явке ЕР уже нужно набирать от 45 до 55%, но тут вопрос — а какая будет явка? Стратегия-то понятна — выборы неинтересные, придут на выборы в основном сторонники ЕР, поэтому нужно будет «подтянуть» несколько процентов голосов, чтобы достичь результата. А если явка будет выше, чем хочет Кремль, возникнет вопрос «Где и что подкручивать? и «С кем работать?» и от этого в Кремле и ЕР очень нервничают — прогнозы-то на результат ЕР в таком случае разные, хотя голосование будет трехдневным.

Поэтому говорить сейчас, что единороссы победят, я бы не стал — на выборах для них вполне могут быть сюрпризы.

Но опять-таки они будут, если людям удастся перешагнуть через себя и сказать: «Да, выборы скучные, но сходить надо» и тогда 55% явки как минимум выйдет. Я напомню, что в 2011 г. явка была под 60% и ЕР набрала только 49%, потеряв при этом конституционное большинство, а в 2016 г. явка была под 50%, и мы видели триумф ЕР — правда, уже с одномандатниками. Поэтому сюрпризы возможны.

С чем, кроме высокой явки, связаны «сюрпризы» для ЕР? Какие факторы могут сработать против ЕР у не определившейся массы избирателей?

— Думаю, роль сыграет принудительная вакцинация — она сильно подпортила картину единороссам — колоться люди не хотят, считают, что вся эта пандемия — явление временное. Избиратели могут припомнить и пенсионную реформу — очень многим предпенсионерам стало трудно: работы нет, кризис, люди озлоблены. Есть у власти просадка по малому и среднему бизнесу — он практически никак не поддерживается и фактически умирает, и кто ж в таком случае поддержит ЕР из этой сферы?

Люди семейные тоже выпадают, поскольку их ожидания не совпадают с тем, что обещает власть: дадим пособия, потом еще чуть-чуть подкинем и больше ничего вам не надо. Да, власти раздали накануне выборов 10 тысяч некоторым категориям населения, но опять же — кому-то раздали, а кому-то нет, а кому-то кажется, что 10 тысяч — это очень мало по сравнению, скажем, с незадекларированными доходами чиновников.

Сейчас каждый найдет что-то, что ему во власти не нравится, и 30% рейтинга ЕР в сложившейся ситуации, повторюсь, это очень много.

Мне лично как эксперту непонятно, на чем держится рейтинг ЕР — позитива-то никакого. Тогда как его понимать? Это что — страх, что будет хуже? Или избирателю не нравятся все остальные партии? Это, видимо, рейтинг от обратного — лучше эти, чем какие-то другие.

В этой ситуации ЕР продолжит делать ставку на зависимых бюджетников, которые хотят не хотят, а за ЕР проголосуют, и отчасти на пенсионеров.

«Где-то протестные технологии сработают, где-то нет»

Илья Гращенков полагает, что протестного голосования в ряде мест будет избежать трудно, и, хотя на данный момент больших фальсификаций в пользу ЕР Кремль не хочет, окончательных указаний по этому вопросу пока нет.

Одна из опасностей для ЕР и Кремля в эту кампанию — это технологии протестного голосования, задуманные несистемной оппозицией. Но сработают ли они, если один из лидеров этой оппозиции Алексей Навальный сейчас в тюрьме?

— Вы правы — любая технология должна быть разрекламирована, и если бы Навальный был бы сейчас со своей командой, они вместе ее точно бы раскрутили. Сейчас все это будет выглядеть слабее — без вождя все же тяжело.

Но у «Умного голосования» весьма ограниченная сфера применения — в крупных городах оно может отнять от рейтинга ЕР до 5 до 15%, но уже в Подмосковье картина будет, возможно, иной — известный политик Борис Надеждин открыто говорил, что в его подмосковном округе у Навального рейтинг антивысокий — порядка 40%, а поддержка — только 4%. Поэтому Надеждину это «Умное голосование» невыгодно. Как и Григорию Явлинскому — все думают, что основатель «Яблока» отказался от поддержки Навального, чтобы только выслужиться перед Кремлем, но ведь на самом деле это не так: Явлинский, скорее всего, «провел социологию» и понял, что для «Яблока» такая технология губительна на многих территориях, кроме крупных городов.

Поэтому в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах «Умное голосование» может что-то дать, но в малых городах и на сельских территориях технология не сработает.

Но ЕР ведь не хочет уступать в той же проблемной для себя Москве, что тут могут сделать власти?

— Властям остается только «сушить» явку. Триггером протеста в России всегда становится сама власть — оппозиция никогда не собирала каких-то крупных митингов по тем вопросам, которые ее лично волновали, а вот если власть объявляла, что она проводит пенсионную реформу, то против нее выходили миллионы людей. Или власть говорит, что вакцинация будет обязательной — и возникает недовольство.

Сейчас ЕР и Кремлю важно не наращивать рейтинг, а озаботиться о том, чтобы его не уронить, что они и делают.

К примеру, сейчас в стране создается фон для того, чтобы защитить результаты выборов — рейтинг-то у тебя 30%, а претендуешь ты на конституционное большинство, что делать? Проводить мероприятия — раздаются деньги, потом на 5% растет рейтинг Путина и вам говорят, как все круто. Поэтому для ЕР важно не нарастить результат, а оправдывать его какими-то действиями.

Насколько вероятны в эту кампанию массовые фальсификации результатов голосования? Готова ли ЕР к этому?

— Если мы считаем фальсификациями вбросы в урну членами каких-то комиссий, думаю, такого будет меньше. А если и будет, то только на уровне некоторых местных избирательных комиссий — переписывание протоколов и прочее.

Но мне сейчас трудно говорить о возможных масштабах фальсификаций итогов. Кремль все-таки мечтает о том, чтобы все было честно и чисто, и такую установку дает и единороссам. С другой стороны, Кремль дает разнарядку ЕР, по которой она должна показать в регионах высокий результат, и если губернатор его не покажет, у него будут проблемы. Как эти задачи решит губернатор — через население, которое тупо поверит в его обещания, или через приказы членам избирательных комиссий, чтобы они фальсифицировали результаты? Это вопрос к губернаторам. Решат ли они «вопрос»? Законных методов мало, но я пока всё же выражу надежду, что фальсификации будут минимальными.

Потому что явка за три дня будет больше чем, обычно?

— Верно — тут роль сыграет трехдневное голосование, а также электронное. Кстати, про электронное голосование мы же практически ничего не знаем — в прошлый раз, в 2019 г., на выборах в Мосгордуму оно показало себя оппозиционным и это вызвало к нему доверие. Но при этом сама процедура непонятная — как достоверно узнать результаты на выходе, кто считает эти электронные бюллетени — на эти вопросы пока ответа нет. И если выяснится, что в этот раз электронное голосование было сплошь за ЕР, это уже будет большим вопросом. Но кто будет оспаривать этот вопрос? Непонятно — наблюдатели от ОБСЕ на наши выборы не приедут, Запад заранее готов считать выборы нелигитимными, поэтому есть над чем подумать.

Дисклеймер. Точка зрения, обозначенная собеседником, является его личным взглядом на события. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.

Беседовал Сергей Кочнев, специально для DK.RU

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