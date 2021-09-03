«Если бы не Кремль, КПРФ развалилась бы на кусочки и перестала существовать»

«Коммунисты разочаровали многих пожилых людей и теперь держатся лишь за счет популизма». Каковы шансы КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму и будут ли за нее голосовать сторонники Навального?

Перед выборами в Государственную Думу DK.RU решил поговорить с известными политологами о состоянии самых заметных политических сил страны накануне этого важного события.

Первое интервью посвящено положению предвыборных дел у Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Политолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов объяснил, почему партия перестала быть левой, несет ли она что-то новое избирателю и готова ли серьезно реагировать, если в ходе выборов будут допущены нарушения.

«Соглашательство с Кремлем идет не от страха Зюганова, а от… мудрости»

По мнению Дмитрия Фетисова, в нынешней кампании КПРФ не хочет быть послушным игроком, как ранее, но проявят ли в этот раз коммунисты характер в борьбе за места в Госдуме, сказать очень трудно

Дмитрий, последние почти 20 лет КПРФ считалась партией номер два в стране и в Госдуме. Может ли партия сохранить это место и нарастить свой рейтинг? И вообще насколько серьезно партия ведет борьбу за мандаты в новой Думе?

— Изначально одной из интриг этой думской кампании стоял вопрос о том, какая из партий по итогам выборов займет второе место — понятно, что это будет КПРФ либо ЛДПР.

ЛДПР уже сделала все возможное для этого, заняв по сути соглашательскую с Кремлем позицию — партия так же непримирима, как и власть, к сторонникам Алексея Навального, а лидер партии Владимир Жириновский, для которого в силу возраста эта кампания, вероятно, будет последней, делал все, чтобы оставить после себя какое-то наследие.

Но Жириновский, будем откровенны, уже подсдал — многие телеграм-каналы даже пишут, что он болен, но даже если это не так, Жириновский действительно потерял прежнюю энергетику.

Стало быть, второе место может занять КПРФ — партия стабильно была номером два в российской политической системе, ее лидер в 1996 г. мог занять пост президента. Но надо понимать, что Геннадий Зюганов, несмотря на всю свою оппозиционность, по всем ключевым политическим моментам также почти всегда придерживался позиции Кремля.

Но в этом году КПРФ не стала играть роль послушного игрока. Мы увидели в ее списках Грудинина, кроме того, Зюганов стал закрывать глаза на действия партийного тандема Рашкин-Обухов, которые раньше (в частности, из-за поддержки протестов зимы 2021 г.) вызывали его раздражение. Плюс Зюганов поддержал в борьбе за регистрацию в депутаты известного скандального саратовского коммуниста Николая Бондаренко. Таким образом, Зюганов решил дать карт-бланш всем партийцам, и трудно сказать, чем это все кончится — либо он получит какие-то преференции, либо мы увидим ожесточенное противостояние КПРФ и властей — рейтинги-то КПРФ растут.

Вы не думаете, что будущему КПРФ мешает наличие у руля вечного Зюганова? У меня сложилось впечатление, что именно из-за него и его соглашательской позиции у коммунистов нет ни серьезной программы для выборов, ни активной борьбы за избирателя.

— Все верно, но картина все же несколько сложнее. Действительно, КПРФ все последние годы теряла позиции — партия не произвела вовремя внутрипартийный транзит, а Зюганов в силу возраста и однообразности заявлений стал вызывать раздражение не только у значительной части населения, но и у значительной части своих однопартийцев. Да, до этого года КПРФ действительно сдувалась, но сдуется ли она окончательно или проявит какой-то характер, это история открытая.

Насколько КПРФ оппозиционна Кремлю или это полуоппозиция? С одной стороны, в ней есть соглашатели, с другой — такие яркие критики власти, как упомянутые вами Бондаренко, Левченко, Рашкин. Какие востребованные нынешними людьми ценности отстаивает КПРФ? Я посмотрел на их программу «Десять шагов» и там ничего нового: суверенная экономика, великому народу — великую культуру, прогрессивный налог, обуздаем цены и тарифы и т.п. — как-то это все уже больше на популизм похоже.

— У всех парламентских партий есть идеологический кризис, или кризис идентичности. Да, судя по социологическим опросам, КПРФ разочаровала многих людей пожилого возраста, и теперь партия держится только за счет популизма и имитации политической борьбы. За счет популизма КПРФ привлекла в свои ряды и немало людей молодого возраста — от 18 до 25 лет, однако отсутствие карьерных лифтов в КПРФ доказывает, что партия действительно занимается только им.

Получается, что сейчас КПРФ находится в этаком вязком состоянии, и будущее партии, возможно, пишется в эти дни. Я бы предположил, что уже скоро в ней не будет Зюганова — может, он останется почетным председателем, но мне думается, он понимает, что для него это будет последняя крупная избирательная кампания. Как и для Жириновского.

Является ли КПРФ оппозицией? Да, хотя часто занимает соглашательскую позицию. Сейчас же, на фоне разочарования населения во всех действующих политических силах, именно КПРФ формирует образ главной силы против единороссов.

А что подталкивало КПРФ к соглашательству с властью?

— Эксперты часто говорят, что причина этого — страх Зюганова брать на себя политическую ответственность. Но я думаю, дело не в страхе, а в мудрости Зюганова — он понимает, что в партии есть профессиональные кадры, но их мало, и если представить, что Зюганов победил на выборах президента или КПРФ получила конституционное большинство в парламенте, то людей для обеспечения развития страны просто не хватит. Поэтому его, в общем-то, устраивает нынешняя вторая роль в стране — именно слово «устраивает» здесь ключевое — он не хочет получить больше того, что имеет.

«Грудинин — это только спонсор, а фигура Платошкина вообще непонятна»

Дмитрий Фетисов считает, что уход Зюганова неизбежен, но кто заменит его — вопрос открытый. Кандидаты вроде бы есть, но в каждом из них много минусов.

Я слышал от одного политолога, что Кремлю выгоден именно Зюганов во главе КПРФ как сдерживающий те же протесты фактор. А если бы партию возглавили Грудинин или Платошкин, это добавило бы тревог Кремлю?

— Пожалуй. Запад, например, считает, что появись на месте Зюганова какой-то активный деятель, обладающий политической харизмой, он, безусловно, стал бы альтернативой Путину. Вспомним 2018 год, когда кандидат в президенты от КПРФ Грудинин начал набирать очень серьезный рейтинг. И не потому, что у него была какая-то успешная кампания, а только потому, что он предстал как альтернатива Путину.

Вы говорите, что скоро Зюганов уйдет и есть смысл поговорить о преемниках. Того же Грудинина или возникшего неожиданно на левом фланге ученого и дипломата Николая Платошкина можно считать таковыми?

— Только частично. Круг наследников Зюганова обширен — в нем много фамилий, а Грудинин тут всего лишь инструмент давления на Кремль. Кроме того, Грудинин — это скорее спонсор партии, а не какая-то действующая сила. То же самое Платошкин — фигура его непонятная, туманная (в мае 2021 г. Николая Платошкина признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков о коронавирусе. — Прим. Ред). Более очевидной фигурой на роль наследника Зюганова все же выглядит Юрий Афонин (депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. — Прим. Ред.).

Потому что Афонин устраивает Кремль?

— Именно. Преемником Зюганова можно считать и Валерия Рашкина, но он в последнее время был часто в конфликте с Зюгановым, и если бы не желание последнего максимально давить на Кремль в кампании-2021, то Рашкина вообще бы не было в списках.

Как преемника можно было бы рассматривать и Андрея Клычкова — нынешнего губернатора Орловской области — он, в общем-то, тоже устраивает политический блок Кремля, но вот правоохранительный — нет, так как едва ли не все окружение Клычкова сейчас под уголовными делами.

Если мы все же представим, что выбор наследника Зюганова — сугубо дело КПРФ, кто бы реально таковым мог быть?

— Может, вас удивит мой ответ, но будь это так, то партию раскололо бы на кусочки и она перестала бы существовать. Потому что внутри КПРФ настолько сильны внутрипартийные противостояния, что Кремль служит балансирующим фактором.

«Список КПРФ не снимут, но давить на коммунистов будут»

По мнению Дмитрия Фетисова, вероятная поддержка коммунистов и их кандидатов сторонниками несистемной оппозиции приведет к давлению Кремля на Зюганова, но в какие действия власти выльется такая поддержка для КПРФ, вопрос открытый.

А почему не стали популярными коммунисты, прошедшие на выборах в Мосгордуму в 2019 г.? Ведь их там немало, и люди они активные — тот же Евгений Ступин, однако Бондаренко из Саратова знает сейчас почти ли не каждый регион, а московских коммунистов нет.

— Они попались на уловку «Единой России» — председатель Мосгордумы Шапошников то ли по своей инициативе, то ли ему в московской мэрии подсказали, заставил коммунистов Мосгордумы погрязнуть в парламентских склоках. У них не остается ни времени, ни сил, ни ресурсов, чтобы работать на повышение рейтинга партии.

Вероятность того, что сторонники несистемной оппозиции — в частности, сторонники Навального, поддержат КПРФ, высока?

— Очень высока. У «Справедливой России» есть потери в рейтинге и внутрипартийный конфликт, ЛДПР от навальнистов всячески открещивается, Явлинский вступил в открытую конфронтацию с Навальным, а Николай Рыбаков (юридический лидер «Яблока») эту тему игнорирует. А поскольку КПРФ занимает все-таки агрессивную позицию против власти в ряде регионов — в первую очередь в Москве, кандидаты этой партии очень удобны для сторонников Навального. Это может дать коммунистам дополнительные 3%.

Как отреагирует КПРФ, если сторонники Навального призовут голосовать за эту партию? Вряд ли Зюганов готов серьезно конфликтовать с Кремлем.

— Вопрос открытый. До выборов осталось две недели, и я уверен, что администрация президента ищет методы воздействия на Геннадия Андреевича. Только от него зависит, какую позицию он займет — соглашательскую или бойца. Возможно, будут применены специальные инструменты давления на многих кандидатов-коммунистов, и они могут выступить публично против Навального и его сторонников.

Как видим, КПРФ сами себя загнали в угол: нельзя бросаться камнями, если сам живешь в хрустальном доме. Чтобы занимать протестную позицию, надо быть самим абсолютно безгрешными, честными, а представителей КПРФ в той же Орловской области уже обвиняют и в нарушении Уголовного кодекса. На многие вещи от КПРФ правоохранители пока закрывают глаза, но открыть могут.

Каков, по-вашему, реальный рейтинг ведущих партий?

— Если говорить о «Единой России», ее реальный рейтинг в районе 27-29%. Рейтинг КПРФ сильно разнится по регионам, но в целом можно говорить о 12-15%. Впрочем, эти цифры не играют значительной роли при большом проценте неопределившихся граждан.

При определенной явке и мобилизации своих сторонников «Единая Россия» без всяких подтасовок может получить конституционное большинство, и это будет с юридической точки зрения законная победа. Но опять же — людей, разочаровавшихся в выборах, очень много, как это будет воспринято широкими массами?

Сильно ли «полевела» Россия с 2014 г., ведь все это время у людей падают доходы? И не пора ли вообще говорить о новой левой партии, раз КПРФ, по вашим словам, занимается лишь популизмом?

— Вопрос интересный и сложный. Страна действительно полевела — не столько за последние семь лет, сколько за последние два года, и причиной тому, сами понимаете, явилась пенсионная реформа. Ее провалили как в позиционировании, так и в реализации, люди стали воспринимать ее как попытку залезть в их карман. Неудивителен рост левых настроений — ведь в России всегда так или иначе существовала социальная справедливость и широкая система льгот.

Проблема в том, что парламентские партии идеологически не соответствуют своим названиям. У ЛДПР нет ни либерализма, ни демократии, а в списках КПРФ обнаруживается миллиардер Грудинин. Поэтому левая ли партия КПРФ? Нет, какая ж она левая, если в ее рядах есть капиталисты.

Таковой могла бы стать «Справедливая Россия», но с ней эксперимент провалился (как мы помним, по планам Администрации президента, она должна была на левом фланге потеснить КПРФ, но так и осталась четвертой партией парламента), запрос на левую партию в стране остается. И к сожалению, или к счастью (это вопрос дискуссионный) не видно предпосылок для ее появления.

А почему не видно предпосылок? У того же Платошкина родилось движение «За новый социализм», возможно, появись такая партия, ей был бы обеспечен рост.

— Нужна хорошая программа такой партии и четкое следование ей. Но опять же — чтобы донести программу, нужны материальные ресурсы, а их у левых сил нет. Правда, и с ресурсными вложениями бывает не все гладко — бизнесмен Нечаев вложился в партию «Новые люди», но ее программа настолько непродуманна, что никакого ожидаемого эффекта это вложение на выборах не принесет.

Сколько процентов могла бы собрать на выборах сильная левая партия, если бы не было ни КПРФ, ни эсеров?

— В зависимости от ресурсов, программы, при благополучном стечении обстоятельств, ее рейтинг был бы порядка 30%.

Дисклеймер. Точка зрения, обозначенная собеседником, является его личным взглядом на события. Мнения, высказанные респондентом, могут не совпадать с мнением редакции.

Беседовал Сергей Кочнев, специально для DK.RU

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