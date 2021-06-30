«Не в политике нашей власти договариваться с людьми. Для них такой подход безумно труден»

«Перед властью тяжелый выбор — вводить жесткие ограничения и сердить людей перед думскими выборами или допустить развитие пандемии, когда будут жечь трупы на площадях, как в Индии» — Игорь Липсиц.

В России третья волна коронавируса. О том, поможет ли с ней справиться обязательная вакцинация, и решится ли государство оказать помощь населению и бизнесу, в интервью DK.RU рассуждает доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Липсиц.

«Темпы вакцинации возросли бы, будь на рынке иностранные вакцины»

По мнению Игоря Липсица, экономика России, как и сама страна, могла бы дышать легче, если бы власти в 2021 г. применили другие подходы к вакцинации.

В июне ситуация с заболеваемостью COVID-19 в нашей стране обострилась, что привело к введению ряда ограничений — запрету на проведение массовых мероприятий, появлению «свободных от ковид» ресторанов и т.д. Какие ограничения действительно уместны для экономики, а какие излишни?

— Мы второй год переживаем беспрецедентную ситуацию и проверенных рецептов для борьбы с ней нет. Поэтому те ограничения, которые вводятся, разумны. Разумны, потому что народ очень вяло вакцинируется. Единственная проблема, которую сейчас нужно поднять, — расширить круг вакцин. Мы наблюдаем довольно странную картину — с одной стороны, правительство пытается добиться массовой вакцинации, а с другой, не хочет никоим образом использовать вакцины, которые применяются в других странах. Может быть, темпы вакцинации тогда выросли бы и не нужны были такие жесткие и тяжелые для нашей экономики ограничения.

А убедить все население России, что нужно пользоваться только отечественной вакциной, — дело трудное и долгое.

Да, на начало июня вакцинация в России не достигала и 20%…

— Мы очень сильно отстали от других стран — в Израиле вакцинировалось около 70% граждан, в странах Прибалтики — больше 50%, в Великобритании почти 60%. Происходящее в России можно назвать историческим феноменом — единственная параллель, которая все время напрашивается, — это история с внедрением в России картошки. Если вы помните, более 300 лет назад эта история привела к очень сильному сопротивлению населения — оно не хотело есть заморский «фрукт», считая, что тот гибелен для здоровья и жизни, и процесс приучения к картошке ш ел с большим трудом.

Насколько все же чревато такое сдержанное восприятие вакцинации для нашей экономики?

— Чревато, конечно. Мы не можем никоим образом ослабить ограничения, а наши медицинские мощности близки к истощению. К примеру, правительство Москвы говорит, что запас коек для больных с COVID-19 есть только недели на две. Есть прогноз математиков из Санкт-Петербурга, которые говорят, что в лучшем случае Россия достигнет пика по заболеваемости коронавирусом только в середине июля, и только потом заболеваемость пойдет вниз. То есть так или иначе придется останавливать работу некоторых сфер бизнеса, вводить жесткие меры наказания. Так что ограничения могут быть еще шире.

В чем главные угрозы для экономики страны в ближайшее время?

— В том, что властям придется принудительно вводить локдауны в своих регионах. Хотя правильнее было бы объявлять чрезвычайное положение — при таком режиме все-таки для населения предусмотрена какая-то компенсация. Но дополнительные выплаты из бюджета никого в госаппарате не вдохновляют.

Да, мы уже знаем, что 23 июня локдаун был введен в Бурятии. Хотя я предполагал, что локдаун может коснуться только городов-миллионников — с их бюджетами простой экономики в течение пары недель не выглядит катастрофичным, а вот с регионами, наверное, непросто.

— По Москве вс е-таки есть статистика, е е анализируют, пытаются дать обществу реальную картину. А что происходит в городах с населением меньше 500 тыс., мы не очень знаем. Поэтому предполагать, что локдаун коснется только городов-миллионников, нельзя. Как раз мы можем потерять очень много людей именно в небольших городах. Это реальная история и реальная беда.

Люди, мягко говоря, были не в восторге от прошлогоднего весеннего локдауна —частный бизнес лишился доходов. А накануне думских выборов повсеместный локдаун, наверное, еще и чреват для властей электоральными потерями.

— Перед властью сейчас стоит тяжелый выбор — вводить жесткие ограничения и сердить людей перед думскими выборами или допустить развитие пандемии, когда будут жечь трупы на площадях, потому что крематории и кладбища не справляются, как это было в Индии. Вы можете сказать: «Да что же вы такое страшное придумываете!», но ведь в Индии действительно совсем недавно была такая картина, а мы сейчас выглядим немногим лучше.

Более того, я не могу исключить, что выборы в Думу будут отложены. Потому что как, скажите, в этой ситуации проводить еще и избирательную кампанию? Дело сейчас уже не в политике, а в том, что в России мы пока не можем справиться с этой катастрофой.

Почему же власти не предоставляют выбор вакцин — хотя бы между российскими вакцинами и американской Pfizer?

— Это был бы хороший маркетинговый ход, но вы же понимаете, не маркетологи определяют жизнь в России. Красивым вариантом было бы бесплатное вакцинирование «Спутником V», а, скажем, иностранную вакцину можно было ставить платно. Такой вариант точно бы лег на психологию российского человека — за деньги наш человек готов покупать элитарную вещь. Может, это ускорило бы вакцинацию. Но я даже не слышал, чтобы кто-то обсуждал такой вариант.

А почему бы государству не начать платить за вакцинацию? Уверен — даже за 5 тыс. руб. человек быстро бы привился и семью бы привел.

— Конечно! Представьте — в семье три человека — двое родителей и ребенок-студент, и дополнительные 15 тыс. были бы совсем нелишними.

Можно же собрать психологов, экономистов, социологов и прикинуть, какая из программ стимулирования была бы эффективной. Но здесь мы упираемся в специфическую вещь — это означало бы, что государство должно сделать шаг навстречу гражданам России и начать с ними договариваться. Однако договариваться с людьми — не в политике нашей власти: для них такой подход безумно труден, сложен, это некий рубеж, за который они зайти ну никак не могут. Поэтому и стимулы идут лишь на уровне компаний либо муниципалитетов, а на федеральном мы не слышим даже обсуждений. Гораздо легче заставить людей пройти вакцинацию, а иначе, мол, потеряешь работу.

«Население свои запасы уже проело»

Игорь Липсиц полагает, что, кроме стимулирования вакцинации, в ковидный период не исчезла актуальность серьезной материальной поддержки граждан.

Пандемия продолжается почти полтора года. Господдержка бизнесу и рядовым гражданам по-прежнему нужна?

— Людей точно нужно поддерживать деньгами, и бизнес тоже. Потому что население свои запасы уже проело.

Недавно Центробанк России (ЦБ) привел статистику по кредитованию — с апреля 2020 г. по начало 2021 г. долговая нагрузка населения выросла с 10,9 до 11,7 трлн руб., то есть на 12%. ЦБ говорит, что ситуация достаточно устойчивая, но какие-то виды ссуд уже запрещены. Это значит, что люди уже «проели» ресурсы, неважно, какими они были — большими или маленькими. Населению нужно срочно помогать, а иначе мы столкнемся с тем, что у людей просто не останется денег на еду, и начнутся неприятные социально-политические процессы.

Нужны жесткие меры — возможно, более жесткие, чем в прошлом локдауне. Тогда была просто отложена уплата налогов, но это было паллиативным решением — долги-то у бизнеса остались, их по истечении отсрочки нужно платить, а денег нет.

Поэтому придется просто отменять уплату налогов и, возможно (хотя тяжело это произносить), придется освобождать банки от выплаты процентов по депозитам — раз банки не могут взыскать проценты с должников, то как они смогут платить проценты тем, кто формирует депозитный портфель? Таким образом, ситуация действительно становится более острой и опасной.

Государству вновь надо помогать и гражданам, и бизнесу, иначе мы столкнемся не только с экономическими провалами, но и с неприятными социальными ситуациями — когда есть нечего, люди начинают терять терпение.

Есть же опыт других стран. Мы видели, как в США и Европе гражданам и владельцам бизнеса выдавались очень щедрые государственные пособия. Система прямых вливаний, когда не население кормит государство, а государство — население, работала.

И посмотрите на то, что происходит сейчас в США — ситуация с пандемией там существенно улучшается! Все в прошлом году смеялись над американцами, что они сбрасывают деньги с вертолета, что из-за такой щедрости американцам выгоднее не работать, а получать пособия. Но прошел 2020-й, в США наладили массовую вакцинацию, а население вышло из этого страшного года не обнищавшим, не разоренным и не потерявшим надежду.

И по всем прогнозам мы видим, что в 2021 г. в США будет большой экономический рост — примерно в 6-7%, это самый высокий показатель роста ВВП США за 30 лет. Кроме того, безработица в США снизится с нынешних 6 до 4-5%, то есть экономика страны пошла вверх. В России же о каком-то серьезном росте экономики в ближайшее время мы говорить не можем.

А ведь цены на нефть вполне позволяют государству оказывать социальную поддержку — в июне «черное золото» торговалось по 75-76 долларов за баррель.

— Деньги в бюджете для поддержки есть, за этот год Фонд национального благосостояния (ФНБ) даже вырос. Да, средства за проданную по 75 долларов нефть придут в российский бюджет не сию секунду, а только ближе к осени, но они придут. К тому же не забывайте, с прошлого года начали быстро расти цены на металл, на лес. Да, первый вице-премьер Андрей Белоусов ругался на тех же металлургов за их сверхприбыли, но зато металлурги честно заплатили много налогов в госбюджет, и эти деньги уже пришли. Таким образом, ситуация в бюджете за счет спроса на российское сырье очень неплохая.

Не забывайте — госбюджет России зависит не от налогов от бизнеса и населения — эти налоги платятся в бюджеты городов. Наше государство автономно от населения: люди в беде, а государство нет. Но потом-то государство начинает сталкиваться с ситуацией, когда спрос на внутреннем рынке падает, компании ничего не могут продать, ибо ни у кого нет денег на покупки. И государство начинает страдать.

Поэтому лучше сейчас развязать кошелку и дать населению существенную помощь на несколько месяцев. И очень важно было бы ее привязать к вакцинации: людям выплатить деньги, а компаниям, если уровень вакцинации достиг 70-80%, дать льготы. Как видите, набор идей достаточно прост, но запроса на них нет.

Так какой же поддержки реальнее всего ждать? Небольшой и не всякому?

— Да, будут гасить очаги, вбрасывать деньги, если возникнут социальные взрывы, нарывы, кризисы, угрозы бунтов в каких-то отраслях или регионах. И это вс е будет презентоваться как широкий жест правительства. А никакой большой программы поддержки не будет — я не вижу какой-то подготовки к е е реализации.

Какие в таком случае темпы вакцинации мы получим в ближайшие пару месяцев?

— В России специфическая общественная психология. Она звучит так: «Я живу своей жизнью, а проблемы государства — его проблемы, и пусть оно их решает, а не я». Это устойчивая модель общественного сознания. Наш человек говорит: «Им нужно вакцинироваться — вот пусть они, чиновники, и вакцинируются, а я здоровый, крепкий, мне от вакцинации будет только хуже». Вот и вс е, и то же будет через месяц-два.

Пандемия — печальное время для экономики любой страны, а все же есть ли какие положительные явления?

— В мировой экономике мало что изменилось. Да, немного заработали фармацевты, отладили логистику в здравоохранении, но чтобы эти полтора года улучшили экономику? Такого нет.

Недавно в Facebook прочел заметку одной женщины, которая жив ет в Великобритании: там хорошо идет вакцинация, но в экономике большие проблемы — из страны уехали гастарбайтеры, возник дефицит рабочих рук, измеряемый десятками тысяч. Так что кто-то выиграет, кто-то проиграет. Вот недавно узнал, что наступил звездный час российских моряков — оказывается, владельцы судовых компаний перестали брать на работу индийских моряков, а берут российских. Но это же точечные вещи. Россия — страна сырьевая, для нее важно не то, что происходит внутри страны, а то, что творится на мировых рынках. Пойдут вверх США, Великобритания, Евросоюз, значит, мы будем продавать туда больше металла, минеральных удобрений, леса, будем больше зарабатывать и бюджет будет богатеть.

Беседовал Сергей Кочнев / специально для DK.RU

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