«Горожане знают катастрофически мало о людях, которые формировали имидж Екатеринбурга»

Что не так с культурной жизнью Екатеринбурга и есть ли у Свердловской киностудии шанс? О кино, архитектуре и уральских поэтах — директор «Кинопробы», член жюри «Кинотавра», культуролог Лилия Немченко.

Директор международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», екатеринбургский культуролог и доцент УрФУ Лилия Немченко вошла в состав жюри «Кинотавра». В интервью ЕАН она рассказала о том, что нужно для возрождения Свердловской киностудии , а также о потере Екатринбургом «культурного лица». DK.RU выбрал из интервью главное.

Про российское кино

— Авторского кино у нас предостаточно, а вот крепкого и серьезного массового кинематографа в стране нет. Он появится только в том случае, если появится средний класс.

Про Свердловскую киностудию

— Киностудия пошла правильным путем. Они начали с образования, открыв прием на технические специальности по профессиям второго состава киногруппы: механик камеры (видеоинженер), осветитель (сотрудник светотехнического цеха), ассистент художника-постановщика и художник по гриму. То есть речь об обучении осветителей, звуковиков, гримеров.

Если в трудные годы переформатирования всего производства в России творческие профессии худо-бедно воспроизводились, то технические практически ушли из кино. Людей увольняли, костюмы выбрасывали и так далее. Вместо гримеров стали приглашать визажистов. Но ведь это абсолютно разные профессии!

ВГИК и другие вузы ориентированы на «высшие эшелоны» индустрии: режиссеров, операторов, актеров, а кино тесно связано с техническими возможностями, поэтому существует дефицит кадров.

У нас страна так устроена, что все в Москве. Для того чтобы не было оттока, в Свердловской области должно быть запущено производство.

Возьмем, к примеру, соседний регион — Пермский край. Там есть уникальнейший человек и режиссер Павел Печенкин. Он сделал так, что в Пермь теперь съезжаются съемочные группы со всей России. Там запускается огромное количество новых проектов. Свердловская студия существует с 1943 года, здесь своя история и традиции, но к нам не едут. У нас что, локации хуже? Ничего подобного.

Нужно создавать условия. Должна хорошо работать кинокомиссия. Она предполагает создание инфраструктуры. Требуются очень большие вложения, потому что кино — технологичное искусство. Необходима техническая модернизация, ну и идеи, конечно. Остается только пожелать огромной удачи новому руководству.

Про объекты культурного наследия

— У нас идет тотальная победа марксистского понимания, когда экономика и денежные отношения доминируют над всеми остальными.

К сожалению, власть растворяется и подчиняется мечтам девелоперов. Для меня история началась и закончилась на «Пассаже». Более циничного плевка в сторону гражданского общества я не видела.

Снос дома на Мельникова, 14, история с ПРОМЭКТом на Декабристов... Это же был комплекс, а сейчас там лысина. Проезжаю мимо и содрогаюсь. Понимаете, принцип соразмерности навсегда ушел из нашего города, скоро там построят очередное «секонд-хэндовское» (в смысле архитектуры) здание.

Много лет назад во дворе между Большим Уралом и Оперным театром была летняя веранда, где я совершенно случайно познакомилась с американским архитектором. Он автостопом путешествовал по России. Мы разговорились, и он назвал новостройки в Екатеринбурге сэконд-хэндовскими. Спрашивал: «Что же вы делаете? У вас же есть конструктивизм». Как можно говорить о патриотизме, идентичности и одновременно с этим нещадно уничтожать объекты архитектурного наследия?

Сейчас здания втыкают наобум, теряется перспектива и композиция.

Про культуру Екатеринбурга

— Наш город как раз вполне себе культурный. Однако можно сказать, что в последнее время он теряет свое «культурное лицо».

Чем интересен Свердловск, Екатеринбург? Это наукоемкий город, технически важный. Почему нет ничего наподобие политехнического музея? Это так странно.

Я даже не говорю про поэтов Бориса Рыжего и Илью Кормильцева. Первый фильм про Рыжего сняли голландцы, а не мы. До сих пор нет даже улицы Кормильцева. Ну как же так?

Получается, горожане знают катастрофически мало о людях, которые на самом деле формировали имидж Екатеринбурга.

Напомним, меньше чем через месяц в региона стартует 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Ее меропиятия пройдут в тоом числе в здании кинотеатра «Салют», закрытого несколько месяцев назад из-за убыточности.

Также ранее DK.RU писал о набережной города, в которой у многих и после ее обновления очень много вопросов.