Здание РМК и «Солнечный» — прекрасные, набережная и ТЦ — жуткие. Варламов о Екатеринбурге

Блогер Илья Варламов опубликовал ролик о Екатеринбурге после апрельского визита в город. Он напомнил, что очень любит город, но многое в нем находит ужасным.

Блогер Илья Варламов опубликовал видео, в котором подводит итоги своей апрельской поездки в Екатеринбург. Он похвалил город за здание РМК и микрорайон «Солнечный» и раскритиковал городскую набережную.

Варламов в 40-минутном ролике вновь признался в любви к Екатеринбургу, но тут же раскритиковал многое: «Вот подход мэрии к благоустройству: разбитые остановки, грязные дороги». «Большой бедой» Екатеринбурга он назвал торговые центры, архитектура которых чужда общему облику города.

В 2023-м город отметит 300-летие и примет Универсиаду, в связи с чем активно тратит деньги на подготовку. Но в центре города творится настоящий кошмар. При этом наличие в Екатеринбурге денег чувствуется, и иногда прямо посреди обычного российского города прорастает Европа. Но, к сожалению, там, куда не добрались руки застройщиков элитных домов, ни о каком благоустройстве нет и речи, — говорит Варламов.

Блогер похвалил здание РМК, первое в России, спроектированное архитектором Норманом Фостером, и микрорайон Солнечный. Описывая новую штаб-квартиру Русской медной компании, Илья Варламов сослался на оценку стоимости 15-этажного здания, данную «Деловым кварталом»: 12 млрд руб.

Центр города и набережная Исети ему не понравились, также блогер раскритиковал разрушение наследия ЧМ-2018 (благоустроенные к соревнованиям объекты сейчас находятся в запустении, считает блогер-урбанист).

Многострадальную набережную давно пора привести в порядок. Здесь не пойми что творится с парковкой. Куча какого-то стрит-арта, который вместо того, чтобы чистить, закрашивают серой краской. Это место давно нуждается в реконструкции. Набережная здесь не соответствует статусу лучшего города, — рассказал Варламов.

Микрорайон «Солнечный», по мнению блогера, выгодно отличается от других «человейников»: «Есть неплохие дворы, неплохие дома. У них неплохая архитектура, переменная этажность и офигенные подъезды. Есть и минусы: в некоторых дворах расположены спортплощадки, а это лишний источник шума. Есть вопросы по парковке. Люди бросают машины где попало вне дворов. Если бы парковка была платной — улицы были бы гораздо чище, более ответственно относились бы к хранению своего автомобиля».

В апреле DK.RU писал о планах мэра города Алексея Орлова по благоустройству города. В частности, он рассказал о будущем парковых зон города и строительстве метро.

Напомним, в конце 2020 года Илья Варламов назвал Екатеринбург одним из самых опасных городов страны. Уральская столица вошла в топ-5 криминальных мест страны вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Шахтами Ростовской области.