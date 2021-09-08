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Открытие после громкого закрытия. Кинотеатр «Салют» снова ждет гостей

Открытие после громкого закрытия. Кинотеатр «Салют» снова ждет гостей
Иллюстрация: ЕАН

Здание, которое планировали передать Центру детского творчества, будут использовать в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

#ГОРОД#НОВОСТИ

16 сентября в Екатеринбурге откроется кинотеатр «Салют», закрытый полгода назад. В здании запускается публичная программа 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства за две недели до старта, намеченного на 2 октября.

Посетителей ждут научно-популярный лекторий с организаторами TEDx в Екатеринбурге, просмотр фильмов, перформансы швейцарских художников, лаборатория и симпозиум. Также запустится спектакль-прогулка, основанный на исследовании Яндекс.Карт о привычных перемещениях екатеринбуржцев по городу, гостям презентуют антропологическое исследование о значимости «Салюта», Уральского оптико-механического завода, цирка и Главпочтамта для горожан.

В рамках показов программы «Исполняя социальные ритуалы» пять швейцарских художников представляют работы, посвященные техникам тела, социальным ритуалам, размыванию границ частного и общественного пространств.

Также 16 сентября в формате превью запустится «комната», созданная Флоранс Юнг. Загадочные объявления, появившиеся в сети и на улицах Екатеринбурга с вопросом «Вы считаете, что у вас все хорошо...» — часть проекта художницы, исследующей феномен людей, готовых смело заявить, что у них «все в порядке».

Первую встречу научно-популярного лектория «Ближе к телу» откроет Константин Дебликов, уже несколько лет живущий с протезами вместо кистей и представляющийся как «обычный российский киборг». Он расскажет, как протезирование изменило его повседневность и какие научные достижения влияют на эти изменения.

В конце сентября запустится мультимедиа-проект об основных площадках 6-й биеннале совместно с исследовательской артелью «Поле». Через включенное наблюдение, интервью и документальный репортаж команда хочет узнать, какую роль места биеннале — Цирк, Главпочтамт, бывший кинотеатр «Салют» и Оптико-механический завод — играют в жизни жителей Екатеринбурга и Свердловской области. 

Полная программа биеннале — здесь.

Напомним, информацию о возможной передаче здания кинотеатра «Салют» в пользование команде Евгения Горенбурга в мэрии города этим летом прокомментировали так:

Здание бывшего кинотеатра «Салют» остается за Центром детского творчества. Пока там не сделан ремонт, который позволит начать работу с детьми, здание используется в рамках различных городских проектов, которые поддерживает администрация города. Ни о какой передачи из муниципальной собственности или передачи другой организации этого здания речи быть не может.

Старейший кинотеатр города был закрыт в феврале 2020 г., официально из-за его убыточности. В городе на это отреагировали неоднозначно, инициативная группа даже устроила поминки по любимому кинотеатру. Помещение планировали отдать под детские кружки, сообщалось об их частичном переезде из Дворца пионеров. 

После передачи здания Центру детского творчества возникла и еще одна проблема. В здании «Салюта» расположен ресторан, имеющий лицензию на торговлю спиртным, продавать которое рядом с детскими учреждениями запрещено.

Также в Екатеринбурге планировали выставить на продажу ККТ «Космос», так как «объект генерирует убытки». 

Автор: Александра Клименко
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