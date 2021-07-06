«Все проблемы — от бедности». Как живет и разрушается самый дорогой объект Екатеринбурга

«У нас должен появиться свой Минниханов, который скажет: «Я хочу, чтобы здесь было круче, чем в Москве и люди бы отсюда не уезжали». Репортаж DK.RU с набережной, на которую потратили миллионы.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил обустроить сквозной велопешеходный маршрут по обоим берегам Исети от Верх-Исетского пруда до Нижне-Исетского. Идея не нова: мысль сделать реку связующим звено между разными районами города появилась в Генплане «Большой Свердловск» 1930 г. Затем была заложена и в Генплан 1972 г., но по большей части так и не была воплощена.

До сих пор единой концепции по реализации такого проекта у мэрии нет. По словам Алексея Орлова, теперь власти хотят посоветоваться с горожанами, чтобы «вместе обсудить саму идею благоустройства и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков». Он также добавил, что тема благоустройства набережной будет обсуждаться с разными экспертами, к работе привлекут архитекторов мирового уровня.

DK.RU прогулялся по набережной вместе с Ильей Сотониным, основателем управляющей компании «Лига ЖКХ», которую хвалят федеральные министры и ставят в пример урбанисты. Мы решили посмотреть, как спустя два года живет первый реконструированный участок набережной, который власти называли экспериментальным, почему он разрушается и каких ошибок можно избежать при работе со следующими частями.

Набережная трех мэров

В 2019 г. в Екатеринбурге завершился, пожалуй, самый ожидаемый проект благоустройства. В городе после реконструкции торжественно открыли участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Концепцию в 2017 г. при мэре Евгении Ройзмане разрабатывало московское КБ «Стрелка» в партнерстве с екатеринбургскими бюро «ОСА» и In.Form. Благоустройство проводило ООО «Лев». Работа заняла два года и стоила порядка 170 млн руб. из бюджетов всех уровней.

Принимал набережную в 2019 г. уже другой мэр — Александр Высокинский. На торжественном открытии он говорил, что она стала одним из самых дорогих проектов для Екатеринбурга, и на эксплуатацию (уборку, охрану) этого участка необходимо порядка 20 млн руб. в год. В эту сумму входят уборка, охрана, электроэнергия и «все, что связано с зелеными насаждениями».

DK.RU обратился в мэрию с вопросом, сколько реально сейчас выделяется на содержание обновленного участка. В пресс-службе сообщили, что в настоящее время набережная от ул. Малышева до Куйбышева находится на содержании у администрации Ленинского района. В свою очередь в пресс-службе районной администрации нам ответили, что «на набережную в 2021 г. выделено 14 570 тыс. руб». А «все недостатки, выявленные в процессе эксплуатации, устраняются подрядной организацией в рамках действующих на сегодняшний момент гарантийных обязательств». Срок действия таких обязательств — от двух до шести лет на разные объекты.

А теперь посмотрим, как выглядит сама набережная и какие недостатки до сих пор не устранены.

«Осло – это неиспорченный Екатеринбург»

Важно высокое качество не только исполнения, но и управления, говорит Илья Сотонин, когда мы идем с ним по набережной Исети.

— Все проблемы у нас — от бедности, — считает он. — У комитетов по благоустройству ограниченные бюджеты. И даже если какой-нибудь застройщик хочет сделать классное пространство, поставить современное оборудование на городской территории, он должен будет передать это городу, и комитет по благоустройству скажет: «Мы не возьмем, потому что тут дорогие фонари, а мы можем позволить себе обслуживать только самые дешевые». Новые пространства требуют, чтобы за их эксплуатацией следили профессиональные команды, а не районные комитеты благоустройства.

Территория вдоль набережной активно застраивается. Возведена штаб-квартира Русской медной компании, первый в России объект авторства бюро всемирно известного архитектора Нормана Фостера, построен жилой комплекс «Ривьера», несколько особняков, строительством которых занимались бизнесмены братья Флегановы. А в прошлом году завершился капитальный ремонт дороги, после которого здесь появились широкие тротуары и велодорожки.

Но, полагает Илья, в части устройства вело и пешеходной дорожки допущена проектировочная ошибка: людям удобнее идти по участку, выделенному для велосипедистов, потому что переходная часть находится в стороне — ближе к набережной, и чтобы попасть на нее, нужно свернуть.

Качели стоят прямо на парковке, но вместо машин, отмечает Илья, здесь может появиться детская площадка — ее за свой счет хочет сделать один из застройщиков Екатеринбурга.

Впереди виднеется Каменный мост на ул. Малышева, его хотят реконструировать в 2023 г. Для пешеходов планируют сделать тоннель под автодорогой и два моста, которые свяжут разные берега Исети.

— Проблема в том, что для пешеходов предлагают сделать не прямые переходы, а треугольником — люди так не ходят. Кроме того, чтобы перейти на другую сторону, нужно будет постоять на светофоре. Кажется, что проектанты ездят на машинах и не понимают, как живет современный город. Все больше людей ходят пешком, передвигаются на самокатах — все это будет и дальше развиваться, и города нужно делать по-другому. А те, кто ими занимаются, пока еще думают по-старому, — комментирует Илья Сотонин.

Сейчас сквозного прохода с ул. Малышева на набережную по другую сторону Каменного моста нет, и мы вынуждены повернуть в обратную сторону.

— Я сравниваю Екатеринбург со столицей Норвегии. Осло — это неиспорченный Екатеринбург, — рассказывает Илья Сотонин. — Страна тоже была бедной, пока в Норвегии в 1960-х годах не начали массово добывать нефть. И когда у них появились деньги, они не успели снести все старое и построить страшненькое новое. У нас же вдоль набережной еще стоят здания 90-х годов, которые появились на месте старинных особняков.

Он приводит в пример реку Акер, которая пересекает весь Осло и стала для жителей удобной транспортной артерией.

Река Акер в Осло, фото Ильи Сотонина

— Не нужно думать о территории вдоль реки как о месте, где люди гуляют только в выходные. Нужно сделать так, чтобы жители пользовались ею каждый день. Для этого необходимо обеспечить пешеходную, велосипедную, самокатную логистику. Река Акер тянется на несколько километров, вдоль нее построены новые жилые комплексы, сделаны водопады, вода чистая, там купаются дети. У нас никто ребенка в Исеть не пустит. У них, конечно, бюджеты другие, но набережная живет за счет того, что для жителей — это основной путь. И понятно, что на основном пути не может быть мусора — горожане это сразу заметят и зададут вопросы власти. Поэтому поддерживается порядок, — говорит Илья.

Об Исети пока сказать такого нельзя. Некоторые деревянные скамейки вдоль набережной потеряли свой первоначальный вид.

— У нас в отдельных дворах есть лавки из массива дерева, и они выглядят нормально. Думаю, тут качество исполнения изначально было не очень хорошим. Что может случиться с деревом? Возможно, было использовано некачественное покрытие. Что теперь можно сделать? Красить точно не надо, можно покрыть морилкой, чтобы была видна структура дерева, — считает Илья.

«По-настоящему симпатичным получился разве что отремонтированный пешеходный мост», — отмечал блогер Илья Варламов, описывая свои впечатления от обновленного участка набережной.

Пешеходный мост, который соединяет берега Исети от дендрария до ул. Карла Маркса, уже потерял свой первоначальный вид: не везде хватает деревянных брусков, он сильно гремит, когда по нему идешь.

Металл, из которого собраны перила моста, стал неоднородным по цвету. Еще при реконструкции этого моста экс-мэр Александр Высокинский выступал против использования проржавленного железа и обещал в случае чего ржавчину закрасить.

— Мостик хороший, качество исполнения — не очень. Тема металла —подходящая для Екатеринбурга. Странно, что на нем выборочно появились желтые подтеки, — комментирует Илья Сотонин.

Здесь же расположены круглые сиденья на высоких ножках. Они тоже потеряли первоначальный вид.

— Эти стульчики работали бы, если бы могли сесть, облокотиться на мостик и общаться. А они далеко от перил. А то, что они разрушаются — это воплощение теории разбитых окон: когда сделано некачественно или неудобно, люди приходят и дальше портят, — считает Илья.

«Есть все инструменты, чтобы в центре города не было колхоза»

Между зданием государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и Исетью после реконструкции появилась большая площадка, на ней предполагалось проводить массовые мероприятия. Сейчас же здесь в хорошую погоду соседствуют аттракционы «Лопни шарик», огромный батут (во время нашей прогулки его еще не успели надуть) и современное искусство.

— У наших властей есть все инструменты, чтобы в центре не было колхоза, и не было людей, которые за счет города хотят делать странный бизнес. Где городская администрация и где владелец батута? Мне кажется, это разные весовые категории. У владельца батута даже мысли не должно появляться поставить батут в таком месте. Хотелось бы, чтобы в каких-то вещах наши власти были более зубастыми, — отмечает Илья Сотонин.

Он рассказывает, что дорожка, которая огибает площадку у ГЦСИ и выходит на ул. Добролюбова, по проекту должна была быть в 1,5-2 раза шире:

— Но начались истории, что ее нельзя делать такой широкой, потому что под ней проходит канализационный коллектор «Водоканала». Сейчас по ней достаточно большой трафик, но она узкая, и расходиться неудобно.

Мы идем по противоположному берегу Исети. Здесь все находится в лучшем состоянии. Качели пользуются популярностью, правда, замечает Илья, имеют уж очень антивандальный вид.

Кроме того, вместо огромных черных урн, которые стоят по всему городу, на набережной установили аккуратные деревянные. Вот только общественные туалеты, поставить которые обещал еще Александр Высокинский, на набережной мы не увидели.

Илья Сотонин, «Лига ЖКХ»:

«Реки всегда связывали — вдоль них города строились. Чтобы набережная стала работать от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда, это должен быть городской нацпроект. Важно, чтобы изначально была единая концепция. Начинать нужно не с украшательства, а с назначения. Это не парк, это логистика и связность города. И набережную нужно рассматривать именно с такой точки зрения, а не как рекреацию. Даже если бы простая тропа шла вдоль всей набережной, даже это бы хватило. А потом уже можно было бы думать, где создавать точки притяжения.

Это должно быть кому-то надо. Не может человек, который не чувствует город, не любит его, тянуть такие большие проекты. Как в Татарстане, где президент лично курирует подобные проекты. Да, Татарстан — это отдельная история в стране, власти любят свою локацию и не хотят пойти на повышение в Москву. И у нас должен появиться свой Минниханов (Рустам Минниханов — президент Республики Татарстан — прим. ред.), который скажет: «Я хочу, чтобы здесь было круче, чем в Москве и люди бы отсюда не уезжали». Власти должны понимать, что будет с городом через 20 лет и в эту сторону двигаться. Даже если их сменят, вектор будет задан. Тема реки должна стать общей для всех горожан».

Скамейки-ступеньки выглядят симпатично, но их больше облюбовали птицы. И теперь они выглядят заброшенными из-за того, что их никто не чистит.

— В городах должна быть природа, поэтому не нужно закатывать все в гранит. Здесь зелень в хорошем состоянии. Высажены большие массивы, за ними легко и недорого ухаживать, — отмечает Илья. — Застройщики на благоустройство жилых комплексов зачастую привлекают ландшафтных дизайнеров, которые им участки в домах делали. Те набирают очень много разных растений, возникает проблема — за ними потом невозможно ухаживать. А здесь сделано хорошо.

На детской площадке находятся два батута для детей, но один из них оказался порван. Такая же история, кстати, была и при открытии набережной. Тогда мэр сказал, что батут оказался испорчен из-за того, что на нем прыгал взрослый человек. Под батуты тогда подложили автопокрышки.

На площадке сделано современное покрытие, но, уверен Илья Сотонин, натуральная засыпка щепой или галькой всегда выглядит круче и в эксплуатации обходится дешевле.

— Если такие покрытия выходят из строя, их очень дорого менять. С учетом нашей реальности, когда денег и в городе, и в стране мало, надо думать, как это будет эксплуатироваться. Если что-то случится, будет оно работать или нет? Это и при проектировании жилья нужно учитывать. Сейчас стало модно делать умные дома, но реально обслуживание таких систем дорогое. Застройщик закладывает такие решения в дома экономкласса, а жители потом говорят: «Нам бы тариф подешевле». И получается, что УК не хватает денег на обслуживание систем, и, например, телеметрия перестает работать. И в этом проблема: нужно соотносить класс объекта, стоимость его эксплуатации с возможностями бюджетов, — говорит основатель «Лиги ЖКХ».

В этой части общественная территория граничит с забором.

В Екатеринбурге все пытаются огородить заборами. Если бы у резиденции полномочного представителя президента убрали забор, это бы открыло пространство и создало совсем другое ощущение. Это ведь тоже может быть программой мэра — сделать реку хорошей транспортной артерией и убрать большую часть заборов в городе. Даже если два этих пункта реализуются, жители будут благодарны мэру десятки лет, — заключает Илья Сотонин.

Фото: Денис Полуэктов для DK.RU