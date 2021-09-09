Екатеринбургский застройщик намерен судиться с властями из-за убытков

Компания получила разрешение на строительство жилья на Уктусе и приступила к реализации проекта. Спустя несколько лет выяснилось: в этом месте можно возвести только апарт-комплекс.

В 2016 г. компания «Фест-групп», связанная с екатеринбургским девелопером Борисом Шварцем, взяла в субаренду земельный участок на Уктусе, чтобы построить жилой комплекс из двух 25-этажек. Но через несколько лет МУГИСО признало разрешение на строительство недействительным, поскольку изначально участок передавался в аренду для проектирования и строительства спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей.

Целевое назначение земельного участка было изменено в ходе переуступок и смены арендаторов.

В результате «Фест-групп» (принадлежит Евгении Шварц, аффилирована с ГК «Виктория») пришлось заморозить объект.

Как сообщает «Ъ», региональный Минстрой выдал застройщику новое разрешение, в соответствии с которым тот может возвести на участке апартаменты.

Девелопер намерен получить с властей компенсацию за упущенную выгоду.

Когда мы начинали строить, то в округе было только три «свечки» «Брусники», а на сегодняшний день на противоположной стороне есть уже объекты «Ривьеры», «Малышева, 73», «Астона», поэтому мы как бизнес потеряли очень сильно. Мы для себя определимся, кто нам может компенсировать убытки, и обратимся в суд», — сказал Борис Шварц.

Он отметил, что до заморозки вложил в проект ок. 300 млн руб.

В настоящий момент застройщик подал кассационную жалобу. Она будет рассмотрена 5 октября.

Напомним, что в этом году Борис Шварц стал членом совета при Гильдии строителей Урала. В него также вошли гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, гендиректор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер, директор компании «Брусника. Строительство и девелопмент» Алексей Круковский и руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Ранее DK.RU писал, что девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким — 27 тыс. квартир.

Свердловские новостройки входят в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.