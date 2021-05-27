Новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране

Стоимость квадратного метра в новостройках региона перевалила за 71 тыс. руб. Но это не самые высокие цены в УрФО: Тюменская область и ЯНАО продают новые квартиры еще дороже. Интерактивная карта.

Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м. в новом доме. В среднем 1 кв. м. в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Согласно обзору Единого реестра застройщиков за май 2021 г., дороже всего квартиры в новостройках стоят в Москве (217,74 тыс. руб. за «квадрат»), Санкт-Петербурге (136,23 тыс. руб.), Московской (99,67 тыс. руб.) и Сахалинской (99 тыс. руб.) областях, в Якутии (93,2 тыс. руб.).

Топ-20, кроме, кроме Свердловской области, замыкают: Новосибирская (71,52 тыс. руб. за кв.м.) и Архангельская (69,98 тыс. руб.) области, Башкортостан (66,28 тыс. руб.), ХМАО (65,86 тыс. руб.).

В УрФО самые высокие цены в новостройках Тюменской области (72,59 тыс. руб.) и ЯНАО (72,39 тыс. руб.). Самая дешевая недвижимость на первичном рынке региона в Курганской области — 46,82 тыс. руб. за квадратный метр.

Дешевле всего один квадратный метр строящегося жилья стоит в Ингушетии (28,52 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. руб.) и Дагестане (30,74 тыс. руб.).

Всего в Свердловской области на данный момент строят 234 дома, это 2,5% от общего жилого фонда региона.

Ранее DK.RU писал о главных событиях в строительной сфере города. В частности, о старте программы комплексного развития территорий.

В середине мая сообщалось, что цены на новостройки замерли и застройщикам, чтобы реализовать квадратные метры, придется предлагать клиентам заметные скидки.