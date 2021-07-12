Девелоперы форсируют строительство жилья в Екатеринбурге. Что будет с ценами?

За второй квартал 2021 г. число кранов на стройках выросло на 19% по сравнению с серединой 2020 г. Но уже сейчас количество квартир в предложении — на историческом максимуме, отмечает Михаил Хорьков.

УПН опубликовала индекс башенных кранов, работающих на строительстве жилья в Екатеринбурге. Во втором квартале 2021 г. он вернулся к пиковым показателям 2019 г.: 143 штуки — плюс 25 (21%) за квартал. По сравнению с серединой прошлого рода рост составил 19%.

Сейчас в Екатеринбурге активно строится почти 3 млн кв. м жилья, во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 2,5 млн кв. м. При этом число нереализованных новостроек на рынке остается рекордно высоким — 27 тыс. квартир.

Ранее покупателей заставляло торопиться желание сохранить максимально комфортные условия по ипотеке. Сейчас, когда все важные перемены уже произошли, заметное влияние на рынок будет оказывать объем строящегося жилья и количество квартир на нем, считают в УПН.

По сравнению с прошлым годом цены на новое жилье выросли на 19%, на «вторичку» — на 15%.

Застройщики быстро вернулись к пиковым показателям 2019 г. Количество квартир в предложении — на историческом максимуме. Как и цены. Как и ипотечный рынок. Объем задолженности по ДДУ за последний год вырос в 1,5 раза. Доля ипотечных сделок в последние месяцы выше 70%. Высокая зависимость от ипотеки — это высокая зависимость от настроений покупателей. В последний год для рынка жилья все складывалось хорошо. Бегство от рисков, занимать было проще, чем копить. Сейчас этот запрос почти реализован, — отмечает Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН.

Он считает, что рынку надо искать новую базу для хороших настроений. Где их найти, пока не очень понятно.

Мы не ждем, что количество квартир на рынке будет заметно больше текущего уровня. По инерции может еще на 5-10% вырасти, но может и откатиться. Пока идет запоздалый рост предложения на прошлом оптимизме. Ждем, что рынок будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине года будет ниже, чем во второй половине 2020 г., — говорит эксперт.

Ранее DK.RU писал, что новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Ипотека — ключевой фактор российского рынка жилья. Пока покупатели вторичного рынка спешат взять не сильно подорожавшие кредиты, а на первичном рынке — все торопятся успеть до 1 июля, даты предполагаемой отмены льготного кредитования. Но резервы ипотеки для вывода рынка на более высокий объем продаж исчерпаны. Рост предложения будет ограничивать дальнейший рост цен. Поэтому уже к осени настроения продавцов и покупателей могут скорректироваться. Рынку жилья придется вспомнить о работе в условиях повышенной конкуренции, а правительству — искать новые стимулы для сохранения стабильного спроса на жилье, — подчеркивает Михаил Хорьков.

Напомним, что Владимир Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях — они стали хуже.

Что касается «вторички», с июня 2020 г. по июнь 2021 г. цены на нее в Екатеринбурге выросли на 14,5%: с 72,9 до 83,5 тыс. руб. за кв. м. Схожие цифры приводит УПН: чуть более 83,3 тыс. руб. за «квадрат».