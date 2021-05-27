«Мы снова здесь». Строители Екатеринбурга окончательно помирились с мэрией

«Гильдия без администрации, как и администрация без гильдии, не может полноценно справляться с вызовами сегодняшнего дня». Президента и членов совета Гильдии строителей Урала выбирали в здании мэрии.

В Гильдии строителей Урала выбрали президента и членов Совета Ассоциации. Общим голосованием было решено оставить в должности руководителя Вячеслава Трапезникова. В Совет, состоящий из 26 человек, были избраны новые члены:

генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев;

генеральный директор ГК «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер ;

; директор ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» Алексей Круковский;

руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин;

генеральный директор ООО «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько;

директор ООО «Специализированный застройщик «Виктория инвест» Борис Шварц.

Нынешнее собрание проходило в здании городской администрации, что Вячеслав Трапезников назвал символичным:

﻿Не является секретом, что с предыдущим руководством города и отрасли у нас были разногласия, в том числе серьезные, по методам, стилю работы, принимаемым решениям. И сегодняшние отношения с новыми руководителями не просто внушают надежду — они дают все основания для того, чтобы оптимистично смотреть вперед именно по вопросам взаимодействия. Потому что гильдия без администрации, как и администрация без гильдии, не может полноценно справляться с вызовами сегодняшнего дня. То, что мы снова здесь, — это, наверное, и есть главный результат нашего общего собрания, — подчеркнул он.

Напомним, минувшей осенью отношения мэрии Екатеринбурга и Гильдии строителей Урала резко ухудшились из-за принятия новой редакции Правил землепользования и застройки. Застройщики заявили, что городские власти не дают бизнесу работать в сфере капитального строительства.

Как рассказывал DK.RU, члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в Правила застройки и землепользования, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса.

Девелоперы заявляли, что действующие правила избыточны на фоне федеральных норм. После публичного конфликта Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. В итоге дело дошло до губернатора Евгений Куйвашев, который подписал указ о создании экспертного совета по строительству

После всех споров документ был принят.