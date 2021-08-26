Свердловские кандидаты потратили 74,3 млн руб. на региональные выборы

На первом месте по объему собранных средств «Единая Россия» — 50 млн руб., а самым дорогим кандидатом по одномандатным округам стала Людмила Бабушкина — в ее фонд поступило 7,7 млн руб.

На подготовку к выборам в законодательное собрание Свердловской области кандидаты по партийным спискам и одномандатники потратили 74,3 млн руб. Всего на проведение процедуры избирательный фонд получил 139,8 млн руб. Основная часть денег ушла на агитационные нужды и сбор подписей, сообщает «Коммерсантъ». Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Региональные отделения партий получили 77,6 млн руб. из которы[ потрачено 47,8 млн руб. Больше всех получила партия «Единая Россия» — 50 млн руб. Из этой суммы кандидаты-единороссы успели потратить 30,5 млн руб. Свердловское отделение «Справедливой России» израсходовало 3,7 млн руб. из 7,3 млн руб. Избирательный фонд КПРФ получил 6,9 млн руб. на избирательные нужды, потратила партия 5,4 млн. ЛДПР потратили на выборы 1,6 млн руб. из 4,8 млн, Партия Роста 4,7 млн руб. из 4,8 млн.

62,2 млн руб. поступило на счета кандидатов в депутаты регионального парламента, из которых 26,5 млн израсходованы, сообщает Избирательная комиссия Свердловской области. Самым дорогим депутатом стала председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина — 7,7 млн руб. (467 тыс. руб. израсходовано). Единоросс Владимир Рощупкин собрал 4,7 млн. руб. (362 тыс. руб. из его фонда уже потрачено). Депутат от «Единой России» Сергей Мелехин собрал 4,5 млн руб. на выборы (2,7 млн израсходовал).

Несмотря на высокие агитационные расходы избирательных фондов, на выборы ходит все меньше человек. Ранее DK.RU рассказывал, что число граждан, которые ходят на голосование, упало до минимума с 2004 г. Самая популярная причина — нехватка времени.

Напомним, что Центризберком отказался регистрировать на предстоящих выборах кандидатов Сергея Капчука и Алексея Кабанова от Партии Роста. Как пояснили в ЦИК, отказ в регистрации Капчука связан с судимостью бизнесмена:

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление, — объяснили решение в ЦИК.

А вот гонщик, участник ралли Париж-Дакар Сергей Карякин выдвинулся на выборы от «Единой России» и надеется организовать в Екатеринбурге детскую мотошколу.