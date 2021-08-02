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Все больше россиян не ходят на выборы. Но низовая активность неустанно растет

Все больше россиян не ходят на выборы. Но низовая активность неустанно растет
Иллюстрация: Фотобанк Moscow-Live

Число граждан, которые ходят на выборы, упало до минимума с 2004 г. Россияне объясняют это тем, что у них не хватает времени, при этом доля участвующих в общественной жизни растет.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Доля российских граждан, которые ходят на выборы, незадолго до выборов в Госдуму снизилось 22% — это минимум за 17 лет, говорится в исследовании ВЦИОМ. В 2004 г. 55% опрошенных указывали, что участвовали в выборах на разных уровнях, но с тех пор этот показатель неуклонно снижался: в 2006 г. он составлял 32%, в 2011 г. — 27%. Число тех, кто участвовал в митингах и пикетах, сократилось с 5% до 3%.

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Россияне чаще всего отказываются от участия в общественной и политической жизни из-за нехватки времени (28%). 20% считают, что политикой должны заниматься профессионалы, а 19% доверяют президенту и полагают, что он сам решит все проблемы в стране. В 2011 г. основными причинами отказа было отсутствие интереса (36%) и веры в изменения от личного участия (25%). 

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При этом небольшая доля респондентов признались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни: 45% по сравнению с 61% в 2011 г. Так, россияне за 17 лет стали активнее участвовать в коллективных обращениях/петициях (доля выросла с 4 до 8%), более чем удвоилось число граждан, которые собираются средства и вещи для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За 10 лет в три раза увеличилось число граждан, которые участвуют в домовых комитетах и местном самоуправлении. Втрое также выросла доля тех, кто участвует в благоустройстве подъездов/домов — с 8% в 2011 г. до 24% в 2021 г.

Опрос был проведен 11 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

 
Автор: Андрей Пермяков
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