«Это результат того, чем я занимаюсь уже 3-4 года». Гонщик Карякин идет на выборы от ЕР

Участник ралли Париж-Дакар выдвинулся на выборы от «Единой России». Он претендует на место в Заксобрании и надеется, что политическая карьера решит вопрос с появлением в городе детской мотошколы.

Гонщик Сергей Карякин подал документы на участие в праймериз «Единой России». Он планирует стать депутатом Заксобрания, Госдума ему «не интересна, так как не хочется мотаться в Москву. За это участнику ралли Париж-Дакар пообещали детскую мотошколу, пишет агентство ЕАН.

Документы в отделение партии гонщик подавал лично, он признался журналистам, что ощущения при этом были схожи с теми, которые он испытывал на старте мотогонок.

«Состояние понятное и прогнозируемое. По факту это тоже выход на старт гонки», – сказал спортсмен.

Сергей Карякин говорит, что долго думал над тем, зачем ему выдвигаться на выборы, решение принял после общения с губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Идея пойти на праймериз — это следствие того, чем я занимался последние 3-4 года. Мы вместе с командой много работам с детьми, и я очень много говорил о том, что детям важно реализовываться. И я всегда старался добиться того, чтобы у нас в регионе появилась детская мотошкола, такой детский центр. Я очень много разговаривал с властями. С губернатором. И в последнюю встречу он мне сказал: «Сергей, сейчас есть возможность попробовать и реально сделать этот проект, если ты считаешь, что он так важен. Но будь готов, что это гораздо больший пласт работы, которую тебе придется выполнять». Мне придется стать неким связующим звеном между народом и властью, – заключил Сергей Карякин.

Напомним, в конце марта стало известно, что пилот «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов отказался сотрудничать с партией «Единая Россия» на выборах в Государственную думу. Именно его имя называлось в числе возможных противников Евгения Ройзмана.

Ранее DK.RU писал о трех возможных сценариях для грядущих выборов в Госдуму. Протесты конца января и начала февраля обозначили возможность нескольких сценариев проведения сентябрьских выборов в Госдуму: жесткого, среднего и мягкого, полагают эксперты фонда «Петербургская политика».