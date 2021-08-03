ЦИК не допустила до участия в выборах уральского бизнесмена из «списка Титова»

Сергея Капчука, который выдвигался от «Партии роста», Центризбирком РФ отказалась зарегистрировать как кандидата на предстоящих выборах. Также из списка партии исключен Алексей Кабанов.

Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрела и зарегистрировала федеральный список «Партии Роста» на выборах в Госдуму, однако без двух кандидатов. Согласно постановлениею № 35/285-8 от 2 августа из списка исключены уральцы Сергей Капчук и Алексей Кабанов.

Как пояснили в ЦИК, отказ в регистрации Сергея Капчука связана с судимостью бизнесмена.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление, — так объяснили ирешение в ЦИК.

Напомним, в отношении Сергея Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, а также его брата Константина Капчука еще в начале 2000-х было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Братьев обвинили в приобретении квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных руб. (2 млн руб. после деноминации 1998 г.). По версии следствия, братья Капчуки похитили у ГУП «Свердловская железная дорога» деньги, которые предполагалось пустить на строительство квартиры в Москве для представительства губернатора Свердловской области. Воспользовавшись связями и должностью в представительстве губернатора, Сергей Капук добился, чтобы средства перевели на счет подставной фирмы его брата. В 2006 г. суд признал Капчуков виновными. Сергей Капчук отрицает свою вину и считает, что дело сфабриковано. До 2005 г. он был одним из совладельцев Нижнесалдинского металлургического завода, однако конфликт с представителями ОПС «Уралмаш» привел к потере собственности, а затем и к уголовному преследованию.

Константин Капчук уже отбыл срок по этому делу, его брат Сергей с конца 2009 г. скрывался за границей и вернулся в Россию только в сентябре 2018-го. Сергей Капчук стал первым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова. В него вошли предприниматели, уехавшие за рубеж из-за судебных преследований. Бизнес-омбудсмен представил этот перечень президенту РФ Владимиру Путину, а бизнесменам пообещал, что после возвращения на родину их не будут преследовать в суде по прежним делам.

Однако с Сергеем Капчуком вышло не так. Как рассказывал DK.RU, дело бизнесмена передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и в мае 2019 г. Сергея Капчука приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. От исполнения наказания он освобожден в рамках амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, судимость с Капчука была снята. 19 мая 2021 года дело рассматривалось в кассации. Суд высшей инстанции изменил приговор: Капчуку назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на два года. При этом он снова был освобожден от наказания — в связи с истечением сроков давности.