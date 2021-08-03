Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.08
73,01
86,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ЦИК не допустила до участия в выборах уральского бизнесмена из «списка Титова»

ЦИК не допустила до участия в выборах уральского бизнесмена из «списка Титова»
Иллюстрация: личная страница Сергея Капчука в Facebook

Сергея Капчука, который выдвигался от «Партии роста», Центризбирком РФ отказалась зарегистрировать как кандидата на предстоящих выборах. Также из списка партии исключен Алексей Кабанов.

#ВЫБОРЫ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрела и зарегистрировала федеральный список «Партии Роста» на выборах в Госдуму, однако без двух кандидатов.  Согласно постановлениею № 35/285-8 от 2 августа из списка исключены уральцы Сергей Капчук и Алексей Кабанов.

Как пояснили в ЦИК, отказ в регистрации Сергея Капчука связана с судимостью бизнесмена.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление, — так объяснили ирешение в ЦИК.

Напомним, в отношении Сергея Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, а также его брата Константина Капчука еще в начале 2000-х было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Братьев обвинили в приобретении квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных руб. (2 млн руб. после деноминации 1998 г.). По версии следствия, братья Капчуки похитили у ГУП «Свердловская железная дорога» деньги, которые предполагалось пустить на строительство квартиры в Москве для представительства губернатора Свердловской области. Воспользовавшись связями и должностью в представительстве губернатора, Сергей Капук добился, чтобы средства перевели на счет подставной фирмы его брата. В 2006 г. суд признал Капчуков виновными. Сергей Капчук отрицает свою вину и считает, что дело сфабриковано. До 2005 г. он был одним из совладельцев Нижнесалдинского металлургического завода, однако конфликт с представителями ОПС «Уралмаш» привел к потере собственности, а затем и к уголовному преследованию.

Константин Капчук уже отбыл срок по этому делу, его брат Сергей с конца 2009 г. скрывался за границей и вернулся в Россию только в сентябре 2018-го. Сергей Капчук стал первым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова. В него вошли предприниматели, уехавшие за рубеж из-за судебных преследований. Бизнес-омбудсмен представил этот перечень президенту РФ Владимиру Путину, а бизнесменам пообещал, что после возвращения на родину их не будут преследовать в суде по прежним делам.

Однако с Сергеем Капчуком вышло не так. Как рассказывал DK.RU, дело бизнесмена передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и в мае 2019 г. Сергея Капчука приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. От исполнения наказания он освобожден в рамках амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, судимость с Капчука была снята. 19 мая 2021 года дело рассматривалось в кассации. Суд высшей инстанции изменил приговор:  Капчуку назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на два года. При этом он снова был освобожден от наказания — в связи с истечением сроков давности.

Нынешний отказ в регистрации для участия в выборах — не первых в практике Сергея Капчука. В июне 2019-го бизнесмен был официально выдвинут политсоветом «Партии Роста» кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому округу. Однако в итоге избирком отказался зарегистрировать его как кандидата с тем же объяснением: с момента погашения судимости прошло менее десяти лет.

В этом году Капчук снова решил попытаться продолжить политическую карьеру. Как рассказывал DК.RU, Сергей Капчук возглавил список «Партии роста» от регионов Урала — это Свердловская, Курганская, Челябинская области, а также Республика Коми и Пермский край. Также он намеревался баллотироваться в Госдуму по Березовскому одномандатному округу.

«Партия Роста» уже заявила о том, что намерена оспорить решение ЦИК. 

Напомним, выборы в Госдуму пройдут осенью. Проголосовать за кандидатов можно будет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

 

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»«Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»
  • «Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK«Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK
  • Игорь Алтушкин вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, а Андрей Козицын из него выбылИгорь Алтушкин вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, а Андрей Козицын из него выбыл
  • Программы от Сбера и Контура, более 2300 мест: кого УрФУ набирает в магистратуруПрограммы от Сбера и Контура, более 2300 мест: кого УрФУ набирает в магистратуру
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.