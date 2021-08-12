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«Сосредоточились на другом». «Маяк» продает участок под застройку в центре города

«Сосредоточились на другом». «Маяк» продает участок под застройку в центре города
Иллюстрация: рендер проекта на сайте N1

Корпорация «Маяк» выставила на продажу участок на ул. Энгельса, 16 и готовый проект бизнес-центра. Ранее компания сама намеревалась возвести объект, но отказалась от этих планов.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Объявление о продаже бизнес-центра и участка под ним появилось на сайте N1. Как указано в тексте, стоимость объекта застройки оценивается в 80 млн руб.

Все разрешения на строительство получены, земля находится в собственности (продавца). Административное здание расположено в историческом районе с хорошо развитой инфраструктурой в квартале элитного жилья. Здание оптимально для размещения офиса компании, имеет подземный паркинг на 10 машиномест, — говорится в объявлении.

Рендеры проекта. N1

По проекту здание будет шестиэтажным, его общая площадь — 2609 кв. м.

Сам девелопер подтвердил продажу.

Сейчас компания ведет строительство сразу нескольких объектов: первой и второй очередей ЖК «Архитектон» на улице Декабристов и БЦ «Черепанов». Это крупные проекты, которые требуют серьезного внимания. К тому же в планах реконструкция здания на Чапаева, 1 (Сад Нурова — прим. ред.) Так что работы достаточно, — заявил вице-президент фирмы Олег Мошкарев.

DK.RU недавно рассказывал о планах компании по восстановлению объекта культурного наследия — усадьбы Нурова на ул. Чапаева. Работы оцениваются в 100 млн руб., на подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года. После реставрации в здании планируется разместить арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

При этом усадьба Нурова — не единственный памятник архитектуры, находящийся в сфере интересов «Маяка». Ранее компания заявила о готовности реконструировать гостиницу «Исеть». Провести работы планируется с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Как рассказала коррсепонденту DК.RU во время одного из мероприятий «Иннопрома-2021» заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, согласование проекта находится в заключительной стадии. Окончательному подписанию документов мешает то, что первые этажи «Исети» отданы в аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены мясной ресторан «Стейк-Хаус» и ресторан итальянской кухни «Si!».

Напомним, в конце 2020 г. — начале 2021 г. одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге стала ситуация со сносом здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20. DK.RU подробно рассказывал, как «Маяк» начал его демонтаж. На этом месте корпорация планирует построить ЖК «Архитектон».

Автор: Инна Вейн
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