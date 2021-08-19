В Свердловской области запускают производство вакцины «Спутник V»

Препарат будут выпускать на заводе «Медсинтез», который расположен в Новоуральске. Собственное производство позволит снизить дефицит противоковидной вакцины на Урале.

Фармацевтический завод «Медсинтез» на своих мощностях запускает производство противоковидной вакцины «Спутник V», сообщает «Ъ-Урал».

Уже создан производственный участок, тестовые партии мы выпустили,— поделился информацией с изданием председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

Он также рассказал, что сейчас «Медсинтез» активно сотрудничает с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по вопросу доставки на Урал производственных мощностей для создания вакцины. Решение об этом должен принять научный центр.

Как ранее рассказывал DK.RU, «Медсинтез» еще в 2020 г. начал разработку собственной вакцины против COVID-19. В декабре она уже вышла на доклинический уровень. Однако в мае 2021-го Александр Петров сообщил, что фармпредприятие приостановило эту работу.

Мы пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы приостановили эту работу. Продолжать нерентабельно и очень дорого для компании, — отметил представитель «Медсинтеза».

Напомним, завод «Медсинтез» прославился выпуском противовирусного препарата «Триазавирин», который активно применяют для профилактики коронавируса. В период пандемии он увеличил объемы производства в 2,5 раза, месячную выручку завода оценивали в 700 млн руб. Завод вошел в список системообразующих предприятий Российской Федерации.

Зимой 2021 г. министерство здравоохранения Свердловской области закупило лекарство «Риамиловир» на 10,5 млн руб. (175 020 капсул). Согласно информации на сайте «Медсинтеза», с 2018 г. «Риамиловир» — это второе, но главное наименование лекарственного средства «Триазавирин», который выпускает предприятие. Изначально его использовали при лечении гриппа, а сейчас — коронавирусной инфекции.