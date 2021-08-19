Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
73,46
86,12
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области запускают производство вакцины «Спутник V»

Регистрационное наименование «Спутник V» — «Гам-КОВИД-Вак».
Регистрационное наименование «Спутник V» — «Гам-КОВИД-Вак». Автор фото: Илья Наймушин . Иллюстрация: РИА Новости

Препарат будут выпускать на заводе «Медсинтез», который расположен в Новоуральске. Собственное производство позволит снизить дефицит противоковидной вакцины на Урале.

#ВАКЦИНАЦИЯ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#МЕДИЦИНА

Фармацевтический завод «Медсинтез» на своих мощностях запускает производство противоковидной вакцины «Спутник V», сообщает «Ъ-Урал».

Уже создан производственный участок, тестовые партии мы выпустили,— поделился информацией с изданием председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

Он также рассказал, что сейчас «Медсинтез» активно сотрудничает с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по вопросу доставки на Урал производственных мощностей для создания вакцины. Решение об этом должен принять научный центр.

Как ранее рассказывал DK.RU, «Медсинтез» еще в 2020 г. начал разработку собственной вакцины против COVID-19. В декабре она уже вышла на доклинический уровень. Однако в мае 2021-го Александр Петров сообщил, что фармпредприятие приостановило эту работу.

Мы пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы приостановили эту работу. Продолжать нерентабельно и очень дорого для компании, — отметил представитель «Медсинтеза».

Напомним, завод «Медсинтез» прославился выпуском противовирусного препарата «Триазавирин», который активно применяют для профилактики коронавируса. В период пандемии он увеличил объемы производства в 2,5 раза, месячную выручку завода оценивали в 700 млн руб. Завод вошел в список системообразующих предприятий Российской Федерации.  

Зимой 2021 г. министерство здравоохранения Свердловской области закупило лекарство «Риамиловир» на 10,5 млн руб. (175 020 капсул). Согласно информации на сайте «Медсинтеза», с 2018 г. «Риамиловир» — это второе, но главное наименование лекарственного средства «Триазавирин», который выпускает предприятие. Изначально его использовали при лечении гриппа, а сейчас — коронавирусной инфекции.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Амортизируйте. Как справиться с хамами и наглецами в офисеАмортизируйте. Как справиться с хамами и наглецами в офисе
  • «Нужен не инвестор, а репутация». Как небольшому предприятию стать поставщиком «Газпрома»«Нужен не инвестор, а репутация». Как небольшому предприятию стать поставщиком «Газпрома»
  • «Все, как в городе — свет, вода, газ. Таунхаусы здесь на своем месте»«Все, как в городе — свет, вода, газ. Таунхаусы здесь на своем месте»
  • Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.