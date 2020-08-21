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Рынок на $75 млрд. Уральский завод «Медсинтез» планирует выпуск вакцины от COVID-19

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Рынок на $75 млрд. Уральский завод «Медсинтез» планирует выпуск вакцины от COVID-19
Иллюстрация: medsintez.com

Уральское предприятие прославилось производством противовирусного препарата «Триазавирин». За время пандемии объемы его производства выросли в 2,5 раза, а выручка завода — до 700 млн руб. в месяц.

#НОВОСТИ

Завод «Медсинтез» в Новоуральске планирует производить вакцину от коронавируса, об этом сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун:

В России разработано не менее восьми вакцин, одна из них официально зарегистрирована — это «Гаммоковидвак». «Медсинтез» сообщил, что технологически у нас есть все условия для выпуска вакцины. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез», депутат Госдумы Александр Петров рассказал E1, что уральское предприятие хотело бы производить вакцину, но окончательное решение еще не принято:

Мы очень хотим производить вакцину, но точного ответа пока нет. Мы активно ведем переговоры по этому вопросу. Это крайне сложная работа, вся команда «Медсинтеза» работает над этим вопросом, чтобы ускорить процесс.

Завод «Медсинтез» прославился выпуском противовирусного препарата «Триазавирин», который активно применяют для профилактики коронавируса.

В период пандемии предприятие увеличило объемы производства в 2,5 раза, месячную выручку завода оценивали в 700 млн руб. Добавим, что мировой рынок вакцины от коронавируса оценивается в $75 млрд.

Как сообщал DK.RU, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи Минздрава России, вакцина начнет производиться самим Центром и компанией «Биннофарм» (подконтрольна АФК «Система»), сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Автор: Екатерина Тарханова
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