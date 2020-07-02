Уральский завод вошел в число системообразующих предприятий

Новоуральский завод «Медсинтез» вошел в список системообразующих предприятий Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба завода. Включение в список означает, что правительство будет мониторить финансовое состояние организаций в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса и при необходимости оказывать поддержку. Среди мер — субсидирование 6% от ставки кредита на год и предоставление 50-процентной госгарантии.

«Медсинтез», в частности, производит противовирусный препарат «Триазавирин». Изначально его использовали при лечении гриппа, а сейчас — коронавирусной инфекции. Весной, как рассказывал председатель совета директоров «Завод Медсинтез» Александр Петров, на предприятии начали подготовку к проведению клинических испытаний с участием людей, что позволит написать в инструкции, что он работает против коронавируса.

В одну смену завод может производить 7 тыс. упаковок, если потребуется, мы готовы увеличить производство до трех смен, — говорил Александр Петров.

Информагентство Ura.ru подсчитало, что выручка «Медсинтеза» от производства препарата «Триазавирин» составляет от 200 до 700 млн руб. в месяц. Агентство в подсчетах исходило из того, что с началом пандемии поставки «Триазавирина» в свердловские больницы идут по цене от 1195 до 1326 руб., а мощности предприятия позволяют производить до 21 тыс. упаковок в сутки при пиковой загрузке и работе в три смены.

Завод «Медсинтез» выпускает инфузионные растворы, готовые лекарственные формы генно-инженерного инсулина человека, первый российский препарат для лечения бесплодия. В апреле 2020 г. на заводе запущена линия по производству защитных масок. На предприятии работает свыше более 300 специалистов.

Список системообразующих предприятий появился в кризис 2008 года, когда многие предприятия лишились кредитных ресурсов. Тогда в него вошло 300 компаний. В кризис 2014-2015 гг. системообразующими организациями для РФ значились 200 компаний, напоминает JustMedia.ru.

В 2020 году обновление перечня связано с пандемией COVID-19. В начале апреля DK.RU уже рассказывал о том, какие предприятия включили в число системообразующих для области.