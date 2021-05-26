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Уральский завод «Медсинтез» остановил работу над вакциной от COVID

Уральский завод «Медсинтез» остановил работу над вакциной от COVID
Иллюстрация: justmedia.ru

В октябре 2020 г. стало известно о намерении предприятия разработать собственную вакцину от коронавируса. Для нее придумали название — «Урал». Но препарат так и не появился.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В декабре 2020 г. сообщалось, что вакцина «Урал» вышла на доклинический этап испытаний. Однако 25 мая в кулуарах «Премии №1» председатель совета директоров предприятия Александр Петров сказал, что «Медсинтез» приостановил работу над ней.

Мы пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы приостановили эту работу. Продолжать нерентабельно и очень дорого для компании», — отметил Александр Петров (цитата по tass.ru).

По его словам, вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.  

Завод «Медсинтез» прославился выпуском противовирусного препарата «Триазавирин», который активно применяют для профилактики коронавируса. В период пандемии он увеличил объемы производства в 2,5 раза, месячную выручку завода оценивали в 700 млн руб. Завод вошел в список системообразующих предприятий Российской Федерации.  

Зимой 2021 г. Министерство здравоохранения Свердловской области закупило лекарство «Риамиловир» на 10,5 млн руб. (175 020 капсул). Согласно информации на сайте «Медсинтеза», с 2018 г. «Риамиловир» — это второе, но главное наименование лекарственного средства «Триазавирин», который выпускает предприятие. Изначально его использовали при лечении гриппа, а сейчас — коронавирусной инфекции.

Ранее DK.RU сообщил, что «Медсинтез» вошел в шорт-лист «Премии №1» в номинации «Номер один» в борьбе с пандемией.  Однако уступил Уральскому оптико-механическому заводу.

Кто еще получил «Премию №1»  в 2021 г. — смотрите по ссылке.

Автор: Виктория Говорковская
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