«Нужен не инвестор, а репутация». Как небольшому предприятию стать поставщиком «Газпрома»

«Я бы хотел построить завод вблизи ЕКАД. Чтобы любой, кто видит название, мог загуглить и узнать, что мы, простые парни с Урала, все сделали с нуля и работаем по всему миру. Значит, каждый так может».

Когда заходит речь о производствах в небольших уральских городах, первая ассоциация — завод, на котором трудится большая часть взрослого населения. Просто так сложилось исторически: если уж предприятие, то градообразующее. Развивать в глубинке небольшое собственное производство рискуют немногие. Валентин Зимин — из таких. В рабочем поселке Верхние Серги, население которого с трудом дотягивает до 5000 человек, он открыл производство бурового инструмента, который обеспечивает хороший выход керна, высокую скорость и экономичность бурения.

«Начинали с одного станка и выпускали не более 10 изделий»

Сегодня «Геобурмаш» — поставщик таких гигантов, как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть». Продукция завода использовалась при строительстве газопровода «Сила Сибири», инфраструктуры для объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи, моста на остров Русский во Владивостоке и в других крупных проектах.

Мы производим буровой инструмент для инженерных изысканий и геологоразведочных работ. Наши заказчики — строители, проектно-изыскательские институты, организации, ответственные за эксплуатацию нефте-газопроводов. Во всех этих сферах первый этап работ — исследование грунта. Наш инструмент может произвести отбор керна с максимальным сохранением структуры пород. Этот керн отправляют в лабораторию. Исходя из данных, полученных в ходе исследований образцов, проектировщики рассчитывают фундамент зданий, мостов и иных объектов, — поясняет Валентин Зимин.

Путь к сотрудничеству с крупными строительными и нефтегазовыми компаниями был небыстрым. Предприятие начало работу еще в 2010 г., и за время своего существования сменило несколько площадок.

Вообще у меня диплом инженера-физика. Но так сложилась судьба — в свое время попал в сферу металлообработки, получил кое-какой опыт, решил развиваться дальше, — рассказывает Валентин.

Завод запустили на пару со старшим братом: Валентин только-только закончил вуз — тогда еще УГТУ-УПИ, — своего капитала у вчерашнего студента хватило на один подержанный станок советского производства. Постепенно парк оборудования рос, а с ним менялись площадки.

Мы несколько раз переезжали с места на место в пределах Екатеринбурга. Город крупный, но найти производственную площадку с нужными мощностями и по приемлемой цене сложно. В итоге я принял решение перевезти производство в свой родной поселок Верхние Серги, — рассказывает Валентин. — Тем более костяк предприятия — жители поселка.

Сейчас в производственном арсенале «Геобурмаша» более двух десятков станков в цехе площадью около 1000 метров. Занято на производстве 25 человек. Предприятие выполняет полный цикл работ по изготовлению бурового оборудования, выдавая номенклатурный перечень в 2000 изделий. Годовой оборот «Геобурмаша» за 11 лет работы вырос в 10 раз — с 5-6 млн руб. в начале пути до 60 млн — в прошлом году.

Наверное, можно было бы расти и быстрее — если иметь инвестора. Однако этот путь Валентину Зимину не по душе.

У инвесторов совсем другой взгляд на деньги. Им в первую очередь нужна прибыль. А для нас она чуть ли не на последнем месте. Конечно, прибыль нужна и важна — иначе зачем вообще все это затевать. Но все же главное — качественно выполнить проект и заработать репутацию, — объясняет предприниматель.

Именно репутация, по его словам, и помогла «Геобурмашу» стать поставщиками крупных предприятий. «Репутация и поддержка наших свердловских институтов для развития бизнеса», — добавляет Валентин.

«Кредитуемся не в банках, а в микрофинансовых организациях»

Через несколько лет после начала работы Валентин Зимин начал сотрудничать со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

Мы не сразу решились прибегнуть к финансовой поддержке, которую предлагал фонд. Вначале проходили какие-то образовательные программы, присматривались, что это вообще за структура такая, общались с теми, кто уже воспользовался денежными инструментами фонда. В 2015 г. сами решились оформить заем, — вспоминает Валентин.

При поддержке СОФПП приобрели американский обрабатывающий центр. А заодно оценили удобство сотрудничества с фондом как с микрофинансовой организацией. «Ставка здесь намного ниже, чем в коммерческих структурах, как и требования к обеспечению залога. Бумажной волокиты тоже меньше. Думаю, что банковские проценты и требования мы просто не потянем», — говорит Валентин Зимин.

Наталья Мокшина начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Исторически микрофинансовые организации появились именно для поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня субъектов МСП кредитуют как коммерческие микрофинансовые организации, так и некоммерческие МФО, которые создаются в виде фондов — как правило, при поддержке региональных или муниципальных властей. Средний процент в фондах составляет от 5 до 12% годовых, тогда как в коммерческих организациях ставки от 24 до 48% годовых. К тому же зачастую в кредитных организациях отсутствует линейка небольших займов на небольшие сроки либо банк предъявляет достаточно жесткие требования к финансовой устойчивости и платежеспособности потенциальных заемщиков. Банки не могут работать с проектами, у которых нет рассчитанного прогноза по возвратности или нет возможности предоставить обеспечение. В этом случае компании обращаются в такие микрофинансовые организации, как СОФПП, которых, как правило, более гибкие условия и которые могут оказать также консультационную и информационную помощь.

В прошлом году «Геобурмаш» оформил через фонд еще один заем — на 3,3 млн руб. Средства предоставили в рамках программы «Выращивание», в которой участвует «Геобурмаш». Ставка по таким займам равняется ключевой ставке Банка России (на момент кредитования она была 4,5% годовых), вернуть средства (а получить можно до 5 млн руб.) необходимо за 36 месяцев.

На «Геобурмаше» с помощью займа приобрели новую линию оборудования — на этот раз китайскую.

С удовольствием бы взяли станки отечественного производства — это намного удобнее в плане монтажа и дальнейшей эксплуатации. Но, к сожалению, дороже. Поэтому отдали предпочтение оборудованию из Китая, — поясняет директор «Геобурмаша».

Новая линия в четыре раза производительнее того оборудования, что стояло раньше. В результате «Геобурмаш» вдвое увеличил выручку: оборот за весь 2020-й составил 60 млн руб., а в этом году такую сумму заработали уже к июлю.

Рассчитываем, что к концу текущего года подойдем как минимум с двукратным ростом выручки по сравнению с прошлым годом, — делится планами Валентин Зимин.

«Перебраться бы в Екатеринбург, но как потом людям в глаза смотреть»

Останавливаться на этом производитель бурового оборудования не собирается. В планах «Геобурмаша» — за пять лет вдвое увеличить производственные площади и штат. Сейчас на предприятии работает 25 человек, включая конструкторов и менеджеров по продажам. «На площадке в Верхних Сергах заняты 16 человек. Немного, но для поселка, где каждое рабочее место на счету, — и это хорошо. Тем более что зарплаты у нас достойные», — рассказывает директор предприятия.

К слову, в Верхних Сергах «Геобурмаш» ведет не только производственную деятельность. Завод, несмотря на то, что никак не входит в число градообразующих предприятий, постоянно поддерживает поселковые мероприятия — День поселка, фестиваль «Мы вместе», который проходит тут каждую осень. Вот уже несколько лет в последние выходные марта спорткомитет поселка при финансовой помощи «Геобурмаша» проводит лыжные соревнования, на которые съезжаются спортсмены со всей области и не только. «В этом году к нам приехало больше тысячи человек — лыжники, зрители. Для небольших Верхних Серег это очень внушительная цифра», — рассказывает Валентин Зимин.

Оказывает предприятие помощь и местному храму — одной из достопримечательностей Верхних Серег. Деревянная церковь на этом месте стояла еще в демидовские времена, но пострадала во время пожара. В конце 19 века построили каменный храм. В советские годы он, как водится, был отдан под клуб, сейчас же восстанавливается на деньги благодетелей, среди которых и «Геобурмаш».

По словам Валентина, он неоднократно задумывался о том, чтобы снова перевезти производство поближе к региональному центру, чтобы сократить транспортное плечо и снизить затраты на логистику. Но пока не делает этого. Причин как минимум две. Первая уже упоминалась: в Екатеринбурге сложно найти производственную площадку с подходящими мощностями по вменяемой цене. Вторую Валентин формулирует просто: если все собрать и увезти, люди останутся без работы. «Как я им в глаза потом смотреть буду, когда встречу — ведь я сам местный, у меня тут дом», — говорит Валентин и добавляет:

Я бы хотел построить свой завод где-нибудь вблизи ЕКАДа — большой и современный. Чтобы любой, кто проезжает мимо и видит название, мог загуглить информацию, почитать, что мы, простые парни с Урала, с нуля все это сделали и работаем по всему миру. Значит, каждый так может.

Насчет «всего мира» Валентин пока преувеличивает. Но это пока. Через дилеров продукция компания представлена уже во многих странах — как Ближнего, так и дальнего Зарубежья. Есть она, по словам директора «Геобурмаша», в Казахстане, Египте, Литве. Сейчас же компания намерена при помощи СОФПП и программы «Выращивание» напрямую работать на экспорт. В качестве перспективных стран для развития экспорта компания рассматривает Узбекистан и Казахстан. Специалисты «Геобурмаша» уже проходят обучение в рамках «Экспортного акселератора» Российского экспортного центра — это часть программы «Выращивание».

Валерий Пиличев директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Небольшие производственные предприятия и особенно расположенные в отдаленных территориях поддерживать очень важно. Развитие таких компаний позволяет улучшать состояние всей территории. Завод «Геобурмаш» получает у нас комплекс инструментов поддержки в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — информационных, образовательных, финансовых. Компания с 2020 года участвует в программе Корпорации МСП «Выращивание»: для предприятия сформирована индивидуальная карта развития, в рамках которой происходит перевооружение производства, прорабатываются планы расширения рынков сбыта.

Реализация всех планов вполне может привести к тому, что у «Геобурмаша» появится две площадки: одна так и останется в Верхних Сергах и будет давать поселку рабочие места, вторую организуют ближе к Екатеринбургу.

Сейчас наша производительность такая, что мы не успеваем работать на склад. Практически со станка продукция отгружается заказчику. В перспективе, возможно, ситуация изменится, станем производить больше, появятся складские запасы — их разумнее размещать ближе к центру, чтобы не терять на логистике. Тогда, наверное, и исполнится моя мечта о площадке с вывеской «Геобурмаш» на ЕКАДе, — смеется Валентин Зимин.

В публикации использованы фотографии, предоставленные СОФПП (фотограф Денис Полуэктов), и собственные фотографии DK.RU