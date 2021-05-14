Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.05
74,35
89,93
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мы, как Rolls-Royce». История стартапа, который предупреждает взрывы газа и разлив нефти

Основатель компании "Юлта" Андрей Базилевский
Основатель компании "Юлта" Андрей Базилевский. Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: СОФПП

«В России принято считать, что Китай впереди нас, но у госкомпании не хватает ресурсов, чтобы разработать систему по сбору данных. Копировать они могут, но специалисты высокого уровня — в России».

#ПРОИЗВОДСТВО#РЕПОРТАЖ#СВОЕ ДЕЛО

В Верхней Пышме Свердловской области находится предприятие «Юлта». Это производственный стартап, который делает оборудование для внутренней диагностики нефте- и газопроводов по собственным разработкам и проводит такие обследования. Компания открыта в мае 2019 г. До этого три года ушло на разработку «сердца» приборов с тысячами датчиков, которые и помогают вовремя обнаружить в трубах опасные трещины и предотвратить взрывы газа и разливы нефти.

DK.RU побывал на производстве и расспросил основателя и генерального директора компании «Юлта» Андрея Базилевского, как маленькому бизнесу найти контакт с нефтяными гигантами, почему он не отдал свою технологию китайцам и за счет чего планирует существенно увеличить выручку в 2021 г.

Ноу-хау для нефтегаза

До запуска производственного стартапа Андрей Базилевский занимался бизнесом, связанным с горнодобывающей отраслью — обслуживал рудоразмольные мельницы. С их помощью добывают медь и золото. Но потом продал это бизнес и все средства инвестировал в новое направление, которое ему, как выпускнику физтеха УПИ, было ближе. Решил заняться разработкой приборов, которые позволяют своевременно обнаружить дефекты в нефтегазовых трубопроводах. 

Андрей Базилевский

— Когда углеводороды добывают из-под земли, их транспортируют внутри России и зарубеж по системе магистральных газо- и нефтепроводов. Что такое труба? Это лист металла, завальцованный и сваренный. Металл коррозирует, и под давлением, которое создается внутри, труба может взорваться. Чтобы не было разливов нефти и утечек газа, законодатель установил периодичность, с которой необходимо проводить проверку труб. Такие компании, как наша, призваны заблаговременно выявлять дефекты, чтобы владелец трубопровода смог их заранее устранить, — поясняет Андрей Базилевский.

Он говорит, что первые подобные приборы начали разрабатывать в Техасе в 1960-х гг. Они были очень примитивными. Сейчас все значительно модернизировалось — в основном, за счет электроники.

Наше ноу-хау — это бортовой компьютер, который вшит в каждый прибор. Я написал техзадание, нанял группу программистов, они разрабатывали нам электронику и программное обеспечение. В России людей, способных запрограммировать плату, которая была нужна — максимум 10-15. Держать их в штате нецелесообразно: такие специалисты очень дороги и постоянно не нужны. В целом на разработку ушло три года — этим занималось несколько человек.

Платы в приборе

Весь комплекс для диагностики труб состоит из пяти приборов, в каждом — камеры и несколько таких плат с разным функционалом: для распознавания коррозии, разграничения внешних и внутренних дефектов, анализа состояния сварных кольцевых швов трубы и т.д.

В целом одна плата способна собирать информацию с 5 тыс. датчиков тысячу раз в секунду. Все эти данные затем сводятся воедино и показывают картину внешних и внутренних дефектов трубопровода — вплоть до миллиметра.

Андрей Базилевский

У нас был контакт с китайцами — к нам обратилась «дочка» нефтяной госкомпании, которая отвечает за диагностику. Они просили разработать подобную систему по сбору информации. Нам не хотелось отдавать свои разработки китайцам, мы озвучили определенный ценник, и они пропали, — рассказывает Андрей Базилевский. — В России принято считать, что Китай впереди нас, но у госкомпании не хватает ресурсов, чтобы разработать современную систему по сбору данных. Копировать они могут, но специалисты высокого уровня, которые создадут с нуля — в России. 

Еще одно ноу-хау компании — износостойкость приборов для диагностики.

Мы запускаем прибор в трубу, и иногда он может застрять во вмятине, а затем под действием газа сорваться и разогнаться до большой скорости. Представьте: прибор весит пару тонн и несется по трубе со скоростью 100 км в час. Например, у нас есть текущий контракт — к нам обратились наши конкуренты с просьбой продиагностировать газовую трубу длиной 130 км. Я спросил, почему они сами этого не сделают, раз у них есть свое оборудование. Говорят: «Боимся, что он до конца не дойдет — рассыплется в трубе». Механика должна быть очень надежна — газ бывает разный, он может истереть части приборов за несколько километров. У нас есть патент на определенные узлы, увеличивающие ресурс прибора. Для прочности используется специальный авиационный алюминий, — рассказывает Андрей Базилевский.

При этом, говорит он, для других сфер — к примеру, для водопроводов, такие приборы использовать слишком дорого. Кроме того, в водопроводных трубах слишком много внутренней коррозии, и различить на этом фоне другие дефекты сложно.

>>> Читайте также: «Мы не рубим бабло, а решаем проблему целой страны» — оптимистичная история «Аверс-СК»

Как это работает

Производство «Юлта» находится в Верхней Пышме и занимает порядка 500 кв. м, в компании работает около 20 сотрудников.

Производственная площадка

Производство

— Наши приборы можно сравнить с Rolls-Royce: они разрабатывают, вручную собирают, обкатывают, снова разбирают и собирают двигатель. У нас примерно то же самое: собрали, проверили, разобрали, снова собрали и поехали дальше. У нас замкнутый цикл: проектирование, производство, эксплуатация и выдача отчета заказчику. Мы не продаем приборы, а оказываем услугу по проверке труб, — рассказывает Андрей Базилевский. — Такие приборы, как правило, не продаются и не покупаются — продаются целиком компании, потому что непонятно, что покупателю с этими приборами делать. Нужны специалисты по обслуживанию, снятию и обработке данных.

Производство

Комплекс для диагностики

Особенность производства в том, что у каждого трубопровода — свой диаметр. И под каждый диаметр нужен собственный комплекс для проверки. Это пять приборов: скребок, профилемер, магнитный очистной поршень, дефектоскоп продольный и поперечный.

Андрей Сергиенко

Руководитель отдела управления проектами Андрей Сергиенко поясняет, что большая часть этого набора нужна, чтобы перед диагностикой очистить трубу изнутри. Иначе основной «умный» прибор сразу же забьется грязью. Поэтому первым в трубопровод запускают скребок с жесткими полиуретановыми манжетами, которые трутся о стенки трубы, соскребая с нее все отложения.

Приборы для диагностики

Производство

Следующим отправляется профилемер — он измеряет профиль трубопровода. По его данным строится 3d-модель трубы — со всеми вмятинами, швами, отводами и тройниками. Иногда на этом этапе специалисты обнаруживают незаконные врезки. Затем в трубу летит очистной магнитный поршень. Он проводит окончательную очистку: собирает мусор, убирает остатки грязи.

Дефектоскоп

Следующим идет дефектоскоп — у него повышенная требовательность к чистоте трубы: датчики должны плотно примыкать к поверхности, чтобы точно считать все данные и не пропустить ни одного миллиметра.

— После прохождения всех приборов мы получаем полный комплекс диагностики. Отправляем все данные на базу, и отдел расшифровки составляет карту дефектов. У приборов есть порог обнаружения: мы находим 95% дефектов, но критичных не пропускаем. Особо опасные дефекты сразу же отправляются заказчику, чтобы он оперативно отремонтировал трубопровод, — говорит Андрей Сергиенко.

Запуск

Для диагностики не нужно останавливать работу трубопровода: приборы запускают через узлы подключения компрессорных станций на нефтепроводе. Фото: «Юлта».

Вся эта работа чаще всего укладывается в 1-2 недели. Стоимость диагностики зависит от диаметра трубы, протяженности трубопровода и его расположения. Запуск в трубу малого диаметра средней протяженности стоит около 3 млн руб.

Как попасть к нефтяным гигантам и выйти в СНГ

Сейчас в компании четыре комплекса диагностики под трубы диаметром 219, 273, 325 и 820 мм. В процессе разработки — еще несколько под трубы большего диаметра. Создание одного комплекса начинается от 20 млн руб.

Андрей Базилевский

— Самые популярный диаметр в России — 1420 мм, такие комплексы стоят около 100 млн руб. Эти трубы в основном в «Газпроме». Но если зайти в «Газпром», можно спокойно выдохнуть. За один выезд — сделать годовую выручку, — смеется Андрей Базилевский.

И уже серьезно добавляет: чем диаметр трубы больше, тем проверять ее выгоднее, и подготовка к работе с нефтяными гигантами уже ведется.

Чтобы попасть в «Газпром», нужно пройти аудит в «Газпром ВНИИГАЗ» (головной научно-исследовательский центр ПАО «Газпром» — прим. ред.), испытания и только после этого можно получить возможность участвовать в тендере. Мы писали письмо в «Газпром», к нам приезжал аудитор, он высоко оценил потенциал нашей компании и рекомендовал к испытаниям. Они должны были состояться в апреле 2020 г., но из-за пандемии все постоянно переносится, и мы их еще ждем, — говорит Андрей Базилевский.

Пандемия затормозила планы компании по расширению, но в 2021 г. «Юлта» все же смогла выйти на первые зарубежные рынки — в страны СНГ. С этим помог Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Фонд субсидировал расходы по сертификации на иностранных рынках, а также предоставил заем на льготных условиях на приобретение необходимых комплектующих для нового оборудования.

— В целом без разницы, где работать. Но заграницей у нас сейчас большой двухлетний договор на проверку десятков участков. В России такие объемы мы пока найти не можем — это в основном разовые выезды, — говорит Андрей Базилевский. — 10 лет назад этот рынок был вообще не конкурентен — свои условия диктовал подрядчик. Сейчас появляются новые игроки, но конкуренция пока не очень высокая. Конкретно нам, молодым компаниям, мешает рынок устоявшихся услуг, где тендеры часто выигрываются компании, у которых нет специального оборудования, но есть административный ресурс. И они уже идут к таким компаниям, как мы, и заключают договор субподряда.

Производство

Производство

Еще одна сложность, добавляет он — где взять денег на развитие. С момента начала разработок до реального запуска Андрей Базилевский вложил в стартап порядка 50 млн собственных средств. Говорит, сначала скрупулезно подсчитывал все вложения, а теперь уже округляет и не надеется, что в ближайшее время эти инвестиции окупятся.

Производство

Я до сих пор брал из собственного кармана, а сейчас такой возможности уже нет. Чтобы двигаться дальше, нужно расширять парк оборудования, а на это денег уже не хватает. Мы подались на Фонд Бортника, но пока тишина. У нас в России красиво все на бумаге, а когда столкнешься – есть нюансы. Но компания, слава Богу, вышла на самоокупаемость — мы покрываем свои издержки и, думаю, в этом году у нас останутся деньги на создание нового оборудования, — говорит основатель «Юлты».

Производство

В 2020 г. выручка компании составила порядка 70 млн руб., план на 2021 г. — перейти за 100 млн руб. Андрей Базилевский планирует, что около 70% от общей выручки в 2021 г. составят именно зарубежные контракты.

Благодарим за фото и возможность посетить предприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, фотограф Денис Полуэктов.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Травма возможна даже у тех детей, кто смотрел это видео». Психолог — о стрельбе в Казани«Травма возможна даже у тех детей, кто смотрел это видео». Психолог — о стрельбе в Казани
  • В Екатеринбурге проверят все школы после трагедии в КазаниВ Екатеринбурге проверят все школы после трагедии в Казани
  • «Готовят нам нашивки со звездой Давида». Депутаты решили пересчитать гидов и экскурсоводов«Готовят нам нашивки со звездой Давида». Депутаты решили пересчитать гидов и экскурсоводов
  • Каждый десятый свердловский выпускник-2021 после 11 класса не планирует поступать в вузКаждый десятый свердловский выпускник-2021 после 11 класса не планирует поступать в вуз
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.