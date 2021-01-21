«Действует, как граната». Как использовать технологию, что помогла победить сибирскую язву

«Мы увидели, что идет откровенное лобби сверху, и заказы получают конкретные поставщики». Опыт компании «Природные технологии» по запуску производства в период пандемии.

В 2018 г. Алёна Кругова загорелась идеей запустить производство экологичных дезинфицирующих средств. Таких, где не надо было бы писать: «Держите подальше от детей». Реализация совпала с началом пандемии, и линейку расширили кожными антисептиками. В них нет спирта, поэтому начинающие производственники столкнулись с неожиданными проблемами и до сих пор пытаются доказать, что такие средства справляются с вирусами и бактериями не хуже. О поиске финансирования, «коронавирусном» лобби и о том, при чем здесь вспышка сибирской язвы в Свердловске в 1979 г., директор компании «Природные технологии» Алёна Кругова рассказала DK.RU.

Стоп для бизнеса

— Это только на первый взгляд кажется: о, антисептик — да вы на волне! Даже «спиртовики» уже не на волне, — говорит начальник производства и совладелец компании Ярослав Соколов. — Это в начале пандемии был дикий ажиотаж. Мы заходили в московские чаты, где писали люди, которым нужны маски, перчатки и антисептики. Цены были сумасшедшие. Пятилитровую канистру антисептика покупали по 5 тыс. руб. На этой же волне появилось много «шарашек», где нет никакого контроля. Хотя в том же спиртовом антисептике надо проверять, выдержаны ли пропорции всех компонентов, и, что самое главное — не несет ли такой антисептик вредного воздействия. Все помнят случай в Якутске, когда люди умерли от антисептика, потому что в нем был использован ядовитый технический спирт.

В компании рассказывают, что с началом пандемии предлагали властям помощь, но взаимопонимания не нашли. Сначала хотели испытать свой антисептик на коронавирус, а затем бесплатно предоставить его для обработки социальных и образовательных учреждений.

Алёна Кругова

— В марте 2020 г., когда мы только начали формировать производство, я пришла в подразделение Роспотребнадзора, показала все исследования по нашим средствам и предложила проверить его действие на коронавирус. На что мне ответили, что штаммов у них нет, они есть только в двух лабораториях — в Москве и Новосибирске и они ничего сделать не могут. Мы готовы были выйти и обработать за свой счет объекты, но позже узнали, что такие структуры не идут навстречу тем, кто хочет помочь с решением этой задачи, — говорит Алёна Кругова.

Кроме того, добавляет она, в Екатеринбурге был организован Союз дезинфекторов, который боролся с требованиями Роспотребнадзора относительно лицензий для компаний, которые проводят дезинфекцию помещений:

В законе лицензирование таких видов работ отменено. Но мы на этот рынок выйти не можем и не понимаем: это бюрократия или специальный стоп для бизнеса.

— Летом мы бесплатно в школы и садики развозили наше средство, потому что детям нельзя пользоваться спиртовым антисептиком. У человека очень долго формируется естественный кожный иммунитет, и если для ребенка используется спирт, мы впоследствии получим различные дерматиты и экземы. Мы предлагали властям поработать совместно и подстроить под эти нужды наше производство, потому что считаем его социальным и хотим помочь. Мы готовы были и дальше предоставлять свое средство бесплатно, но получили от администрации города ответ, что все садики и школы находятся на хозрасчете — обращайтесь к ним. В дальнейшем мы увидели, что в этой сфере идет откровенное лобби сверху, и заказы получают конкретные компании. Это происходит и с рециркуляторами, и с антисептиками, — считают в компании.

Сейчас «Природные технологии» работают с образовательными учреждениями Екатеринбурга, но только с теми, где, как говорят, «нет жесткого прессинга сверху с уже подписанными договорами с определенными поставщиками». И с медицинскими организациями, которые готовы использовать неспиртовой антисептик. Основной же пул потребителей — люди, которые приобретают средства для домашнего использования, клининговые компании.

От скважин до сибирской язвы

Основой технологии производства дезинфектора в компании «Природные технологии» является процесс электролиза. Если вспомнить уроки химии, то схема такая: раствор хлористого натрия (поваренной соли) пропускается через реактор с мембраной, которая разделяет воду на щелочную фракцию — католит и кислую — анолит.

В народе такие растворы называют «живая» вода (за защитные свойства католита, укрепляющие иммунитет) и «мертвая» (за антибактериальные и моющие свойства анолита). В 1979 г., когда в Свердловске была вспышка сибирской язвы, ее в том числе победили анолитом, — говорит Алёна Кругова.

Первооткрывателем электроактивированной воды стал инженер Витольд Бахир в 1975 г.

— Есть такая история, что на Кавказе производились буровые работы и нужно было придумать средство, которое бы облегчало процесс бурения. Витольд Бахир проводил электролиз воды, но решил добавить в раствор соль. И оказалось, что получившийся раствор анолита облегчает бурение. Потом в одной бочке у него стоял анолит, в другой — католит. И когда люди приходили со смены и умывались из бочки с анолитом, у них заживали раны, а когда из бочки с католитом — чувствовали себя лучше. Его это заинтересовало. В 2000-х годах в разных городах страны стали открываться институты, которые выпускали установки для электролиза, — рассказывает Алёна.

Именно такие установки и являются основой производства средств под брендом «Плазмасепт». Начинается оно с подготовки изотонического раствора: в фильтрованной воде в определенной концентрации разводится поваренная соль. Затем раствор отстаивают и вновь фильтруют. Подготовка занимает около суток.

— Несмотря на то, что мы используем качественную соль из госзапасников, это природный компонент, и ее состав может меняться, поэтому мы каждый раз проверяем раствор, — поясняет Алёна. — Если упрощенно, то в его составе — вода и соль, но в водопроводной воде — вся таблица Менделеева. Мы фильтруем воду от грубых примесей, но не влияем на минеральный состав, а только усиливаем концентрацией соли, чтобы продержать заряд анолита шесть месяцев.

Столько же составляет срок годности готового средства, поэтому его нельзя произвести на склад с большим запасом — со временем он потеряет заряд и превратится в воду.

Подготовленный раствор подается на три установки для электролиза (их на производстве попросили не фотографировать — прим. ред.): две настроены на производство кожного антисептика, одна — на дезинфицирующие средства для дома, где концентрация выше.

— Это сертифицированное оборудование, подобные установки стоят в крупных медицинских центрах. В Екатеринбурге они есть в Свердловской ОКБ №1, в ожоговом центре. Если мы с их помощью производим дезинфицирующий раствор и кожный антисептик, то в больницах делают стерилизатор и обрабатывают хирургические корпуса, операционные, диализные установки, — говорит директор ООО «Природные технологии».

Она отмечает, что производителей таких установок много, ноу-хау уральской компании в этом нет:

— Что наше? Миссия и качество. Каждый наш продукт — это здоровая экология внутри и вокруг. Мы пришли к тому, что все работает стабильно в промышленных масштабах.

Качество каждой партии проверяют в лаборатории

В полученное средство принципиально не добавляют красители и отдушки, чтобы не изменять его состав и не снижать действие.

— У нашего средства есть легкий запах хлора, кто-то говорит, что оно пахнет бассейном или минеральной водой, — поясняют на производстве.

Готовый раствор разливается в тару, этикетируется и отправляется на небольшой склад, который находится тут же.

В декабре 2020 г. компания получила новую линию для упаковки кожного антисептика в тару объемом 20 мл. Станок делали на заказ на заводе в Москве еще с прошлой весны и ждали в Екатеринбурге к августу, но из-за пандемии сроки затянулись.

— Мы исследовали, что пользуется спросом. У нас есть упаковка кожного антисептика по 100 мл, но мужчины говорят: мы его носить с собой не будем — это много. Поэтому мы сделали для детей и мужчин упаковку размером с визитную карточку — средства хватает на несколько дней, затем его можно перезаправлять. Закупили тару в Китае (в России такую не производят), но для московского завода она оказалась нестандартной. У завода были модули для розлива лекарства, их адаптировали именно под наш флакон и решали, как автоматически наклеить этикетку с двух сторон, учитывая, что он довольно маленький. Поэтому появилось два этикетировщика, этикетка наклеивается сверху. Плюс из-за пандемии закрыли границы, и завод не мог получить двигатель для этой линии, — рассказывает Алёна.

Сейчас линия еще донастраивается, затем оператору нужно будет только расставлять тару и следить за автоматизированным розливом.

Флаконы большего объема приобретают в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге или Перми, пятилитровую и десятилитровую тару — у ООО «Уральский завод пластмасс» в Екатеринбурге.

Пока производство работает в зависимости от заказов. При полной загрузке оно рассчитано на получение 750 л антисептика в час, сейчас в среднем производится около 2 тыс. л за смену. Загрузка плавно, но поднимается, говорят в компании. Первоначальные вложения в приобретение оборудования, аренду и оснащение помещения на Вторчермете в Екатеринбурге составили около 1,5 млн руб. Еще столько же потратили на сайт, маркетинг и отдел продаж.

— С ноября 2019 г. мы пытались получить кредит на запуск производства, но не смогли. Банки не верят в новые производства — много рисков. Я бы поняла, если бы они не верили торговым компаниям, которые, к примеру, хотят заработать на перепродаже товаров из Китая. Но мы хотели открыть социальное, экологически безопасное производство, которое касается каждого из нас. Пришлось изыскивать свои ресурсы, искать инвесторов на покупку оборудования, запускать производство и тестово выходить на рынок. Летом 2020 г. к нашему проекту подключился еще один инвестор — Максим Ким, — рассказывает директор компании.

Производство открыли в конце марта 2020 г. Сделали пробные партии, получили заключения в Роспотребнадзоре и приступили к реализации. Продажи стартовали в июне 2020 г. К этому моменту у собственников сформировалась основная линейка продукции под брендом «Плазмасепт»: дезинфицирующие средства для дома, сада и домашних животных и кожные антисептики.

На окупаемость мы пока не вышли, по плану на это отведено три года. Розничная цена у нас недорогая — литр антисептика стоит около 250 руб., для сравнения, спиртовые стоят по 350-380 руб. за литр. Пока производство небольшое, себестоимость получается достаточно высокая, и все съедают затраты на аренду, зарплату сотрудникам, маркетинговые мероприятия, — говорит директор.

Продукция в основном реализуется через маркет-плейсы (Сдек.Маркет, Wildberries, KazanExpress, Ozon), представлена в «Сима-Ленд», «Леопак» и небольших хозяйственных магазинах Екатеринбурга. Есть дилеры в Челябинске, компания делала поставки в Смоленск, Димитровград, Сыктывкар.

К своей работе Алёна Кругова, как она сама говорит, теперь относится не как к способу заработать денег, а как к миссии сделать дезинфицирующие средства безопасными для человека и природы:

В пандемию на рынок вышли профессиональные дезсредства, а пользоваться ими никто не научил. Участились случаи отравления, появления аллергических реакций. Я не говорю еще о тех экологических последствиях, которые наступят после пандемии. Профессиональные средства действуют, как граната, которая убивает на своем пути все — и хорошее, и плохое. Анолит влияет только на патогенную флору, потому что она не имеет антиоксидантной защиты.

В компании планируют сделать продукцию еще более экологичной. В частности, рассматривают вариант запуска собственного производства биоразлагаемой упаковки, планируют проводить обучающие семинары, а в перспективе запустить франшизу, так как срок хранения продукции не допускает длинное транспортное плечо. Средства на эти цели хотят привлекать с помощью краудфандинга и через участие в госпрограммах по экологии и здоровью.

Фото: Анна Хлебникова, DK.RU

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