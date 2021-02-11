«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд

«Рынок поменялся, предпринимательская среда поменялась. Конкурентов-монстров мы другими способами — не деньгами — должны обгонять». Репортаж DK.RU с производства компании «Форматек».

«Зашли с торговли, но быстро пришли к производству», — описывает выход компании «Форматек» родом из Екатеринбурга на российский рынок металлоконструкций директор по развитию Виталий Копыл. «Форматек» с 2010 г. специализируется на изготовлении ограждений для дорожного строительства (так называемых отбойников на трассах), опор освещения, стоек для мостов.

DK.RU побывал на производстве и узнал, как за счет неликвида УГМК компания «Форматек» планирует выйти на выручку в 1 млрд руб., зачем светоотражающие элементы на дорожные отбойники клеятся вручную и почему этим занимаются только женщины. А также о том, как уральские производственники обезопасили трассу «Колыма», которую называют дорогой смерти.

Неликвид для производства

— 2020 г. был фантастический, но мы его пережили. И достаточно хорошо: 2020-й закрыли с выручкой в 620 млн руб. За год мы выросли на 34% — за счет продвижения и перестройки бизнес-процессов. В прошлом году мы усилили работу с тендерами: вместо одного сотрудника у нас появился удаленный тендерный отдел. Производство и транспортный отдел стали жить достаточно автономно. Раньше были очень важны личные встречи, особенно в экспортной деятельности. Но 2020-й заставил нас договариваться по телефону, через интернет. Продажи видоизменились: к примеру, мы начали продавать через маркетплейсы, — рассказывает Виталий Копыл.

Для компании пандемия совпала с покупкой собственной производственной площадки и переездом.

— Здесь находился промышленный комплекс обработки цветных металлов УГМК, но для них это был неликвид. Мы приобрели этот цех в собственность в начале прошлого года и провели его полную реконструкцию, чтобы разместить здесь несколько производственных цехов. В феврале 2020 г. начали завозить оборудование. Раньше мы сидели на аренде — часть производства у нас была в Арамили, а часть — в Верхней Пышме (города-спутники Екатеринбурга— прим. ред.), — проводит экскурсию Виталий Копыл.

Верхнюю Пышму для консолидации производства выбрали неслучайно:

Есть госстандарты и регламенты, которые обязуют нас покрывать металлоконструкции для дорожных ограждений, опор освещения определенным видом антикоррозийного покрытия — это горячий цинк. Ванна горячего цинкования находится буквально на этой улице, и у нас есть известный в регионе подрядчик, который выполняет эту работу. Сейчас мы сконцентрировали все в одном месте, сократили расходы на транспорт и планируем развивать эту территорию как большой производственный комплекс.

Правда, добавляет, взамен транспортных издержек появились новые — на реконструкцию и содержание нового цеха.

Общая площадь действующих промышленных объектов составляет 5 тыс. кв. м. Объем вложений в реконструкцию в компании не раскрывают, отмечая, что процесс вложений еще продолжается. Комплекс приобрели на собственные средства, но чтобы пополнить оборотные средства, обратились в банк — поручителем выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

В течение 3-5 лет «Форматек» планирует увеличить цеха в три раза — до 15 тыс. кв. м — все будет задействовано под обработку металла. Новое здание по соседству уже строится. Для расширения планируется использовать собственные средства и привлекать заемные.

— Наше основное направление — это металлоконструкции для безопасности дорожного движения: пешеходные, дорожные, мостовые ограждения. Плюс частично здесь расположено оборудование для опор освещения. За прошлый год мы изготовили порядка 15 тыс. тонн продукции, но производственные мощности позволяют делать столько за месяц, — рассказывает директор по развитию.

Спрашиваю, есть ли такой спрос на продукцию. «Спрос есть, мы готовимся к сезону, часть продукции есть на складе, планируем просто увеличиться», — говорит Виталий Копыл.

Мы проходим по цеху производства дорожных ограждений. Они устанавливаются на трассах и не позволяют транспорту в случае потери управления вылететь на встречную полосу.

Здесь в рулонах находится металлический лист. Металл закупают напрямую у заводов-производителей, в основном расположенных на Урале, чтобы сократить транспортное плечо.

Перед тем, как стать ограждением, металл проходит несколько этапов: если упрощенно, то сначала лист разматывается, на нем автоматически пробиваются отверстия.

Работники заправляют стан этим листом, и он идет в линию профилирования. На ней металлическому листу придается форма.

— Большинство дорог нашей страны обустраивается барьерными ограждениями согласно госстандарту, который определяет длину каждой детали таких ограждений, которая зависит, в том числе, от изгиба дороги. Мы придерживаемся этих же инструкций, осуществляем техконтроль, чтобы продукция была принята у заказчика. Продукция сертифицируется, — рассказывает Виталий Копыл.

Отбойник крепится на амортизирующие консоли.

Это будущие светоотражающие элементы — на них будет наклеена пленка. Ее на детали нужного размера вырезают с помощью специального плоттера, а наклеивают исключительно вручную. Один светоотражатель устанавливается на четыре метра ограждения. Здесь 3 тыс. заготовок, чтобы вручную оклеить их пленкой, нужно два человека и две рабочие смены. На такую работу берут только девушек — говорят, они аккуратнее мужчин и готовы заниматься такой кропотливой работой.

Будущие стойки дорожных ограждений, они составят основу конструкции.

Для резки металла станки заказали в Китае. «У них хорошая производительность, — говорит Виталий Копыл. — Они могут разрезать металл разной толщины, не меняя его геометрию».

Расположенные на станках пилы разом распиливают под нужный размер целые пачки металлоконструкций.

На металл постоянно льется вода, чтобы охлаждать его в процессе распиливания.

Всего на производстве занято 35 человек. Плюс есть блок управления и сотрудники на аутсорсинге — бухгалтерия, отдел продаж, тендерный отдел.

Выручка в 1 млрд рублей

— Мы все — заложники стоимости металла. Цена на металл диктует цену на готовую продукцию. С начала года она значительно выросла — примерно на 20-30%, — говорит Виталий Копыл. — Падения спроса на продукцию в 2020 г. мы не заметили. Количество контрактов увеличилось, но многие потребности заказчиков перешли на 2021 г. Произошло снижение активности в экспортной деятельности, но это разбавилось участием СОФПП — фонд вывел на нас многих заказчиков.

Загруженность производства зависит от сезонности — зимой больше выпускают опор для освещения, летом — дорожных ограждений, однако в южных регионах сезонность играет не столь заметную роль, поэтому компания расширила географию поставок.

— У нас есть контракты на Сахалине, в Якутии по госконтрактам мы делали для наших подрядчиков ограждения для трассы Магадан — Якутск (федеральная трасса «Колыма» — прим. ред.), которую называют дорогой смерти. Поставляли продукцию в Краснодар, Ставропольский край, Крым. В Свердловской области мы тоже работаем, но не со всеми выстроили отношения. С 2017 г. как поставщик плотно работаем со «Свердловскавтодором», — перечисляет директор по развитию «Форматек».

Доля госконтрактов в выручке компании в 2020 г., по его словам, составила 38%, основные же заказчики — это подрядные строительные организации в сфере дорожного строительства, госзаказчики, которые занимаются благоустройством, электросетевые компании, нефтедобывающие, которые строят инфраструктуру вокруг своих объектов.

Ставку в компании делают и на иностранные рынки.

Нас интересуют азиатские рынки: в первую очередь, Казахстан, где идет глобальное дорожное строительство — Шелковый путь, строятся объекты энергетики. Для нас этот рынок понятен, мы не один год участвовали в международной выставке в Нур-Султане, местный заказчик нас знает, — поясняет Виталий Копыл.

Для развития компания использовала господдержку. Помимо сотрудничества с СОФПП «Форматек» выиграл грант в фонде Бортника в начале 2020 г.

— Есть нормативы по удерживающей способности дорожных ограждений. ГОСТ — самый тяжелый, заводы бьются за разработку и испытания более облегченных версий, но с сохранением удерживающей способности. Это конкуренция и борьба за себестоимость продукции. У нас ведется научная работа. Мы привлекаем для этого подрядные организации — в основном, московские институты. У нас проходят испытания на полигоне НАМИ в Дмитрове — мы технику бьем о дорожные ограждения, — поясняет Виталий Копыл. — Вы видели лист, из которого изготавливается балка — самый большой элемент ограждения. Из него же можно делать и стойку — сейчас она тяжелая, из швеллера, нам ее на подряде делает завод, мы ее пилим и делаем отверстия. А тут мы можем из одного листа изготавливать практически все элементы — они будут легче, но сама форма будет придавать им жесткость и прочность. Фонд Бортника заинтересовался нашей затеей, и в мае мы планируем запустить линию для такого производства.

Источник: РБК Компании

Помимо этого в компании строят глобальные планы на 2021-й: объемы производства хотят нарастить в три раза — подойти к 50 тыс. тонн продукции и выручке в 1 млрд руб.

Мы не из той категории, кому сложно развиваться — мы хотим развиваться быстрее. Рынок поменялся, предпринимательская среда поменялась: сейчас нужно на шаг или даже на три быть впереди конкурентов. Есть монстры, которые намного сильнее, у них есть поддержка. Но есть и свои минусы — они неповоротливы и долго принимают решения. А мы другими способами — не деньгами — должны обгонять. Нам нужно быть мобильными, современными и оперативными, — заключает Виталий Копыл.

Благодарим за фото и возможность посетить производственную площадку Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Автор фото: Денис Полуэктов.