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«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд

Директор по развитию компании "Форматек" Виталий Копыл
Директор по развитию компании "Форматек" Виталий Копыл. Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: СОФПП

«Рынок поменялся, предпринимательская среда поменялась. Конкурентов-монстров мы другими способами — не деньгами — должны обгонять». Репортаж DK.RU с производства компании «Форматек».

#ПРОИЗВОДСТВО#БИЗНЕС

«Зашли с торговли, но быстро пришли к производству», — описывает выход компании «Форматек» родом из Екатеринбурга на российский рынок металлоконструкций директор по развитию Виталий Копыл. «Форматек» с 2010 г. специализируется на изготовлении ограждений для дорожного строительства (так называемых отбойников на трассах), опор освещения, стоек для мостов.

DK.RU побывал на производстве и узнал, как за счет неликвида УГМК компания «Форматек» планирует выйти на выручку в 1 млрд руб., зачем светоотражающие элементы на дорожные отбойники клеятся вручную и почему этим занимаются только женщины. А также о том, как уральские производственники обезопасили трассу «Колыма», которую называют дорогой смерти.

Неликвид для производства

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 1

— 2020 г. был фантастический, но мы его пережили. И достаточно хорошо: 2020-й закрыли с выручкой в 620 млн руб. За год мы выросли на 34% — за счет продвижения и перестройки бизнес-процессов. В прошлом году мы усилили работу с тендерами: вместо одного сотрудника у нас появился удаленный тендерный отдел. Производство и транспортный отдел стали жить достаточно автономно. Раньше были очень важны личные встречи, особенно в экспортной деятельности. Но 2020-й заставил нас договариваться по телефону, через интернет. Продажи видоизменились: к примеру, мы начали продавать через маркетплейсы, — рассказывает Виталий Копыл.

Для компании пандемия совпала с покупкой собственной производственной площадки и переездом.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 2

— Здесь находился промышленный комплекс обработки цветных металлов УГМК, но для них это был неликвид. Мы приобрели этот цех в собственность в начале прошлого года и провели его полную реконструкцию, чтобы разместить здесь несколько производственных цехов. В феврале 2020 г. начали завозить оборудование. Раньше мы сидели на аренде — часть производства у нас была в Арамили, а часть — в Верхней Пышме (города-спутники Екатеринбурга— прим. ред.), — проводит экскурсию Виталий Копыл.

Верхнюю Пышму для консолидации производства выбрали неслучайно:

Есть госстандарты и регламенты, которые обязуют нас покрывать металлоконструкции для дорожных ограждений, опор освещения определенным видом антикоррозийного покрытия — это горячий цинк. Ванна горячего цинкования находится буквально на этой улице, и у нас есть известный в регионе подрядчик, который выполняет эту работу. Сейчас мы сконцентрировали все в одном месте, сократили расходы на транспорт и планируем развивать эту территорию как большой производственный комплекс.

Правда, добавляет, взамен транспортных издержек появились новые — на реконструкцию и содержание нового цеха.

Цех

Общая площадь действующих промышленных объектов составляет 5 тыс. кв. м. Объем вложений в реконструкцию в компании не раскрывают, отмечая, что процесс вложений еще продолжается. Комплекс приобрели на собственные средства, но чтобы пополнить оборотные средства, обратились в банк — поручителем выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

В течение 3-5 лет «Форматек» планирует увеличить цеха в три раза — до 15 тыс. кв. м — все будет задействовано под обработку металла. Новое здание по соседству уже строится. Для расширения планируется использовать собственные средства и привлекать заемные.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 3

— Наше основное направление — это металлоконструкции для безопасности дорожного движения: пешеходные, дорожные, мостовые ограждения. Плюс частично здесь расположено оборудование для опор освещения. За прошлый год мы изготовили порядка 15 тыс. тонн продукции, но производственные мощности позволяют делать столько за месяц, — рассказывает директор по развитию.

Спрашиваю, есть ли такой спрос на продукцию. «Спрос есть, мы готовимся к сезону, часть продукции есть на складе, планируем просто увеличиться», — говорит Виталий Копыл.

Виталий Копыл

Мы проходим по цеху производства дорожных ограждений. Они устанавливаются на трассах и не позволяют транспорту в случае потери управления вылететь на встречную полосу.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 4

Металл в рулонах

Здесь в рулонах находится металлический лист. Металл закупают напрямую у заводов-производителей, в основном расположенных на Урале, чтобы сократить транспортное плечо.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 5

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 6

Перед тем, как стать ограждением, металл проходит несколько этапов: если упрощенно, то сначала лист разматывается, на нем автоматически пробиваются отверстия.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 7

Работники заправляют стан этим листом, и он идет в линию профилирования. На ней металлическому листу придается форма.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 8

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 9

— Большинство дорог нашей страны обустраивается барьерными ограждениями согласно госстандарту, который определяет длину каждой детали таких ограждений, которая зависит, в том числе, от изгиба дороги. Мы придерживаемся этих же инструкций, осуществляем техконтроль, чтобы продукция была принята у заказчика. Продукция сертифицируется, — рассказывает Виталий Копыл.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 10

Отбойник крепится на амортизирующие консоли.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 11

Это будущие светоотражающие элементы — на них будет наклеена пленка. Ее на детали нужного размера вырезают с помощью специального плоттера, а наклеивают исключительно вручную. Один светоотражатель устанавливается на четыре метра ограждения. Здесь 3 тыс. заготовок, чтобы вручную оклеить их пленкой, нужно два человека и две рабочие смены. На такую работу берут только девушек — говорят, они аккуратнее мужчин и готовы заниматься такой кропотливой работой.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 12

Будущие стойки дорожных ограждений, они составят основу конструкции.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 13

Для резки металла станки заказали в Китае. «У них хорошая производительность, — говорит Виталий Копыл. — Они могут разрезать металл разной толщины, не меняя его геометрию».

Расположенные на станках пилы разом распиливают под нужный размер целые пачки металлоконструкций.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 14

На металл постоянно льется вода, чтобы охлаждать его в процессе распиливания. 

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 15

Всего на производстве занято 35 человек. Плюс есть блок управления и сотрудники на аутсорсинге — бухгалтерия, отдел продаж, тендерный отдел.

Выручка в 1 млрд рублей

— Мы все — заложники стоимости металла. Цена на металл диктует цену на готовую продукцию. С начала года она значительно выросла — примерно на 20-30%, — говорит Виталий Копыл. — Падения спроса на продукцию в 2020 г. мы не заметили. Количество контрактов увеличилось, но многие потребности заказчиков перешли на 2021 г. Произошло снижение активности в экспортной деятельности, но это разбавилось участием СОФПП — фонд вывел на нас многих заказчиков.

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 16

Загруженность производства зависит от сезонности — зимой больше выпускают опор для освещения, летом — дорожных ограждений, однако в южных регионах сезонность играет не столь заметную роль, поэтому компания расширила географию поставок.

— У нас есть контракты на Сахалине, в Якутии по госконтрактам мы делали для наших подрядчиков ограждения для трассы Магадан — Якутск (федеральная трасса «Колыма» — прим. ред.), которую называют дорогой смерти. Поставляли продукцию в Краснодар, Ставропольский край, Крым. В Свердловской области мы тоже работаем, но не со всеми выстроили отношения. С 2017 г. как поставщик плотно работаем со «Свердловскавтодором», — перечисляет директор по развитию «Форматек».

«Заказ для дороги смерти». Как небольшое производство хочет выйти на выручку в ₽1 млрд 17

Доля госконтрактов в выручке компании в 2020 г., по его словам, составила 38%, основные же заказчики — это подрядные строительные организации в сфере дорожного строительства, госзаказчики, которые занимаются благоустройством, электросетевые компании, нефтедобывающие, которые строят инфраструктуру вокруг своих объектов.

Ставку в компании делают и на иностранные рынки.

Нас интересуют азиатские рынки: в первую очередь, Казахстан, где идет глобальное дорожное строительство — Шелковый путь, строятся объекты энергетики. Для нас этот рынок понятен, мы не один год участвовали в международной выставке в Нур-Султане, местный заказчик нас знает, — поясняет Виталий Копыл.

Для развития компания использовала господдержку. Помимо сотрудничества с СОФПП «Форматек» выиграл грант в фонде Бортника в начале 2020 г.

— Есть нормативы по удерживающей способности дорожных ограждений. ГОСТ — самый тяжелый, заводы бьются за разработку и испытания более облегченных версий, но с сохранением удерживающей способности. Это конкуренция и борьба за себестоимость продукции. У нас ведется научная работа. Мы привлекаем для этого подрядные организации — в основном, московские институты. У нас проходят испытания на полигоне НАМИ в Дмитрове — мы технику бьем о дорожные ограждения, — поясняет Виталий Копыл. — Вы видели лист, из которого изготавливается балка — самый большой элемент ограждения. Из него же можно делать и стойку — сейчас она тяжелая, из швеллера, нам ее на подряде делает завод, мы ее пилим и делаем отверстия. А тут мы можем из одного листа изготавливать практически все элементы — они будут легче, но сама форма будет придавать им жесткость и прочность. Фонд Бортника заинтересовался нашей затеей, и в мае мы планируем запустить линию для такого производства.

Прибыль и выручка компании

Источник: РБК Компании

Помимо этого в компании строят глобальные планы на 2021-й: объемы производства хотят нарастить в три раза — подойти к 50 тыс. тонн продукции и выручке в 1 млрд руб.

Виталий Копыл

Мы не из той категории, кому сложно развиваться — мы хотим развиваться быстрее. Рынок поменялся, предпринимательская среда поменялась: сейчас нужно на шаг или даже на три быть впереди конкурентов. Есть монстры, которые намного сильнее, у них есть поддержка. Но есть и свои минусы — они неповоротливы и долго принимают решения. А мы другими способами — не деньгами — должны обгонять. Нам нужно быть мобильными, современными и оперативными, — заключает Виталий Копыл.

Благодарим за фото и возможность посетить производственную площадку Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Автор фото: Денис Полуэктов. 

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Автор: Анна Хлебникова
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