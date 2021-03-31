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Корпорация «Маяк» хочет модернизировать гостиницу «Исеть». Цена проекта — 400 млн руб.

Корпорация «Маяк» хочет модернизировать гостиницу «Исеть». Цена проекта — 400 млн руб.
Автор фото: Марина Митрохина . Иллюстрация: wikimedia.org

Компания направила Евгению Куйвашеву письмо, в котором предлагает провести реконструкцию памятника конструктивизма на условиях концессии. Документ есть в распоряжении DK.RU.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Корпорация «Маяк» (бенефициар — уральский предприниматель Владимир Коньков) предложила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву заключить концессионное соглашения о финансировании, проектировании, модернизации и эксплуатации гостиницы «Исеть», признанной объектом культурного наследия федерального значения. Оно рассчитано на 49 лет. Сметная стоимость работ превышает 400 млн руб.

Корпорация планирует использовать технологические мощности и опыт управления гостиничным хозяйством принадлежащего ей пятизвездочного отеля «Рамада» (входит в международную сеть Wyndham Worldwide).

Тем не менее, в компании есть четкое понимание того факта, что это принципиально разные форматы предоставления гостиничных услуг и полное копирование идеи, сервиса и технологий отеля «Рамада» на основе комплекса гостиницы «Исеть» исключено, — отмечается в письме, подписанном представителем отеля Ramada Yekaterinburg Вадимом Стихиным.

Корпорация «Маяк» хочет модернизировать гостиницу «Исеть». Цена проекта — 400 млн руб. 1

Застройщик обещает выполнить работы по реконструкции в строгом соответствии с действующим законодательством по охране памятников истории и культуры.

Напомним, что здание было построено в «Городке чекистов» в 1933 г. как «общежитие для одиноких, малосемейных и командированных». В 1962 г. в нем открыли гостиницу. Она работала до 2013 г. Сейчас объект находится в аварийном состоянии, дело осложняется тем, что под «Исетью» есть большие затопленные пространства, которые могут повлечь разрушение всего комплекса, включая жилые помещения Городка чекистов. Поэтому в первую очередь нужно заниматься восстановлением инженерной инфраструктуры, откачкой воды и устройством дренажа.

До 2017 г. здание гостиницы находилось на федеральном балансе, в сентябре 2017 г. его передали ГУП «ИнЭкспо» (управляет сельскохозяйственным рынком на Громова). «ИнЭкспо» должен был провести техническое обследование «Исети» и выбрать подрядчика, который займется ремонтом здания.

О том, что «Маяк» планирует участвовать в конкурсе на реновацию «Исети», вице-президент корпорации Марина Сухановская впервые рассказала в интервью DK.RU.

Это объект культурного наследия, внешне она не поменяется. Нужно смотреть, что там является предметом охраны. Если это определенная нарезка номеров, значит, она должна остаться. Я видела расчеты КРСУ по этому объекту, в них говорилось, что перепланировку делать можно. Фасад однозначно останется таким же. Не пугайте читателей, подчеркнула она.

В конце 2020 г. — начале 2021 г. одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге стала ситуация вокруг здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20, когда «Маяк» начал его демонтаж.

Автор: Виктория Говорковская
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