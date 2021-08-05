Вместо кроватей — столы и компьютеры. Гавриловский переоборудовал отель в «Антее» в офисы

Андрей Гавриловский, владелец бизнес-центра «Антей» вместо отеля, который располагался на 19-м этаже здания, открыл офисный центр. Свое решение он объяснил экономической ситуацией в стране.

По словам бизнесмена, в отеле было 12 номеров — все они стали офисами. Аренда будет стоить 800-850 руб. за квадратный метр, сообщает Ura.ru, ссылаясь на слова Андрея Гавриловского. Из всех офисов открывается панорамный вид на город.

О том, что владелец «Антея» закрывает отель, DK.RU писал в мае текущего года. Основной причиной своего решения Гавриловский назвал невостребованность гостиницы.

У народа денег нет, бизнесу пришел конец, клиент стал нищим, ему не до путешествий, — прокомментировал тогда Гавриловский.

Трехзвездочный отель площадью 600 кв.м. был открыт в 2004 году. Он располагается на 19-м этаже здания (тогда — самого высокого в городе).

Напомним, что владелец «Антея» также столкнулся с резким ростом налогового бремени после переоценки коммерческой недвижимости.

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию Андрей Гавриловский.

Попытки оспорить оценку в суде пока не увенчались успехом.

При этом бизнесмен заявил о запуске нового проекта. Как рассказывал DК.RU, девелоперская компания Гавриловского возведет три высотных дома — 23, 29 и 26 этажей в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети — улицы Белинского рядом с торговым центром «Максидом». Вместе с новостройками бизнесмен обещал благоустроить набережную Исети в районе нового ЖК. Общая площадь проекта составит 7,76 га. Сейчас он проходит стадию общественных обсуждений.