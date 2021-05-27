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«У народа денег нет, ему не до путешествий». Отель «Антей» работает последний месяц

«У народа денег нет, ему не до путешествий». Отель «Антей» работает последний месяц
Иллюстрация: tourister.ru

Трехзвездочная гостиница в центре Екатеринбурга закрывается после 17 лет работы. Владелец здания пояснил, что городу больше просто не нужны отели такого уровня: «Клиент стал нищим».

#НОВОСТИ

Отель «Антей» в центре Екатеринбурга закрывается. Гостиница, расположенная на последнем этаже одноименного бизнес-центра, работает последний месяц, пишет URA.RU со ссылкой на владельца торгового центра Андрея Гавриловского.

Отель перестанет существовать через месяц, ну, может быть, еще «Иннопром» отведем, — сказал Гавриловский. — Нам бы хотелось сдать помещение в одни счастливые руки и не вкладываться в перестройку. Мы такого клиента ищем и, я уверен, найдем.

Бизнесмен считает, что сейчас Екатеринбургу не нужны отели такого уровня, и виновата в этом в первую очередь экономическая ситуация:

У народа денег нет, бизнесу пришел конец, клиент стал нищим, ему не до путешествий.

Трехзвездочный отель площадью 600 кв.м. был открыт в 2004 году. Он располагается на 19-м этаже здания (тогда — самого высокого в городе).

Напомним, ранее стало известно о консервации отелей крупнейшей екатеринбургской гостиничной сети USTA Hotels. Решение в компании пояснили тем, что на фоне пандемии в Екатеринбург практически перестали приезжать гости.

На этом фоне в городе строят новые отели, которые должны будут принять гостей Универсиады 2023 года.DK.RU писал о том, как реализуется проект гостиницы неподалеку от  выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

В марте 2021 г. корпорация «Маяк» предложила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву заключить концессионное соглашения о финансировании, проектировании, модернизации и эксплуатации гостиницы «Исеть», признанной объектом культурного наследия федерального значения. Оно рассчитано на 49 лет, сметная стоимость работ превышает 400 млн руб.

Автор: Александра Клименко
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