Андрей Гавриловский построит жилой комплекс на берегу Исети

Компания бизнесмена возведет три высотных дома — 23, 29 и 26 этажей и благоустроит набережную. Общая площадь проекта — 7,76 га. Сейчас он проходит стадию общественных обсуждений.

Речь идет о локации в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети — улицы Белинского рядом с торговым центром «Максидом».

Часть земельных участков уже находится в собственности компании-застройщика «Нижнеисетский пруд», связанной с Андреем Гавриловским. Так, она выкупила расположенный здесь автосервис. Часть земель планирует получить за спасение обманутых дольщиков, пострадавших от застройщика Владимира Воробьева. Об этом Андрей Гавриловский сообщил «Ъ-Урал». Он уточнил, что, скорее всего, дольщики получат денежные компенсации.

Общая площадь проекта, который будет реализован на набережной, составляет 7,76 га: 3,48 га — жилая зона, 3,52 га — общественно-деловая. Жилой комплекс рассчитан на 2,3 тыс. человек. Класс не уточняется, но это точно будет не «эконом».

Бизнесмен планирует построить ЖК к 2025 г.

В мае 2021 г. DK.RU сообщил о закрытии отеля «Антей», расположенного на последнем этаже одноименного бизнес-центра. Он проработал более 17 лет. Андрей Гавриловский объяснил, что Екатеринбургу сейчас не нужны отели такого уровня, и виновата в этом в первую очередь экономическая ситуация:

У народа денег нет, бизнесу пришел конец, клиент стал нищим, ему не до путешествий, —пояснил бизнесмен.

Напомним, что владелец «Антея» также столкнулся с резким ростом налогового бремени после переоценки коммерческой недвижимости.

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию Андрей Гавриловский.

Попытки оспорить оценку в суде пока не увенчались успехом.