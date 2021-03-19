«Выгоднее отдать помещения, оформить на бомжа». МУГИСО неохотно урезает налоги ТЦ города

На очередном заседании снижения кадастровой стоимости зданий сумели добиться «Ельцин Центр», ТЦ «ЦУМ» и «Успенский». Большинству просителей было отказано, бизнес не знает, как содержать здания.

МУГИСО урезало налоги «Ельцин Центру», который оспорил кадастровую стоимость здания. Комиссия Министерства по управлению госимуществом согласилось по пяти отдельным объектам, расположенным по адресу ул. Бориса Ельцина, 3, установить кадастровую стоимость на уровне рыночной — 461 млн рублей. Ранее МУГИСО определило кадастровую стоимость ЕЦ в размере 596,7 млн рублей. Средняя стоимость одного квадратного метра в среднем снизилась с 36 тыс. рублей до 28 тыс. рублей, пишет РБК.

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Также оспорить результаты кадастровой оценки удалось владелице ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский» (у него стоимость снизилась больше чем на четверть, до 694 млн рублей (28 тыс. рублей за кв.м.). Также МУГИСО снизило кадастровую стоимость 25-ти помещений в бизнес-центре «Антей».

Большинству обратившихся за снижением кадастра МУГИСО, однако, отказало. В снижении кадастровой стоимости отказано бизнес-центру «Арена», технопарку «Университетский», торговым центрам «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», ТК «Новомосковский», двум гипермаркетам сети «Окей» (в микрорайонах Ботанический и Эльмаш), магазинам торговых сетей «Лента» и «Елисей», помещению в здании головного офиса компании «Синара».

В феврале этого года комиссия МУГИСО начала рассматривать заявления по пересмотру кадастровой оценки земельных участков, которая с 2021 года стала базой для расчета налога. Большему числу обратившихся также не удается оспорить суммы. Ведомство отказалось снижать кадастровую стоимость ТЦ «Семь ключей», многочисленных офисов и складов, а также участка на левом берегу Исети между улицами Горького и Карла Маркса и Энгельса, где построил несколько особняков девелопер Олег Флеганов.

Всего с начала 2020 года состоялось шесть заседаний комиссии, на которых рассмотрели более 90 заявлений. Следующее заседание пройдет 22 марта.

Девелопер Андрей Гавриловский, которому принадлежит «Высоцкий» и две очереди БЦ «Антей», говорит, что в сегодняшних реалиях бизнес часто не может окупить содержание зданий:

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию бизнесмен.

Напомним, переход на новую систему налогообложения в Екатеринбурге обсуждали в конце января 2021 года. Тогда председатель президиума «Свердловской областной гильдии адвокатов» Андрей Каюрин заявил, что «государство использует повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости как рычаг пополнения бюджета».

На днях стало известно, что на торги в Екатеринбурге выставили очереднйо недострой: здание гостиницы на улице Розы Люксембург около Царского моста продадут через аукцион. Начальная цена объекта составила 22,1 млн руб.