Фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, готовы выпустить по УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии фотографа Дмитрия Лошагина. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Дмитрий Лошагин, приговоренный в 2015 г. к отбыванию срока в колонии за совершенное преступление, в очередной раз ходатайствует о досрочном выходе на свободу. Чкаловский районный суд ходатайство удовлетворил, несмотря на возражение надзорных органов и администрации самой колонии.

Старший помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительном учреждении Михаил Лебедев в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство своей жены — модели Юлии Прокопьевой. Как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. ее обгоревшее тело было найдено в лесу под Первоуральском. Вскоре Дмитрия Лошагина арестовали по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Прокуратура учла все огрехи и со второй попытки летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина наказания в виде лишения свободы. По приговору суда, фотограф должен содержаться в колонии 9 лет и 10 месяцев, напоминает JustMedia.ru.

В конце прошлого года Лошагин ходатайствовал о замене вынесенного наказания и досрочном освобождении из колонии. 7 декабря 2020 г. Чкаловский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Прокуратура выступила с апелляцией, которую в феврале 2021 г. удовлетворил Свердловский областной суд: Лошагина оставили в колонии, сообщал DK.RU.

В этот раз прокуратура также намерена подать апелляцию на решение Чкаловского суда. Она должна поступить в Свердловский областной суд в течение 10 дней. Если высшая инстанция удовлетворит жалобу надзорных отрганов, снова ходатайствовать об УДО Лошагин сможет только через несколько месяцев.

Отметим, ранее Дмитрий Лошагин также жаловался правозащитникам на низкий уровень оплаты своего труда в колонии. В ответ представители ГУФСИН сообщили, что средняя заработная плата Лошагина составляет 4097,47 руб.