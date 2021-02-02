Областной суд оставил Дмитрия Лошагина в колонии

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил решение суда Чкаловского района о замене фотографу неотбытой части наказания на более мягкое.

На отмене решения районного суда, который заменил Дмитрию Лошагину лишение свободы на более мягкое наказание в виде ограничения свободы, настаивали и прокуратура, и администрация исправительного учреждения, где содержится фотограф.

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного Лошагина, так как вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания (в 2018 году), — говорится в сообщении прокуратуры.

Адвокаты потерпевшей стороны также настаивали на отмене решения районного суда:

Оказавшись на свободе — а удовлетворение просьбы о смягчении наказания это, по сути, и есть предоставление свободы — Лошагин может начать мстить. Мои доверители боятся его. К тому же, моральный вред, который был причинен потерпевшим, фотограф никак не хотел погашать, он постоянно судился, — заявил во время рассмотрения дела адвокат потерпевшей.

Напомним, Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство своей жены — модели Юлии Прокопьевой. Как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. ее обгоревшее тело было найдено в лесу под Первоуральском. Вскоре ее супруга, Дмитрия Лошагина, арестовали по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Прокуратура учла все огрехи и со второй попытки летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина наказания в виде лишения свободы. По приговору суда, фотограф должен содержаться в колонии 9 лет и 10 месяцев, напоминает JustMedia.ru.

В конце прошлого года Лошагин ходатайствовал о замене вынесенного наказания и досрочном освобождении из колонии. 7 декабря 2020 г. Чкаловский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Прокуратура выступила с апелляцией.

Сам Лошагин на заседании суда не присутствовал. Защита потерпевшей стороны — Светланы Рябовой, матери убитой Юлии Прокопьевой, — трактовала этот факт против Лошагина. «Он боится неудобных вопросов по поводу возмещения материального вреда и особых условий содержания в колонии», — заявил адвокат Рябовой.

Судья, рассматривая дело, также отметила, что Лошагин своей вины до сих пор не признал, перед потерпевшими не извинился, а заработанный в колонии доход тратил в тюремном магазине, а не на возмещение морального вреда.

В итоге 2 февраля 2021 г. областной суд отменил решение районного суда и оставил Лошагина в колонии. По состоянию на 7 декабря 2020 г. (на день рассмотрения в суде ходатайства Лошагина) он отбыл 6 лет 9 месяцев 5 дней лишения свободы, неотбытая часть наказания составляет 3 года 25 дней.