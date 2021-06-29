«Резчик по дереву и бересте». В ГУФСИН назвали зарплату Дмитрия Лошагина

Фотограф Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство своей жены — модели Юлии Прокопьевой. Своей вины он не признал и в этом году мог досрочно выйти на свободу.

ГУФСИН по Свердловской области озвучил размер зарплаты, который получает Дмитрий Лошагин. Известный екатеринбургский фотограф был признан виновным в убийстве своей жены — модели Юлии Прокопьевой.

Лошагин, имеющий профессию «резчик по дереву и бересте 3 разряда», содержится в облегченных условиях наказания. С 01.03.2019 был трудоустроен в бригаду № 22 (участок по изготовлению столярных изделий) разнорабочим со сдельной оплатой труда. На основании решения администрации ФКУ ИК-10 бригада № 22 была упразднена в бригаду № 50 (участок по изготовлению корпусной мебели и столярных изделий), где проходит адаптацию по настоящее время осужденный. Согласно своду начислений, удержаний, выплат, в январе 2021 г. осужденный Лошагин получил заработную плату в размере 5 816,55 руб., в феврале — 3 073,69 руб., в марте — 3 433,30 руб., в апреле — 4 120,44 руб., в мае — 4 043,38 руб. Средняя заработная плата Лошагина составляет 4097,47 руб. Зарплата сдельная, сколько заработал, столько и получает — пишет ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко.

СМИ напоминает, что ведомство было вынуждено сообщить эту информацию после заявления правозащитника Алексея Соколова о низком уровне оплаты труда Дмитрия Лошагина.

Дмитрий рассказал, что в колонии работает 6 дней в неделю в качестве столяра, однако трудоустроен он, как разнорабочий. Выполняет ежедневный план и нормы выработки, а получает по 150-200 рублей, ну иногда и тысячу рублей кладут ему счет его работодатели. Дмитрий попросил правовой помощи в защите своих трудовых прав, т.к. работать он любит, а вот получать за свой труд копейки не желает. При этом Дмитрий производит разную продукцию, за которую колония имеет прибыль, но делиться с работниками-заключенными своей прибылью, видимо, не желает, — ранее написал на своей странице в соцсети Facebok Алексей Соколов.

Напомним, как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. обгоревшее тело Юлии Прокопьевой было найдено в лесу под Первоуральском. Вскоре ее супруга, Дмитрия Лошагина, арестовали по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Однако со второй попытки прокуратура летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина наказания в виде лишения свободы. По приговору суда, фотограф должен содержаться в колонии 9 лет и 10 месяцев.

В конце прошлого года Лошагин ходатайствовал о замене вынесенного наказания и досрочном освобождении из колонии. 7 декабря 2020 г. Чкаловский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Прокуратура выступила с апелляцией. В итоге 2 февраля 2021 г. областной суд отменил решение районного суда и оставил Дмитрия Лошагина в колонии.